Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле: «Привет, Пеп, поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом и двигайся вперед».

Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле.

«Манчестер Сити » провел прощальное мероприятие по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы и футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.

Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, экс-капитан «горожан» Венсан Компани, который сейчас тренирует «Баварию», и Джек Грилиш, отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне».

Футболисты представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».

Затем на экране появились обращения от различных людей, в том числе от экс-баскетболиста Майкла Джордана .

«Привет, Пеп, это Майкл Джордан. Я просто поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом, на связи, и двигайся вперед».