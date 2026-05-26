Депутат Журова о том, что «Спартак» разбил Кубок России: «Смешно, конечно. Надо делать его крепче. Я за красоту, а выглядит он красиво»
Депутат Госдумы Светлана Журова высказась о том, что «Спартак» разбил трофей Фонбет Кубка России.
Московский клуб стал победителем турнира, обыграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).
После игры, когда полузащитник красно-белых Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть. Позже стало известно, что для красно-белых изготовят новый кубок.
«Это смешно, конечно. Вопрос красоты – а мне в этом смысле кубок нравится. Можно, наверное, каждый год новый делать. Или дубликат, если что-то произойдет. Я за красоту, а выглядит он красиво.
Надо просто быть поаккуратнее, а организаторам делать его крепче. Хотя не исключаю, что с ним могло что-то произойти до вручения», – считает Журова.
Похоже, кубки для всероссийских турниров нынче тоже на озоне заказывают из Китая
и неужели сложно сделать крышку с креплениями? или для этого нужно профессором наук быть, чтобы догадаться, что это надо сделать сразу?
Ангел Солари увёл его в сторонку, чтоб никто не пострадал, спасибо.