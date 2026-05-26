  • Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле: «Привет, Пеп, поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом и двигайся вперед».
Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле: «Привет, Пеп, поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом и двигайся вперед».

«Манчестер Сити» провел прощальное мероприятие по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы и футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.

Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, экс-капитан «горожан» Венсан Компани, который сейчас тренирует «Баварию», и Джек Грилиш, отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне».

Футболисты представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».

Затем на экране появились обращения от различных людей, в том числе от экс-баскетболиста Майкла Джордана.

«Привет, Пеп, это Майкл Джордан. Я просто поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом, на связи, и двигайся вперед».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Geronimo Morgans
Надеюсь при выходе на пенсию, я тоже получу от него послание. Эй, Веталь, наслаждайся, отдыхай и прибухивай, жизнь удалась, теперь будешь ездить по миру путешествовать на пенсию и жить в кайф
ОтветUnnamed80
улыбнуло от души))
ОтветUnnamed80
На связи, заезжай в гости))
Включил видео. Что-то про перхоть. Выключил видео.
ОтветUnnamed80
да я тоже перестал смотреть видосы спортса из-за этого))
Ответmold-cel
Та да,где Пеп и где перхоть😁
>>Эй, Пеп, поздравляю тебя с невероятной карьерой.
Hey в этом контексте значит "привет", а не "эй"
ОтветАндрей Дмитриев
Комментарий скрыт
ОтветКори Линделл 2.0
Именно так оно и используется, поэтому человек попросил исправить ошибку в переводе. Её исправили. Но тут прибежал ты и начал человека называть деревней за абсолютно верное замечание.
Было бы здорово, если бы Пеп не ушёл на пенсию окончательно и насовсем, а хотя бы как Клоп был кем-то вроде советника, например в Уфе или Черноморце
ОтветАнтоша
У него в сити будет примерно такая должность
ОтветАнтоша
Лучше в Енисей к Ташуеву
Пеп, помнится, говорил, что Джордан - самый великий спортсмен, которого он когда-либо видел. Так что поздравления от Майкла он должен оценить. Правда я очень сомневаюсь, что Джордан за 10 лет хоть один матч Сити полностью посмотрел.
Величайший баскетболист следит за футболом и разбирается, похоже) Очень круто, Джордан лучший 👍
ОтветИльдар М
ну разбирается это скорей всеж громко сказано
Ждем теперь обращения к Феде Смолову
Хорошие слова легенды баскетбола Джордана великому тренеру Гвардиоле! Браво!
Ну...ели тебе пишет Джордан...ты очень крут(болею за Арсенал)
