Матч окончен
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
Во Франции проходят стыковые матчи за право играть в Лиге 1.
Во вторник, 26 мая, «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0) в первом переходном матче за право играть в Лиге 1.
Ответная встреча пройдет 29 мая.
«Ницца» стала 16-й в Лиге 1, а «Сент-Этьен» занял 3-е место в Лиге 2.
Первый переходный матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да и вообще нужно было без этих нервов напрямую выходить,но типичный СЭ последние годы концовку просто валит..
Единственный клуб во Франции за который прям переживаю, но очень неважные прогнозы на ответку.
Народ ,кроме Зурико просто мертвейший второй год подряд.