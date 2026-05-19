Артета об 1:0 с «Бернли»: «Очень доволен игрой и результатом. «Арсеналу» не повезло, что он не забили 2-й или 3-й гол. Когда нужно защищаться и доводить игру до конца, мы делаем это эффективно»

Артета прокомментировал победу над «Бернли».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о победе над «Бернли» со счетом 1:0 в 37-м туре АПЛ .

«Я очень доволен игрой и результатом. В первом тайме, я думаю, мы показали одно из лучших выступлений в этом сезоне. Разница в счете должна была быть крупнее, но мы этого не добились, и мы показали то, что показывали весь сезон: когда нам нужно защищаться и доводить игру до конца, мы можем делать это эффективно.

Нам не повезло, что мы не забили второй или третий гол. Нам противостоял сильный соперник. Посмотрите, с каким настроем они сегодня пытались добиться чего-то в игре. Этот чемпионат очень сложный.

Мы сделали свою работу, все, что в наших силах. Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет завтра, а затем настанет время подготовиться к игре с «Пэлас».

«Бернли » так играл на прошлой неделе против «Астон Виллы», поэтому мы знали, что будет так. Мы должны были поддерживать высокие стандарты, которые были у нас на протяжении всего сезона, и нам нужно выиграть еще один матч».

Об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву

«Я еще не смотрел повтор. Он сказал, что красной не было, но я не знаю, я не видел», – сказал Артета.