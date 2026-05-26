  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кахигао о составе «Спартака»: «Команда и так хороша! Не думаю, что нужно что-то менять. Мы должны верить в нынешних игроков и штаб»
0

Кахигао о составе «Спартака»: «Команда и так хороша! Не думаю, что нужно что-то менять. Мы должны верить в нынешних игроков и штаб»

Спортивный директор «Спартака» о составе: команда и так хороша! .

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о возможных изменениях в составе команды. 

В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России, завоевав первый трофей с 2022 года. 

– Насколько сильно изменится команда к началу нового сезона?

– Она и так хороша! Не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять. Мы должны верить в нынешнюю команду, в игроков, тренерский штаб. Тем не менее каждый день работаем над тем, чтобы прибавлять во всех компонентах.

С самого первого дня в России я говорил, что самое важное – не останавливаться на достигнутом и пытаться совершенствоваться. Несмотря на победу в Кубке, сразу же приступили к исполнению этого плана.

– Есть ли футболисты, которые покинут клуб по окончании сезона?

– Сейчас не время говорить об этом. Нужно радоваться победе в Кубке.

– Но слухов много.

– Я с ними не работаю. Понимаю вас, но добавить нечего, – сказал Кахигао. 

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?241 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoФрансис Кахигао
logoСпорт-Экспресс
logoХуан Карлос Карседо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пособие от Кахигао как на менеджерском языке сказать что трансферов не будет)
ОтветDr.Gebbelsss
Пособие от Кахигао как на менеджерском языке сказать что трансферов не будет)
Да нет, думаю, что он так сказал, чтобы не обидеть ни одного игрока в составе
ОтветDr.Gebbelsss
Пособие от Кахигао как на менеджерском языке сказать что трансферов не будет)
он в другом вью говорил, что работает над новыми трансферами. Очевидно, что после победы в кубке лукойл захочет усилить состав для борьбы за чемпионство
Ээээ, погодь, иди как ты купи нам левого защитника, правого полузащитника и нападающего!!!
Так дело не пойдет, нужно усиление, хотя бы на этих позициях. Завтра сломается Солари и кто будет играть справа? О каких высоких результатах мы говорим?
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
Ээээ, погодь, иди как ты купи нам левого защитника, правого полузащитника и нападающего!!! Так дело не пойдет, нужно усиление, хотя бы на этих позициях. Завтра сломается Солари и кто будет играть справа? О каких высоких результатах мы говорим?
Правого полу защитника? А Солари чем плох?
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
Ээээ, погодь, иди как ты купи нам левого защитника, правого полузащитника и нападающего!!! Так дело не пойдет, нужно усиление, хотя бы на этих позициях. Завтра сломается Солари и кто будет играть справа? О каких высоких результатах мы говорим?
Правый полузащитник не нужен. Есть Саусь, Жедсон, Массалыга в конце концов. Ливай сыграл в финале так, что можно и оставить, если продолжит в том же духе, так что можно молодого паспортиста третьим нападающим, только позиция левого защитника не закрыта
Красиво отшил охотника за хайпом.
что Кахигаво несёт, там как минимум 5 игроков которые не соответствует играть в команде, не только русские но и легионеров
Как знать, возможно он прав. Не нужно нарушать внутреннюю атмосферу в команде как это случилось в прошлом сезоне в период зимней паузы, когда до этого Спартак всех рвал во главе с Угальде, сдулся с приходом Гарсии ...
зачем тогда нужен такой дорогой спортдиректор? все же хорошо?
хороший состав, это когда команда занимает 1 место, а занимать 4 место и при этом говорить что состав хороший и усиления не нужны, это ещё раз показывает что Кахигаво не какой не спортивный директор и не способен привести игроков уровня Барко
Нападающего забивного найди нам пожалуйста… забить не можем верные моменты постоянно.
Ну вот и закончилась сказка.
4е место - это хорошо?
ОтветИгорь_1116193088
4е место - это хорошо?
Для половины сезона вместе с кубком 4 место - просто замечательно с новым тренером без трансферов...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кахигао о том, что «Зенит» обогнал «Спартак» по числу чемпионств: «Мы должны это изменить. Победа в Кубке – только начало пути, следующая задача – выиграть РПЛ»
25 мая, 11:31
Абаскаль о победе «Спартака» в Кубке: «Браво! Эта команда способна выиграть чемпионат»
25 мая, 08:31
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
24 мая, 19:46
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
24 минуты назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
52 минуты назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
24 минуты назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
39 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем