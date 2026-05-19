Винисиус о вызове на ЧМ: «Мальчик, игравший босиком в Сан-Гонсалу, вернулся. 3,5 года упорной работы, чтобы закрепиться в числе 26 лучших. Бразилия отдаст все силы, мечта жива!»

Винисиус о вызове на ЧМ: 3,5 года упорной работы, чтобы быть в числе 26 лучших.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор высказался о вызове на ЧМ-2026.

25-летний игрок попал в окончательный состав бразильской команды на предстоящий чемпионат мира.

«Тот мальчик, который раньше играл босиком в Сан-Гонсалу (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро – Спортс’‘), вернулся. Чемпионат мира – это вершина карьеры любого игрока, и я еду на свой второй.

Потребовалось три с половиной года упорной работы, чтобы закрепиться в числе 26 лучших. Это было непросто. Спасибо тренеру [Анчелотти] за доверие, всей моей семье и болельщикам за постоянную поддержку.

ВПЕРЕД, ВМЕСТЕ!!! Мы – Бразилия, и мы отдадим все силы, чтобы принести радость нашей стране.

Пусть история будет другой!!! Верьте в нашу команду!!! Мечта жива!» – написал Винисиус в соцсети.