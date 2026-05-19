Артета об 1:0 с «Бернли»: «Очень доволен игрой и результатом. «Арсеналу» не повезло, что он не забили 2-й или 3-й гол. Когда нужно защищаться и доводить игру до конца, мы делаем это эффективно»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Бернли» со счетом 1:0 в 37-м туре АПЛ.
«Я очень доволен игрой и результатом. В первом тайме, я думаю, мы показали одно из лучших выступлений в этом сезоне. Разница в счете должна была быть крупнее, но мы этого не добились, и мы показали то, что показывали весь сезон: когда нам нужно защищаться и доводить игру до конца, мы можем делать это эффективно.
Нам не повезло, что мы не забили второй или третий гол. Нам противостоял сильный соперник. Посмотрите, с каким настроем они сегодня пытались добиться чего-то в игре. Этот чемпионат очень сложный.
Мы сделали свою работу, все, что в наших силах. Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет завтра, а затем настанет время подготовиться к игре с «Пэлас».
«Бернли» так играл на прошлой неделе против «Астон Виллы», поэтому мы знали, что будет так. Мы должны были поддерживать высокие стандарты, которые были у нас на протяжении всего сезона, и нам нужно выиграть еще один матч».
Об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву
«Я еще не смотрел повтор. Он сказал, что красной не было, но я не знаю, я не видел», – сказал Артета.
А Хаверц просто куплен для важных голов.
Это же тема троллинга «Арсенала» со стороны болельщиков других команд))