  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета об 1:0 с «Бернли»: «Очень доволен игрой и результатом. «Арсеналу» не повезло, что он не забили 2-й или 3-й гол. Когда нужно защищаться и доводить игру до конца, мы делаем это эффективно»
0

Артета об 1:0 с «Бернли»: «Очень доволен игрой и результатом. «Арсеналу» не повезло, что он не забили 2-й или 3-й гол. Когда нужно защищаться и доводить игру до конца, мы делаем это эффективно»

Артета прокомментировал победу над «Бернли».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Бернли» со счетом 1:0 в 37-м туре АПЛ.

«Я очень доволен игрой и результатом. В первом тайме, я думаю, мы показали одно из лучших выступлений в этом сезоне. Разница в счете должна была быть крупнее, но мы этого не добились, и мы показали то, что показывали весь сезон: когда нам нужно защищаться и доводить игру до конца, мы можем делать это эффективно.

Нам не повезло, что мы не забили второй или третий гол. Нам противостоял сильный соперник. Посмотрите, с каким настроем они сегодня пытались добиться чего-то в игре. Этот чемпионат очень сложный.

Мы сделали свою работу, все, что в наших силах. Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет завтра, а затем настанет время подготовиться к игре с «Пэлас».

«Бернли» так играл на прошлой неделе против «Астон Виллы», поэтому мы знали, что будет так. Мы должны были поддерживать высокие стандарты, которые были у нас на протяжении всего сезона, и нам нужно выиграть еще один матч».

Об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву

«Я еще не смотрел повтор. Он сказал, что красной не было, но я не знаю, я не видел», – сказал Артета. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37295 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМикель Артета
logoБернли
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoКай Хавертц
logoЛесли Угочукву

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хоть Бернли к воротам почти и не подходил, было тревожно.

А Хаверц просто куплен для важных голов.

Всех канониров с победой!
Ответgninnur esrever*
Хоть Бернли к воротам почти и не подходил, было тревожно. А Хаверц просто куплен для важных голов. Всех канониров с победой!
Человек забил единственный гол в финале ЛЧ против Сити
ОтветNake090
Человек забил единственный гол в финале ЛЧ против Сити
Гол Спортингу и Челси только в этом календарном году вспоминаются, не надо грязи)
Отличных моментов Арсенал создал действительно минимум на 3 гола(удар Тросарарда в штангу чего только стоит) хотя выиграли всего лишь 1:0. Но 3 очка взяли и ладно. Бёрнли вообще ни одного голевого момента ни создал.
Зато Арсеналу повезло, что Хаверца не удалили и не испортили статистику сезона с 0 красных и 0 пенальти в свои ворота
ОтветS. A.
Зато Арсеналу повезло, что Хаверца не удалили и не испортили статистику сезона с 0 красных и 0 пенальти в свои ворота
А это была бы точно порча?
Это же тема троллинга «Арсенала» со стороны болельщиков других команд))
ОтветS. A.
Зато Арсеналу повезло, что Хаверца не удалили и не испортили статистику сезона с 0 красных и 0 пенальти в свои ворота
Комментарий скрыт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
19 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
26 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
28 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
50 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
59 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
6 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
13 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
36 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
44 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем