  • Винисиус о вызове на ЧМ: «Мальчик, игравший босиком в Сан-Гонсалу, вернулся. 3,5 года упорной работы, чтобы закрепиться в числе 26 лучших. Бразилия отдаст все силы, мечта жива!»
Винисиус о вызове на ЧМ: «Мальчик, игравший босиком в Сан-Гонсалу, вернулся. 3,5 года упорной работы, чтобы закрепиться в числе 26 лучших. Бразилия отдаст все силы, мечта жива!»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о вызове на ЧМ-2026.

25-летний игрок попал в окончательный состав бразильской команды на предстоящий чемпионат мира.

«Тот мальчик, который раньше играл босиком в Сан-Гонсалу (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро – Спортс’‘), вернулся. Чемпионат мира – это вершина карьеры любого игрока, и я еду на свой второй.

Потребовалось три с половиной года упорной работы, чтобы закрепиться в числе 26 лучших. Это было непросто. Спасибо тренеру [Анчелотти] за доверие, всей моей семье и болельщикам за постоянную поддержку.

ВПЕРЕД, ВМЕСТЕ!!! Мы – Бразилия, и мы отдадим все силы, чтобы принести радость нашей стране.

Пусть история будет другой!!! Верьте в нашу команду!!! Мечта жива!» – написал Винисиус в соцсети.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
Винисиус Жуниор
Сборная Бразилии по футболу
Реал Мадрид
Ла Лига
соцсети
Карло Анчелотти
болельщики

Измельчала нынешняя Бразилия, к сожалению
ОтветWinterburn
так точно - раньше там был вопрос как не взять жуниньо например.. или как уместить кака с роналдиньо. А теперь есть повесточник и проблемой в том что не сыграет эстевао)))) это даже не смешно.
ОтветАндрей Тарантаев
Одна надежда на игроков Зенита)
Столько пафоса ради вылета в 1/8🙃
ОтветХавиГави_Паратрупер
Возможно в 1/4)
ОтветNews13
Комментарий скрыт
Великие мечтают бить мировые рекорды, Винисиус мечтает вернуться в сборную Бразилии и закрепиться в её составе. Амбиции уровня Дугласа Сантоса)
ОтветЭдуардо Силва
Ну там вообще-то есть Луис Энрике, который набирался опыта у Соболева, так что Винисиусу никто место в составе не гарантирует)
ОтветWinterburn
Они на разных флангах, юморист ты наш
Боже какой же он тупой !
ОтветЛига Мастеров
15
Взять Неймара, но не взять Жоао Педро.
Дед гениален как всегда. Понятно для чего нужен Ней, но не взять Жоао. Дед, ты больной.
Мальчики красафчики. Борются с расизмом. И стренерами. Непонимающими их величие.
ОтветАнтоша Спирин
Что бы он теперь не продекламировал , хоть таблицу умножения - звучит одинаково отвратительно !

Такой имидж как репей
До конца теперь уж дней !
Всё таки вся надежда этой Бразилии, на Рафу
Ну съездишь, посмотришь футбол, опозоришь Бразилию в очередной раз
Ага, сразу прям уже вечеринку закати по этому поводу, у тебя хорошо получается!
Сколько пафоса и самовосхваления 😁
Винисиус – расставшейся с ним девушке: «Каждый момент рядом с тобой был незабываемым. Спасибо за все! Всего наилучшего и успехов в твоей жизни! Желаю тебе счастья»
18 мая, 21:32
18 мая, 21:32
Анчелотти о Винисиусе: «Потрясающий футболист и человек, он способен выиграть матч в одиночку. Но мы не можем полностью полагаться на одного игрока, нужно думать как команда»
13 мая, 20:39
13 мая, 20:39
Винисиус создал Антирасистское юридическое бюро – оно будет работать в сферах образования и спорта на первых порах. Событие приурочено к годовщине отмены рабства в Бразилии
13 мая, 20:08
13 мая, 20:08
Президент Бразилии о ЧМ-2026: «Надеюсь, что Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса и Бразилию». Премьер Португалии ответил: «Мы можем сделать это в финале»
23 апреля, 21:19
23 апреля, 21:19
