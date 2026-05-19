  • Анчелотти о вызове Неймара: «Он будет важным игроком для Бразилии на ЧМ. В последнее время он показывал стабильность и был в хорошей форме»
Анчелотти о вызове Неймара: «Он будет важным игроком для Бразилии на ЧМ. В последнее время он показывал стабильность и был в хорошей форме»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал вызов Неймара на ЧМ-2026.

34-летний форвард «Сантоса» попал в окончательный состав бразильской команды на предстоящий чемпионат мира. Неймар не выступал за национальную сборную с 2023 года из-за серии травм.

«Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира.

Мы весь год анализировали ситуацию Неймара. Мы поняли, что в этот последний период он демонстрировал стабильность и был в хорошей физической форме», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Ну это подарок для Неймара, надеюсь оправдает! Будет круто посмотреть на него, все-таки игрок очень хороший был, эпоха считай уходит, последний ЧМ для Неймара, Месси, Криша
ОтветХейтер всех Доннарум
Странно будет, если он будет на шавке, но и в основе куда его? Винисиуса в центр чтоли? Или Рафинью?
ОтветAbdul Aziz
С Гаити выпустят =)
Не ожидал такого от Анчелотти. Говоря простым языком он сказал: Неймар популярный, а Эндрика я тренировал, поэтому взял их. Ну камон, какую динамику может демонстрировать Неймар, нерегулярно играя в аутсайдере бразильской Серии А? Эндрик в фермерской лиге забивал меньше Жоао Педро в АПЛ, но он едет. Какой кошмар.
ОтветCearvm
Да провал будет с таким составом пляжников
ОтветCearvm
Анчелотти едет за золотом.Другой результат -провал.Его решения часто приводят к титулам.Если нужен Неймар то это продуманное решение.Убежден на первенстве увидим очень сильного Неймара.
а почему не вызван Жоао Педро и Эдерсон из Аталанты? Кто-то может объяснить?
Ответster3
Еще и Эдерсон мимо, а я Сантосу из Челси поражался. Зато Луис Энрике и Райан держат правый фланг за Рафиньей, не говоря про Неймара.
Ответster3
Состав не резиновый. Пришлось бы кого-то отцепить. Например, Анчелотти помимо Каземиро взял в состав ещё одного ветерана - Фабиньо. Видимо, Фабиньо ему милее Эдерсона.
То же в нападении. Там у Педро хватает конкурентов.
Последний ЧМ для трех ГОАТов. 🥹🔥
Ответsuii3
Комментарий скрыт
Ответrigobersong
Ты мне не нравишься. Отстань
Продавили деда
Неймар уже несколько лет показывает стабильность )
Всё-таки наныли видать и болельщики и в федерации на вызов карнавальщика.
Прогнулся Карло, это ему ещё аукнется.
Ну, тут явно спортивный критерий отбора отсутствует.
чм благополучно просран
Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
18 мая, 21:19
Кафу о Неймаре: «15 лет он был обязан делать все в сборной один, а нужно делить ответственность. У него не было такой поддержки, как у нас в 2002-м, все возлагали на него»
18 мая, 17:34
Неймар получил гражданство Италии (Николо Скира)
15 мая, 09:29Фото
Анчелотти заявил, что Неймар «был и остается» частью его планов: «Он большой талант, нужно смотреть, в хорошем ли он состоянии»
13 мая, 10:13
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
19 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
26 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
28 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
50 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
59 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
6 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
13 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
36 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
44 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
