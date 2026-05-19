В честь Гвардиолы назовут одну из трибун стадиона «Ман Сити» (ESPN)

«Манчестер Сити» собирается увековечить имя Пепа Гвардиолы .

В понедельник стало известно , что главный тренер с высокой вероятностью покинет команду по завершении сезона.

По информации ESPN , в честь испанца собираются назвать одну из трибун на «Этихад Стэдиум ».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити » с 2016 года. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев.