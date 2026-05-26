Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Великий тренер, обладающий уникальным стилем управления раздевалкой. Но клубу нужна полная смена курса, а не временная заплатка»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о своем отношении к Жозе Моуринью.
Ожидается, что 63-летний португальский специалист вернется в клуб из Мадрида. Он уже был главным тренером команды с 2010 по 2013 год.
– Вы поддерживаете Моуринью?
– Я никогда не был ни сторонником, ни противником Моуринью. Я был и остаюсь болельщиком мадридского «Реала».
– А что вы думаете о Жозе?
– Он великий тренер, добившийся больших успехов, и обладает уникальным стилем управления раздевалкой. Поэтому в какой-то момент он может подойти или не подойти конкретному клубу.
Но в нашем случае, как я думаю, «Реалу» нужен долгосрочный проект, а не краткосрочное решение, вроде временной заплатки. Необходима полная смена курса с проектом на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
– Если бы вы были президентом, Моуринью был бы вашим кандидатом в тренеры?
– Если я стану президентом, мы это оценим, но сейчас мы стремимся создать долгосрочный проект. О тренерах поговорим позже, – сказал Рикельме.
Именно Жозе и надежда на то что он выжмет все соки из них, плавно меняя и есть лучшее решение на ближайший год-два
Моуринью — это не просто «заплатка».
Это Особенная Заплатка!