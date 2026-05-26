Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле: «Привет, Пеп, поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом и двигайся вперед».
«Манчестер Сити» провел прощальное мероприятие по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы и футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.
Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, экс-капитан «горожан» Венсан Компани, который сейчас тренирует «Баварию», и Джек Грилиш, отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне».
Футболисты представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».
Затем на экране появились обращения от различных людей, в том числе от экс-баскетболиста Майкла Джордана.
«Привет, Пеп, это Майкл Джордан. Я просто поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом, на связи, и двигайся вперед».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Geronimo Morgans
Hey в этом контексте значит "привет", а не "эй"