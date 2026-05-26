Мещанинов о мнении, что у «Родины» нет болельщиков: «Меньше 3 000 человек не было в весенней части. Будь то дождь, снег или понедельник. Не у всех в РПЛ такое есть»

Мещанинов о мнении, что у «Родины» нет болельщиков: меньше 3 000 человек не было.

Защитник «Родины» Артем Мещанинов высказался о выходе московского клуба в РПЛ.

– Есть пара тезисов с критикой «Родины». Первое: «Зачем в РПЛ клуб без стадиона? Лучше бы вышла команда из региона». Что на это ответишь?

– Скорее всего, так говорят люди, которые не сильно погружаются в то, как все устроено. Сделать клуб со стадионом, выстроенной инфраструктурой… Это сказка, когда хотят всего и сразу.

Чтобы получить разрешение на какие-либо изменения в Москве, что-то построить, мягко говоря, надо заморочиться. Но клуб движется в этом направлении. Естественно, со временем у «Родины» появится стадион и все, что нужно. Сразу ничего не может быть. Все будет, просто нужно время. Люди, которые начинают работать с нуля, не идут же спрашивать, почему они не начальники в компании?

– Второй аргумент: «У «Родины» нет болельщиков».

– Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше 3 000 человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник. Думаю, не у всех такое есть в РПЛ .

«Родина» в такой стадии, когда о клубе начинают узнавать, появляется интересная картинка, приходят игроки. Повторюсь, уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью, – сообщил Мещанинов.