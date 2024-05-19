Дмитрий Радченко заявил, что «Зенит» станет чемпионом России

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы петербургской команды на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ после победы над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Не припомню, когда у нас была подобная чемпионская гонка. Для болельщиков такая ситуация в чемпионате – это здорово. Очень трудно предположить, кто займет первое место, но, думаю, этой командой будет «Зенит», – приводит слова Радченко «РБ Спорт».

19 мая «Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Грозном закончилась со счетом 5:1. Пента-трик оформил форвард петербуржцев Матео Кассьерра. Автором единственного гола хозяев стал нападающий Мохамед Конате.

«Зенит» благодаря победе над «Ахматом» набрал 54 очка и сохранил шансы на чемпионство в РПЛ по итогам текущего сезона. Помимо петербуржцев на первое место претендуют «Динамо» (56 очков) и «Краснодар» (53 очка), которые сыграют между собой в 30-м туре.

«Зенит» станет чемпионом России только в том случае, если обыграет «Ростов» в 30-м туре, а «Динамо» уступит «Краснодару». Московской команде для победы в чемпионате достаточно не проиграть «быкам». «Краснодар» займет первое место, если обыграет «Динамо», а «Зенит» проиграет или сыграет вничью с «Ростовом».

Источник