Мещанинов о мнении, что у «Родины» нет болельщиков: «Меньше 3 000 человек не было в весенней части. Будь то дождь, снег или понедельник. Не у всех в РПЛ такое есть»
Защитник «Родины» Артем Мещанинов высказался о выходе московского клуба в РПЛ.
– Есть пара тезисов с критикой «Родины». Первое: «Зачем в РПЛ клуб без стадиона? Лучше бы вышла команда из региона». Что на это ответишь?
– Скорее всего, так говорят люди, которые не сильно погружаются в то, как все устроено. Сделать клуб со стадионом, выстроенной инфраструктурой… Это сказка, когда хотят всего и сразу.
Чтобы получить разрешение на какие-либо изменения в Москве, что-то построить, мягко говоря, надо заморочиться. Но клуб движется в этом направлении. Естественно, со временем у «Родины» появится стадион и все, что нужно. Сразу ничего не может быть. Все будет, просто нужно время. Люди, которые начинают работать с нуля, не идут же спрашивать, почему они не начальники в компании?
– Второй аргумент: «У «Родины» нет болельщиков».
– Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше 3 000 человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник. Думаю, не у всех такое есть в РПЛ.
«Родина» в такой стадии, когда о клубе начинают узнавать, появляется интересная картинка, приходят игроки. Повторюсь, уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью, – сообщил Мещанинов.
такие клубы в РПЛ не нужны, да ещё и без своего стадиона
зато Ротор и Урал, которые собирают по 30-45 тысяч болельщиков, сидят в пердиве