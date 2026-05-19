Анчелотти о вызове Неймара: «Он будет важным игроком для Бразилии на ЧМ. В последнее время он показывал стабильность и был в хорошей форме»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал вызов Неймара на ЧМ-2026.
34-летний форвард «Сантоса» попал в окончательный состав бразильской команды на предстоящий чемпионат мира. Неймар не выступал за национальную сборную с 2023 года из-за серии травм.
«Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира.
Мы весь год анализировали ситуацию Неймара. Мы поняли, что в этот последний период он демонстрировал стабильность и был в хорошей физической форме», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
