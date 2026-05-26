Депутат Журова о том, что «Спартак» разбил Кубок России: «Смешно, конечно. Надо делать его крепче. Я за красоту, а выглядит он красиво»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказась о том, что «Спартак» разбил трофей Фонбет Кубка России.

Московский клуб стал победителем турнира, обыграв в суперфинале «Краснодар » (1:1, пен. 4:3).

После игры, когда полузащитник красно-белых Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть . Позже стало известно, что для красно-белых изготовят новый кубок.

«Это смешно, конечно. Вопрос красоты – а мне в этом смысле кубок нравится. Можно, наверное, каждый год новый делать. Или дубликат, если что-то произойдет. Я за красоту, а выглядит он красиво.

Надо просто быть поаккуратнее, а организаторам делать его крепче. Хотя не исключаю, что с ним могло что-то произойти до вручения», – считает Журова.