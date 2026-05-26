  • Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Великий тренер, обладающий уникальным стилем управления раздевалкой. Но клубу нужна полная смена курса, а не временная заплатка»
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Великий тренер, обладающий уникальным стилем управления раздевалкой. Но клубу нужна полная смена курса, а не временная заплатка»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о своем отношении к Жозе Моуринью

Ожидается, что 63-летний португальский специалист вернется в клуб из Мадрида. Он уже был главным тренером команды с 2010 по 2013 год.

– Вы поддерживаете Моуринью?

– Я никогда не был ни сторонником, ни противником Моуринью. Я был и остаюсь болельщиком мадридского «Реала». 

– А что вы думаете о Жозе?

– Он великий тренер, добившийся больших успехов, и обладает уникальным стилем управления раздевалкой. Поэтому в какой-то момент он может подойти или не подойти конкретному клубу.

Но в нашем случае, как я думаю, «Реалу» нужен долгосрочный проект, а не краткосрочное решение, вроде временной заплатки. Необходима полная смена курса с проектом на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

– Если бы вы были президентом, Моуринью был бы вашим кандидатом в тренеры?

– Если я стану президентом, мы это оценим, но сейчас мы стремимся создать долгосрочный проект. О тренерах поговорим позже, – сказал Рикельме. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ABC.es
Комментарии

Особенная заплатка...
Тут подойдет цитата самого Жозе: "Иисус Христос тоже не всем нравился, что уж говорить обо мне...".
это слова ибрагимовича:)
Пока только воздух по тому , что читаем. Какая дорожная карта развития , что конкретно он предлагает и каким видит развитие клуба ? Такое ощущением он даже мизинца Переса не стоит. Могу заблуждаться
А где можно прочитать про "дорожную карту развития" Переса?
хватит того, что он считает проблема Реала в Реале. Дед с деменцией считается, что в Реале все супер, а все проблемы от ла лиги, уефа, варселоны и тд.
Жозе понравится. "Временная заплатка" - даже лучше, чем "Особенный".
Разумный вывод
Скорее просто популизм. Человек хочет долгосрочный проект, но не думает о тренере, который под проект подходит. Звучит примерно так, я сейчас наговорю вам всё, что вы хотите услышать, главное проголосуйте за меня. А когда я стану президентом, то там уже разберёмся, как будем делать на самом деле.
Именно такие кандидаты и побеждают на демократических выборах, держу в курсе.
Нет уж, с такими игроками и особенно их стоимостью, не получится сразу все поменять за лето и не заруинить третий сезон подряд.
Именно Жозе и надежда на то что он выжмет все соки из них, плавно меняя и есть лучшее решение на ближайший год-два
Мне кажется, что если ты соревнуешься с нынешним руководством, то не стоит АБСОЛЮТНО ВСЁ поливать грязью. Ну не может же быть, что абсолютно все 100% решений и действий нынешнего руководства неверные. Так просто не бывает. Это приводит к тому, что вес твоих слов постепенно уменьшается, если ты недоволен абсолютно всем.
ну не знаю, навалыч по такой схемке вполне себе удачно работал и ФБК, не будь сами серпентарием из коррупционеров, вполне удачно жили бы до сих пор и имели бы вполне серьезный вес)
у Алексея была не такая схема. С какой целью вы вообще решили приплести сюда его и говорить гадости про последнего героя России?
Нет ничего более постоянного , чем временное
"Полная смена курса"- какая-то чушь
Сразу видно нефутбольного человека.
Моуринью — это не просто «заплатка».
Это Особенная Заплатка!
