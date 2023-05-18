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Данни поддержал идею создания Зала славы «Зенита». Мигель даже готов приехать в Петербург на церемонию включения

Данни Данни
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Трехкратный чемпион России Мигель Данни поддержал идею создания зала славы «Зенита».

Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб создаст зал славы из 150 людей, внесших вклад в чемпионства команды.

«Это отличная идея. Пока со мной никто не связывался из «Зенита» на этот счет. Если меня включат в Зал славы клуба, то буду очень счастлив и горд. И, конечно, приеду в Санкт-Петербург на эту церемонию», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В 256 матчах он забил 68 голов и сделал 73 голевые передачи. Также заработал 43 желтые и одну красную карточки.

Вместе с клубом он трижды выиграл РПЛ, по два раза Кубок и Суперкубок России. В 2010 году РФС признал Данни лучшим иностранным игроком чемпионата России.

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3 комментария

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Alyur
Без сомнения заслужил.
+3
0
+3
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Доктор Верховцев
Это прекрасно!
0
0
0
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тралмейстер
Приезжай домой.
0
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