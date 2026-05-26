  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мещанинов о мнении, что у «Родины» нет болельщиков: «Меньше 3 000 человек не было в весенней части. Будь то дождь, снег или понедельник. Не у всех в РПЛ такое есть»
0

Мещанинов о мнении, что у «Родины» нет болельщиков: «Меньше 3 000 человек не было в весенней части. Будь то дождь, снег или понедельник. Не у всех в РПЛ такое есть»

Мещанинов о мнении, что у «Родины» нет болельщиков: меньше 3 000 человек не было.

Защитник «Родины» Артем Мещанинов высказался о выходе московского клуба в РПЛ. 

– Есть пара тезисов с критикой «Родины». Первое: «Зачем в РПЛ клуб без стадиона? Лучше бы вышла команда из региона». Что на это ответишь?

– Скорее всего, так говорят люди, которые не сильно погружаются в то, как все устроено. Сделать клуб со стадионом, выстроенной инфраструктурой… Это сказка, когда хотят всего и сразу.

Чтобы получить разрешение на какие-либо изменения в Москве, что-то построить, мягко говоря, надо заморочиться. Но клуб движется в этом направлении. Естественно, со временем у «Родины» появится стадион и все, что нужно. Сразу ничего не может быть. Все будет, просто нужно время. Люди, которые начинают работать с нуля, не идут же спрашивать, почему они не начальники в компании?

– Второй аргумент: «У «Родины» нет болельщиков».

– Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше 3 000 человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник. Думаю, не у всех такое есть в РПЛ.

«Родина» в такой стадии, когда о клубе начинают узнавать, появляется интересная картинка, приходят игроки. Повторюсь, уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью, – сообщил Мещанинов. 

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?241 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoболельщики
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoРодина Москва
стадионы
logoАртем Мещанинов
logoПервая лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ротор конечно сейчас припух ))) Волгоград , как Питер , Краснодар и Москва футбольные город. Там по 30+ на команду ходит . В день матча все разговоры только про футбол ! А вот сам клуб конечно отстает от горожан …. отношение к фанатам ужасное , организация ужасная , а фанаты и кузьмичи там топ ! 🔝
ОтветDmitry_Teplov
Ротор конечно сейчас припух ))) Волгоград , как Питер , Краснодар и Москва футбольные город. Там по 30+ на команду ходит . В день матча все разговоры только про футбол ! А вот сам клуб конечно отстает от горожан …. отношение к фанатам ужасное , организация ужасная , а фанаты и кузьмичи там топ ! 🔝
У них же именно футбол и клуб никто не забирает. В России вообще нет как таковой конкуренции. Все клубы которым хоть что-то нужно по жизни играют в верхних двух лигах. Конкретная лига уже определяется ресурсами, качеством и системностью работы.
3000 для РПЛ - это значит, что болельщиков нет
такие клубы в РПЛ не нужны, да ещё и без своего стадиона
зато Ротор и Урал, которые собирают по 30-45 тысяч болельщиков, сидят в пердиве
Ответwestport70
3000 для РПЛ - это значит, что болельщиков нет такие клубы в РПЛ не нужны, да ещё и без своего стадиона зато Ротор и Урал, которые собирают по 30-45 тысяч болельщиков, сидят в пердиве
Они слабее по спортивному принципу
ОтветAlexander Nazarov
Они слабее по спортивному принципу
не вижу ничего спортивного в том, что богачи делают себе игрушки в Москве и выпускают в РПЛ, без болельщиков, без стадионов, без истории, вообще без ничего... ладно бы в Торпедо вложились, ещё куда ни шло... давайте ещё 10 московских клубов без имени в РПЛ поставим, и будем смотреть на пустые трибуны, деньги то на это есть...
Когда-то хозяева Тосно тоже так говорили. Планируем, мол, построить скперстадион в Тосно или Гатчине... Потом быстро сдулись до банкротства.
ОтветАрхитектор Мендисабаль
Когда-то хозяева Тосно тоже так говорили. Планируем, мол, построить скперстадион в Тосно или Гатчине... Потом быстро сдулись до банкротства.
Это судьба всех частных клубов. Краснодару приготовиться
ОтветАрхитектор Мендисабаль
Когда-то хозяева Тосно тоже так говорили. Планируем, мол, построить скперстадион в Тосно или Гатчине... Потом быстро сдулись до банкротства.
ФК Москва была еще
Осенью 430 человек было на матче с Костромой. Весной, да побольше - 1876 человек, на матче с Шинником.
Меньше 3 000 не было. И больше - тоже! ))
Да было меньше 3 тысяч
ОтветGardarike
Да было меньше 3 тысяч
львиная доля из этих трёх тысяч родственники, знакомые, работники клуба, их знакомые и прочие, которые ещё и за бесплатно прошли, по блату
Ответwestport70
львиная доля из этих трёх тысяч родственники, знакомые, работники клуба, их знакомые и прочие, которые ещё и за бесплатно прошли, по блату
У некоторых клубов рпл тоже такое есть. Я не очень понимаю, с чего ты так возбудился? Захотел человек деньги вложить - создал команду, прошел все процедуры и да, содержит он не одну команду, а минимум 5. В регионах тоже есть миллиардеры и то, что они не вкладываются в спорт не проблема Родины и ее владельца
Дети, подростки со спорт школ! Всем понятно как собиралась аудитория. Нужно не один год а десятилетия, чтоб появилась настоящие и преданные болельшики. А вот, что клуб будет существовать столько лет уверенности нет ! Тем более это в Москве где много клубов. Будь это провинция другое дело.
Средняя посещаемость матчей РПЛ в Химках была 3500 человек. Уверен, что в эту стату серьезный вклад внесли фанаты московских клубов. Все остальные - любители футбола с близлежащих ЖК, которым все равно на что ходить, на ФК Родина или ФК Химки.
ОтветРжевский
Средняя посещаемость матчей РПЛ в Химках была 3500 человек. Уверен, что в эту стату серьезный вклад внесли фанаты московских клубов. Все остальные - любители футбола с близлежащих ЖК, которым все равно на что ходить, на ФК Родина или ФК Химки.
Так любители футбола, самая классная публика...в отличии от т.н. фанатов
ОтветПорядка.нет
Так любители футбола, самая классная публика...в отличии от т.н. фанатов
Потому что люди идут на игру посмотреть, а не "пошизовать".
а если открыть статистику на спорце то там как раз ни разу не было больше 3000. и кто нам врет?
Вопрос, сколько из этих 3 тысяч останется в условиях фан-уйди
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
24 минуты назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
52 минуты назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
24 минуты назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
39 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем