Кахигао о составе «Спартака»: «Команда и так хороша! Не думаю, что нужно что-то менять. Мы должны верить в нынешних игроков и штаб»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о возможных изменениях в составе команды.
В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России, завоевав первый трофей с 2022 года.
– Насколько сильно изменится команда к началу нового сезона?
– Она и так хороша! Не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять. Мы должны верить в нынешнюю команду, в игроков, тренерский штаб. Тем не менее каждый день работаем над тем, чтобы прибавлять во всех компонентах.
С самого первого дня в России я говорил, что самое важное – не останавливаться на достигнутом и пытаться совершенствоваться. Несмотря на победу в Кубке, сразу же приступили к исполнению этого плана.
– Есть ли футболисты, которые покинут клуб по окончании сезона?
– Сейчас не время говорить об этом. Нужно радоваться победе в Кубке.
– Но слухов много.
– Я с ними не работаю. Понимаю вас, но добавить нечего, – сказал Кахигао.
Так дело не пойдет, нужно усиление, хотя бы на этих позициях. Завтра сломается Солари и кто будет играть справа? О каких высоких результатах мы говорим?