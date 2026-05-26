Кахигао о составе «Спартака»: «Команда и так хороша! Не думаю, что нужно что-то менять. Мы должны верить в нынешних игроков и штаб»

Спортивный директор «Спартака» о составе: команда и так хороша! .

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао высказался о возможных изменениях в составе команды.

В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России, завоевав первый трофей с 2022 года.

– Насколько сильно изменится команда к началу нового сезона?

– Она и так хороша! Не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять. Мы должны верить в нынешнюю команду, в игроков, тренерский штаб. Тем не менее каждый день работаем над тем, чтобы прибавлять во всех компонентах.

С самого первого дня в России я говорил, что самое важное – не останавливаться на достигнутом и пытаться совершенствоваться. Несмотря на победу в Кубке, сразу же приступили к исполнению этого плана.

– Есть ли футболисты, которые покинут клуб по окончании сезона?

– Сейчас не время говорить об этом. Нужно радоваться победе в Кубке.

– Но слухов много.

– Я с ними не работаю. Понимаю вас, но добавить нечего, – сказал Кахигао.