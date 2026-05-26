  • Депутат Журова о том, что «Спартак» разбил Кубок России: «Смешно, конечно. Надо делать его крепче. Я за красоту, а выглядит он красиво»
Депутат Журова о том, что «Спартак» разбил Кубок России: «Смешно, конечно. Надо делать его крепче. Я за красоту, а выглядит он красиво»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказась о том, что «Спартак» разбил трофей Фонбет Кубка России. 

Московский клуб стал победителем турнира, обыграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).

После игры, когда полузащитник красно-белых Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть. Позже стало известно, что для красно-белых изготовят новый кубок. 

«Это смешно, конечно. Вопрос красоты – а мне в этом смысле кубок нравится. Можно, наверное, каждый год новый делать. Или дубликат, если что-то произойдет. Я за красоту, а выглядит он красиво.

Надо просто быть поаккуратнее, а организаторам делать его крепче. Хотя не исключаю, что с ним могло что-то произойти до вручения», – считает Журова. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
ТАСС
А по 10 млн за новый кубок Журова не желает сделать запрос в прокуратуру?
Нам всем смешно от того , что этот кусок не надежного хрусталя , стоит как хорошее ювелирное изделие от именитого бренда ! Вот где настоящий юмор ! Не хотите послать депутатский запрос о формировании стоимости сего чуда и обнародовать его ? Или как бы не выйти на самих себя?
Вопрос не только лишь красоты😅
Похоже, кубки для всероссийских турниров нынче тоже на озоне заказывают из Китая
Как человек, который заказывает кубки раз в год, скажу , что на самом деле хватает контор, которые делают у нас эти награды и кубки. В Питере по крайней мере.
Видно, что в Питере. Кубок-то оттуда уплыл, зачем стараться?
Ситуация с Кубком - просто позорище, а едросне смешно, в своем мире живут.
неужели сложно сделать кубок, который невозможно разбить?
и неужели сложно сделать крышку с креплениями? или для этого нужно профессором наук быть, чтобы догадаться, что это надо сделать сразу?
А если бы эта красота разлетелась когда вокруг были люди? Тоже смешно?
Ангел Солари увёл его в сторонку, чтоб никто не пострадал, спасибо.
Цельный делать надо, а не клеить
Смешно, что он стоит 10 млн.
