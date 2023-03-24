16 комментариев

В полуфинал ЧМ нашу сборную вывел тренер по прозвищу Блатной. Он был адъютантом Василия Сталина и погиб после драки
Судьба Николая Морозова.
Его редко называют в числе лучших советских тренеров.
Думаю, попроси болельщиков старше сорока составить топ-10 – и Морозова многие вспомнят только питерского, Юрия Андреевича. Того, что создавал команды, с которыми Павел Садырин потом брал титулы.
Николай Морозов чемпионатов с Кубками не выигрывал, но добился того, что не удалось Гавриилу Качалину, Константину Бескову и Валерию Лобановскому. Вышел в полуфинал чемпионата мира.
Перед ЧМ Морозов хотел увезти сборную из женского пансионата. Игроки уговорили остаться
За деталями ЧМ-1966 в Англии я обратился к защитнику сборной (1964-1969) Владимиру Пономареву.
– Перед отправкой в Лондон нас привезли в Швецию, где предстояло провести пару игр. Приехали ночью, не разобрались, а наутро оказалось, что поселились в женском пансионате. Девчонок вокруг – ну мо-о-оре. Они там жили, занимались спортом.
Наш тренер Морозов проснулся, увидел этот контингент и сказал: «Уезжаем отсюда».
– Вы не смирились?
– Уговорили Морозова остаться. Днем тренировались, вечером ходили на дискотеки.
Еще был случай. На нас были шерстяные костюмы с буквами СССР. А рядом – бассейн, в котором Морозов категорически запретил купаться: расслабляет, видите ли, организм.
Забрался я на 5-метровую вышку, а внизу, на трибунах – Численко, Воронин, Малофеев, Банишевский, еще кто-то. Число кричит: «Ну чего? Прыгнешь с 5-метровой вышки?»
– Не растерялись?
– Отвечаю: «Собирайте по 20 долларов – прыгну». Гляжу: Валерка Воронин и правда начал деньги собирать. 100 долларов набралось.
Я оглядываюсь, подхожу к краю вышки. Прыгаю и вижу: открывается дверь и выходит Морозов. Лечу вниз и смотрю на него, а он на меня. Еле выплыл – костюм тяжелый, рукава растянулись.
Морозов наблюдает, как я размокшую одежду снимаю: «Зайдешь ко мне».
– Что дальше?
– Иду к тренеру. Он мне: «Ну что, сиганул?» – «Да нет, – отвечаю, – упал». – «Да я видел, как ты упал. Хоть не даром?» – «Да нет, вот 100 долларов». – «Ладно, иди». Интересный был мужик.
Отец Морозова – старый большевик. В его честь назвали улицу в Подмосковье
Интересен и отец Морозова. Петр Васильевич в шестнадцать лет чудом уцелел в Кровавое воскресенье (9 января 1905-го), когда власти жестоко разогнали шествие рабочих к Зимнему дворцу.
Спустя девять лет Морозова арестовали по делу о забастовке на Путиловском заводе и сослали в Вологодскую губернию, но через пару недель он сбежал и после революции стал директором фабрики в подмосковном поселке Муромцево, шившей обмундирование для Красной армии.
Со временем Муромцево превратилось в город Красноармейск, а в 1968 году там появилась улица Петра Морозова.
Николай Морозов рос в 60 км оттуда – в поселке Томилино. Петр Васильевич воспитывал сына сурово и однажды расстрелял за какой-то проступок его голубей – из охотничьего ружья.
Футбол Петр Морозов считал пустой тратой времени, но в 1938-м, окончив речной техникум, Николай приглянулся тренеру Сергею Бухтееву и сменил люберецкий «Сельмаш» на московское «Торпедо». А через три года левого полузащитника Морозова позвали в «Спартак».
Из-за перехода в «Спартак» на Морозова завели уголовное дело
Перед уходом в «Спартак» Николай женился на Вере – дочери Василия Туранова, который при нэпе разбогател на продаже краски, потом много лет сидел, сбежал, перекантовался 12 лет под чужим именем, попался, снова сел и дожил почти до ста лет.
В феврале 1941-го против его зятя тоже возбудили уголовное дело. Де-юре – за прогул. Де-факто – за желание покинуть «Торпедо», которое после серии неудачных сезонов объединили с «Локо» и «Крыльями» под вывеской сборной профсоюзов.
Морозов обратился к наркому госконтроля Льву Мехлису и избежал срока, а заодно – ушел-таки в «Спартак». В июне 1941-го он забил сталинградскому «Трактору» и киевскому «Динамо», но через пару недель чемпионат прервали из-за войны.
Футболистов распределили по оборонным предприятиям – Морозов оказался на автозаводе и в городских турнирах снова играл за возрожденное «Торпедо»: даже стал капитаном и в августе 1943-го взял Кубок Москвы, а в следующем году – сделал золотой дубль.
Этими титулами его карьера и ограничилась. В 1949-м «Торпедо» добыло Кубок СССР, но Морозов уже не играл – из-за конфликта с новым капитаном Александром Пономаревым, которого Высоцкий называл кумиром юности.
Через полгода после ареста Берии Морозов помешал тбилисскому «Динамо» выиграть чемпионат
33-летний Морозов ушел к Василию Сталину в ВВС и вместе с Бобровым поучаствовал в самом успешном сезоне этой команды (четвертое место в 1950-м). В следующем году Морозов наигрался и стал адъютантом босса ВВС.
«Во время очередного вечернего застолья Василий Сталин перебрал и стал хамить Морозову и его товарищу, – писал журналист Павел Алешин, знакомый с Морозовым. – Они повели Сталина в спальню, а там он в грубой форме потребовал снять с него сапоги.
И тут Морозова переклинило – засадил Василию кулаком в ухо. И вмиг похолодел: «Что натворил?!» А Сталин упал на кровать, потом медленно принял сидячее положение и неожиданно произнес: «Правильно».
В августе 1953-го, через полгода после смерти Иосифа Сталина и через месяц после ареста Лаврентия Берии, Морозов сменил во главе «Торпедо» Виктора Маслова, с которым играл в конце тридцатых.
Властные катаклизмы сказались на тбилисском «Динамо», которое на финише сезона-1953 боролось за золото со «Спартаком». В последнем туре тбилисцы обыграли «Торпедо» 2:1, но после матча Морозов добавил в протокол протест на необъективное судейство.
Спустя всего три дня матч переиграли, и «Торпедо» победило 4:1, после чего во второй раз в истории взяло бронзу (чемпионом стал «Спартак»). Работу ленинградца Белова в аннулированном матче Всесоюзная коллегия судей разобрала только через два дня. И ошибок не выявила.
При Морозове в «Торпедо» дебютировал и заблистал Эдуард Стрельцов
В следующем году Морозов впервые выпустил в Высшей лиге 16-летнего Стрельцова, а тот совмещал вдохновенную игру с ленью на тренировках, склоками на поле и даже выступлениями под чужой фамилией за другую зиловскую команду.
Отчитываясь за провальный сезон (девятое место), Морозов оценил Стрельцова ниже, чем лучшего бомбардира «Торпедо»-1953 Виталия Вацкевича, но все равно доверял – и Эдуард забил больше всех в Высшей лиге-1955.
«Николай Петрович был очень принципиальный, на начальство не оглядывался, – отметил Стрельцов в книге «Вижу поле». – Не жаловался на нас руководству при неудачах, всю вину принимал на себя.
Правда, к везучим тренерам Морозова не отнесешь. И с Масловым, который столько раз приводил команды к золоту, Петровичу авторитетом не сравниться. Морозову и повезло, по-моему, один-единственный раз, когда сменил он Маслова в 1953-м перед бронзой».
После «Торпедо» Морозов уехал в Днепропетровск – и не отпустил оттуда в «Спартак» Маслаченко
Впервые Морозову не повезло в конце 1955-го, когда после четвертого места его заменили на 35-летнего Константина Бескова. Пришлось браться за днепропетровский «Металлург», игравший лигой ниже.
В обратном направлении – из Днепропетровска в Москву – мог уехать 19-летний вратарь Маслаченко.
«На собрании тренеров и начальников команд Николай Старостин рассказал, что собирается пригласить меня в «Спартак», – говорил Маслаченко. – Это услышал Николай Морозов, которого позвали на год в Днепропетровск, потому что у нас тренер умер.
Он сказал Старостину, что в «Металлурге» понаблюдает за мной, поработает, а потом передаст в «Спартак». Но вышло по-другому.
Вернувшись из Днепропетровска [после провального 14-го места], Морозов стал начальником «Локомотива». И вместе с тренером Борисом Аркадьевым быстренько меня туда затащил.
Через несколько лет «Спартак» позвал меня в турне по Южной Америке. В «Локомотиве» таких поездок и близко не было. Я обратился к Морозову, ставшему тренером «Локо», и попросил отпустить в турне. Он не разрешил. Пришлось ехать с «Локомотивом» в Болгарию.
Когда мы вернулись, я подал заявление об уходе. Оно мне здорово аукнулось: Морозов затаил жуткую обиду и в 1966-м не взял меня на чемпионат мира».
В «Локо» Морозова боялись. Он мешал работать тренеру Елисееву и занял его место
После возвращения Аркадьева в ЦСКА «Локомотив» возглавил полузащитник «Динамо» 30-40-х Евгений Елисеев. С ним «Локо» достиг максимума в советских чемпионатах (второго места в 1959-м), но в следующем сезоне главным тренером стал Николай Морозов.
«Он человек крутого нрава, – говорил Елисеев. – Постоянно мешал мне работать и, имея свободный вход к министру путей сообщения Бещеву, настраивал его против меня.
Министр неожиданно отказал мне в получении квартиры, обещанной им перед моим приходом в команду, и я ушел по собственному желанию».
Игрок «Локо» (1953 – 1960 и 1962 – 1965) Валентин Бубукин отметил в книге «Вечнозеленое поле жизни»: «Николая Петровича все боялись: был строгим и справедливым.
Он ведь и при Василии Сталине, закончив играть, исполнял обязанности начальника команды. Это ж какую надо иметь голову, чтобы находить с ним контакт.
Что касается тренерской простоты Морозова, то это действительно анекдот. Сначала он требовал: «Пас надо отдавать щекой, внутренней стороной стопы. Никаких подрезок, прекращайте архитектурные излишества».
С ЧМ-1966 он вернулся другим человеком. И ничуть не смущаясь, говорил: «Заканчивайте эту простоту, простота хуже воровства. Надо переходить на скрытые пасы, надо резать».
В 1963-м Морозов вернулся в «Торпедо» и долго не проигрывал, но в ноябре его футболисты помогли «Динамо» стать чемпионом
В 1962-м «Локо» после двух пятых мест боролся за выживание, и посреди сезона Морозов вернул Бубукина.
«В «Локомотиве» давно уже знали, что у меня в ЦСКА нелады, – вспоминал Бубукин. – И по игре видно, и сам рассказывал. И вскоре мне позвонил Морозов – попросил подъехать.
Петрович – великий дипломат и очень мудрый человек. У него был природный ум, как у Чапаева. Как же он злился, когда я в ЦСКА уходил. А здесь – ни слова упрека, как будто я и не покидал «Локомотив». Он не знал, что после этого проработает в команде всего полгода».
В общении с ЖД-начальством дипломатизма Морозову не хватило. Он возмутился очередным вмешательством в тренерскую работу и покинул клуб. В следующем сезоне «Локо» вылетел, а Морозов вернулся в «Торпедо», где тоже хватало проблем.
Стрельцов освободился, но еще не играл, многие игроки ушли из-за конфликта с руководством завода и увольнения Виктора Маслова, а оставшиеся – вызывающе много пили.
Морозов увел команду с кошмарного четырнадцатого места и выдал осенью беспроигрышную серию, которая прервалась в ноябрьском матче с «Динамо» (0:1).
«Для чемпионства им нужно было победить, – говорил мне второй бомбардир «Торпедо»-1963 Немесио Посуэло. – Я вышел один на один с Яшиным и пробил в штангу. Лев мне: «Ты чего, одурел? Мы ж договорились».
Я пожал плечами. Потом Сергеев прошел с левой стороны и как дал – Яшин еле вытащил и заорал: «Вы чего, охренели? Договор же есть. У Кузьмы спроси».
Подбегаем к Кузьме [Валентину Иванову]: «Чего он кричит на нас?» – «Мы договорились им проиграть». Но договорились-то втроем – он, Анзор Кавазашвили и вроде Валерка Воронин. Другим не сказали. Думали, дурака сваляют и этого будет достаточно».
Главным тренером сборной Морозова утвердил его бывший зам
После десятого места Морозов уступил «Торпедо» другу, Виктору Марьенко, и стал шефом отдела футбола ВПЦПС – куратором всех профсоюзных команд. Его заместителем был Николай Ряшенцев, резервист «Динамо» и ЦДКА 30-40-х.
В январе 1964-го Ряшенцев возглавил Федерацию футбола страны, а в июне сборная проиграла в финале Кубка Европы Испании, что считалось шагом назад после золота-1960, к тому же политически недопустимым – на фоне вражды с диктатором Франко.
В итоге во главе сборной Константина Бескова сменил не 5-кратный чемпион страны Якушин, не 6-кратный Аркадьев, не демиург торпедовского чемпионства Маслов, не победитель Олимпиады-58 с Евро-60 Качалин и не последние тренеры-чемпионы СССР Симонян с Пономаревым.
Его сменил Николай Морозов, который как тренер отработал шесть полных сезонов и не поднимался выше четвертого места.
Начальник сборной Андрей Старостин вспоминал в книге «Флагман футбола»: «Бесков принял неожиданный удар стоически, только сначала побледнел, потом покраснел, но как член президиума не ушел с заседания.
Он вместе со всеми проголосовал за снятие с повестки пункта об утверждении плана подготовки сборной к ЧМ в Англии. Кстати, несколько часов назад согласованного им с председателем федерации Ряшенцевым.
Стало ясно, что и я должен заботиться о трудоустройстве. Вместо Бескова назначили Морозова, а я перевелся «по собственному» желанию на его место – начальника отдела футбола Всесоюзного совета ДСО профсоюзов.
Морозов взял курс на обновление состава – с акцентом на атлетическую выразительность игроков, на надежность функциональных возможностей их организма».
Морозова называли Блатным из-за черного берета и любви к мату
«Да он великолепный тренер! – говорил о Морозове вратарь Анзор Кавазашвили. – Чувствовал талант. Давал играть в атакующий футбол. Вот Качалин – перестраховщик. Усиливал защиту. Морозов совсем другой – смелый!»
«В отборе ЧМ-66 запомнилась поездка в Грецию, – говорил мне Владимир Пономарев. – Перед игрой в Афинах Морозов давал краткие характеристики игрокам соперника.
Говорил: «Володька, играешь справа. Против тебя нападающий с интересной фамилией Папаиоанну. Вася Данилов, а против тебя Папаэммануэль. Ты смотри, одни Папы. Ладно, ребята, сами разберетесь».
Вот такая установка тренера».
Другой защитник – Валентин Афонин – рассказал мне: «Осенью 1965-го у Володьки Пономарева спина заболела и меня вызвали на матч с Югославией.
Сборная тогда в Тарасовке жила. Прилетел ночью. Места мне не хватило. Постелили в коридоре. Утром кричат: «Построение». Встаю, смотрю: Яшин идет, Валерка Воронин, Численко. И Морозов по кличке Блатной. Он же всегда в черном берете ходил, как испанец.
Вызывает: «Валь, ты правого защитника играл когда-нибудь?» – «Только в детстве», – отвечаю. На установке Морозов объявляет: «Справа у нас сегодня Валя Афонин». И Яшину: «Лева, ты ему помоги».
Играл я против Йосипа Скоблара, который на следующий год в Марсель уехал. Справился, закончили 0:0. В аэропорту увидел «Советский спорт» со словами: «Мы искали правого защитника, а он есть».
Врач сборной Савелий Мышалов в книге «Чего не видит зритель» добавил: «Да, прозвище ему дали Блатной – мат в общении был его обычным языком. Но при внешней брутальности и склонности крепко выражаться Морозов был очень доброжелательным.
Он замечательно прислушивался к игрокам. Ведь в сборной выступали звезды (Воронин, Яшин, Шестернев), и с ними надо было уметь контактировать. И Морозов создал тренерский совет, куда входила эта троица.
Морозов оказался хорошим психологом и как никто много общался с ребятами. В том числе вне поля. Сборы были продолжительными, настроение у футболистов менялось кардинально. Но Морозов улавливал эти изменения и корректировал в нужную ему сторону.
Потерять авторитет от общения с игроками на равных не боялся».
Перед ЧМ игроки Морозова больше времени проводили в сборной, чем в клубах
Вопреки советской традиции Морозов обошелся в сборной без базового клуба и меньше чем за два года опробовал 57 игроков из 14 команд.
Нападающий Эдуард Малофеев в автобиографии сравнил Морозова с предшественником: «Бесков блестяще ставил игру – в этом его сильнейшая сторона. Исходя из командного критерия он отбирал футболистов в сборную.
Морозов же оценивал игроков по выступлениям в чемпионате страны, брал в сборную тех, кто стабильнее и сильнее в данный момент, и создавал из них коллектив.
Он больше полагался на наши импровизационные действия. И сборная действительно была командой. В ходе отборочного турнира и при подготовке к ЧМ мы гораздо больше времени проводили в сборной, чем в клубах».
Среди тех, кто вызывался в сборную при Бескове, но дебютировал при Морозове – полузащитник киевского «Динамо» Виктор Серебряников.
«Помню, в Москве матч с французами. Думаю: ну его, в Москве играть – недолюбливал этот город, – говорил Серебряников. – А как его любить, если к чужакам там свысока относились? Константин Бесков, когда тренировал сборную, говорил нам: «Вы же деревня! Вы – никто!»
В общем, в матче с французами я схитрил. Сказал, что живот заболел. Но тренер в перерыве (мы проигрывали 1:2) говорит: «Выходи давай! Какой живот!»
Я вышел. Закончили – 3:3. После матча Морозов пригрозил: «Еще раз будешь притворяться, я тебе так дам – кровь пойдет из носа!»
Но в остальном Николай Петрович не нагнетал обстановку, не давил. Мы играли свободно, как на тренировке».
Экс-спартаковец Леонид Прибыловский в книге «Тренеры большого футбола» подчеркнул, что Морозов стал первым, кто в тренировках сборной делал упор на развитие техники, и привел слова защитника Альберта Шестернева: «Занятия открывали даже для опытных игроков новые горизонты.
В клубах не только защитникам, но даже нападающим негласно запрещалось разучивать и выполнять обводку, отрабатывать дриблинг, скоростное ведение мяча, а в сборной Морозова это вменялось в обязанность».
За год до ЧМ Морозов убрал из сборной капитана Иванова, а потом и лучшего дриблера страны Месхи
Сборная лихо прошла отборочный турнир ЧМ-1966 (19:6 в шести матчах с Уэльсом, Данией и Грецией), хотя обходилась без Стрельцова, который уже играл за «Торпедо», но не допускался к международным матчам, и суперзвезды «Динамо» Игоря Численко, обвиненного в спекуляции плащами.
А после первого круга – и без капитана, Валентина Иванова. Морозов убрал его под давлением одного из спортивных чиновников, который счел 32-летнего торпедовца слишком старым для сборной.
Из этой тройки на ЧМ попал только Численко – он понадобился «Динамо» в британском турне-1965 и был прощен, а весной 1966-го открыл счет в товарищеском матче сборной со Швейцарией (2:2).
Редактор Kicker Карлхайнц Хайманн написал тогда: «В перерыве я поговорил с испанским тренером Вильялонгой.
Он не видел сборную СССР после мадридского финала Евро-1964 и сказал: «Мне кажется, русская команда с того времени усилилась, ее игра стала быстрее и перестала быть схематичной. Русские явно научились импровизировать».
Правда, одного из главных импровизаторов, техничного форварда тбилисского «Динамо» Михаила Месхи, Морозов вскоре после той игры зачехлил – из-за конфликта в разгар европейского турне.
Анзор Кавазашвили и Слава Метревели по-разному описывали детали ссоры, но суть одна: во время одного из матчей Месхи передразнил тренера (тот крикнул: «Земля! Земля!» – а игрок в ответ: что-то в духе космической переклички: «Я Сокол» или «Я Юпитер»). Морозов этого не простил.
За соперником по первому матчу – Северной Кореей – Морозов следил из военной палатки
В мае-июне 1966-го сборная не проигрывала (10 побед и 3:3 с Францией), но Морозова критиковали – за нескончаемость экспериментов в атаке и использование плеймейкера Воронина в роли переднего защитника, что комментатор Синявский сравнил с забиванием гвоздей дорогими часами.
«Когда улетали на чемпионат мира, в Шереметьево нас проводил Леонид Утесов, пожелал успехов, – рассказал мне Владимир Пономарев. – А больше никто не провожал. Как будто так и нужно.
В Англию я взял томик Есенина. Мы там читали в свободное время. Менялись книгами, музыку слушали, покупали пластинки «Битлз». Играли на бильярде, в пинг-понг.
Чемпионат мира рассматривали как увеселительную прогулку. Команда подобралась очень сильная – и морально, и физически. Из группы выйдем – это знали точно. А дальше – как получится».
Интересно, что на первый матч ЧМ – с Северной Кореей – Морозов не выпустил самых известных за рубежом советских игроков – Льва Яшина и Валерия Воронина. В ворота поставил знакомого по «Торпедо» Кавазашвили, в защиту – Муртаза Хурцилаву, много пропустившего из-за травмы.
Риск Морозова стал ответом на загадочность соперника.
Посетивший английский ЧМ писатель Юрий Трифонов отметил в дневнике: «Корейцы создали атмосферу тайны вокруг своей команды. [Перед ЧМ] поехали в ГДР, где должны были провести два матча с немецкими командами, но вдруг отказались играть.
Немцы были в панике: они надеялись этими играми как-то окупить свои расходы на прием и содержание громадной делегации. Затем корейцы сказали, что покупают две игры, то есть берут все билеты, но никто не должен присутствовать. Они играли с двумя клубами первой лиги – 3:1 и 3:3.
Специальные люди из сопровождения корейской команды следили за тем, чтобы не появилось ни одного человека на трибунах. Немцы взмолились: дайте посмотреть хоть руководству города и представителям советского командования. Корейцы с трудом разрешили.
По некоторым сведениям, coach нашей сборной Николай Морозов тайком прибыл в ГДР и смотрел игру из палатки, нашей военной палатки (под видом офицера?).
Корейцы были быстры, резки, били хорошо и хлестко без обработки. В Англии они продолжали нагнетать атмосферу тайны. И добились своего. Наша команда вышла на поле, объятая волнением и даже страхом перед неведомым.
У Хусаинова, Сичинавы ничего не получалось от мандража. Остальные тоже играли скованно. Один Банишевский был молодцом. Публика болела за маленьких корейцев, одетых в нашу форму: красные футболки, белые трусы.
Наша команда играла очень плохо, хотя корейцы – еще хуже. Корейская загадка оказалась блефом (наши победили 3:0 – Sports.ru). Нельзя, изолировав себя от всего мира, добиться результатов. Футбол – искусство коллективное, всемирное. Надо встречаться, узнавать, учиться у других».
После 3:0 с КНДР Морозов вернул Яшина с Ворониным и обыграл Италию – благодаря суперголу Игоря Численко.
«После второй победы тренеры решили немного поменять состав на матч против Чили, – вспоминал в автобиографии Эдуард Малофеев. – Корейцы заволновались: мол, русские игру сдавать собираются, дубль выставляют».
«К нам пришли корейцы и попросили, чтобы мы с Чили вышли основой, – рассказал мне Владимир Пономарев. – Морозов им: «Не волнуйтесь, выиграем вторым составом». И действительно: я не играл, много кто не вышел, но все равно победили 2:1.
Два гола чилийцам забил Валерий Поркуян, открытие чемпионата. Странный игрок. Ему не давали никакой установки. Что умеешь, то и делай. Незакомплексованный мальчишка. Потом он еще по мячу забил в двух играх».
Валентин Афонин добавил: «Корейская делегация приходила к нам в сталинках (куртках с карманами). В качестве поощрения обещали сборники Ким Ир Сена. Вот спасибо. Чилийцев мы обыграли, но книжек так и не дождались».
Перед полуфиналом Морозов зачитал игрокам телеграмму от уголовников
И снова слово Владимиру Пономареву:
– В четвертьфинале нас ждали очень сильные венгры, обыгравшие бразильцев.
Минут за двадцать до конца – при счете 2:1 в нашу пользу – мы почувствовали, что выходим в полуфинал, заволновались и прижались к своим воротам. Яшин нас отгонял: «Вышли, вышли!» И вот тут венгры могли сравнять.
Их полузащитник не попал в пустые ворота. Повезло так повезло. Все обалдели, когда мы победили 2:1 и вышли в полуфинал.
– Что происходило в сборной перед полуфиналом с ФРГ?
– Морозов зачитал телеграммы, которые приходили в наш адрес. «Желаем удачи, желаем победы».
Одна телеграмма была из мест заключения. Уголовники писали: «Ребята, если проиграете, объявляем голодовку». Наверно, поголодали парни. Жалко, конечно, но что ж делать.
– Почему проиграли немцам?
– Мы были обречены. Нам потом так и сказали: «Вы хотели выиграть, что ли? В финал пробиться? И так далеко прошли».
Левый защитник ФРГ Шнеллингер специально провоцировал Игоря Численко – тот же очень силен был, забивал. Шнеллингер бил его по пяткам. Игорь не выдержал. Вроде замахнулся, а судья не видел.
Шнеллингер подпрыгнул, будто его ударили. И упал. Судья в это время обернулся и удалил Численко. Сложнее стало играть.
– Что произошло в игре за третье место с Португалией?
– Нам не повезло. Альберт Шестернев не играл из-за травмы, вышел Хурцилава, мандражистый парень. Ни с того ни с сего сыграл рукой в штрафной. Пенальти. И потом Муртаз упустил центрального нападающего, который забил. Снова 1:2 проиграли.
За четвертое место нам дали бронзовые медали. Тогда вручали золотые за первое место, позолоченные за второе, серебряные за третье.
– Какие слова Морозова на ЧМ-1966 особенно запомнились?
– Когда мы вышли в полуфинал, Морозов сказал: «Ребята, большое вам спасибо. Думаю, это не повторится еще лет 50».
Четвертое место на ЧМ-1966 не считалось суперуспехом – в 1967-м Морозов уже боролся за выживание с «Черноморцем»
Через четыре года сборная остановится в четвертьфинале, а на два следующих ЧМ не попадет, но в 1966-м никто этого не знал – четвертое место восприняли без особого восторга. Сказывалось и то, что выше оказались три европейские сборные – и это на фоне золота Евро-1960 и серебра-1964.
«Четвертое место – шаг вперед [после вылета в четвертьфинале ЧМ-1962], но ведь три первых призера шагнули явно шире нас, – говорил Николай Старостин в книге 1967 года «Звезды большого футбола». – Последние поражения обидны. Их можно было избежать, лучше изучив европейский футбол.
Наша же сборная [в затяжных зимних турне] больше перенимала опыт южноамериканцев, потерпевших фиаско на чемпионате».
После ЧМ Морозов продолжил работу со сборной и добился возвращения в нее Стрельцова, но шеф Спорткомитета Юрий Машин все сильнее наседал с советами по составу, и после неудачных товарищеских матчей в конце 1966-го (ничья с ГДР, поражения от Турции с Италией), главный тренер ушел в отставку.
Морозов вернулся в «Торпедо», но, по мнению Стрельцова, работал без обычной своей уверенности и на тренировках требовал недостаточно. Сам же Морозов за полгода устал от анархии в команде, уволился и в том же 1967-м спас от вылета «Черноморец».
Через четыре года он решал аналогичную задачу в «Шахтере», но уже не так успешно.
«Наш тренер Николай Морозов попросил у «Зари» два очка в 1971 году, – вспоминал вратарь «Шахтера» Юрий Дегтярев. – Они должны были помочь, но обманули. И пришлось решать, кто вылетает – мы или «Кайрат».
Судьбу нашу решили высокопоставленные дяди: «Извините, вы область, а это [«Кайрат»] республика».
«Шахтер» вылетел, и Морозов устроился в спортивный отдел Московской железной дороги. При нем в Черкизове появились каток и два тренировочных поля.
Биограф Морозова Павел Алешин цитирует администратора «Локомотива» Анатолия Машкова: «За счет авторитета Морозов решал любые проблемы: с обеспечением тренировок, с питанием, то того, то другого нет.
Я обычно к нему. Излагаю. Отвечает с любимой поговорки: «Сколько ни думай, тысяча пополам все равно по 500 будет. Поехали». Едем на Казанский вокзал, там был отличный ресторан, а при нем бар. Посидим, поговорим, и на следующий день вопрос решен».
Тренер «Локо» (1973-1978) Игорь Волчок добавил: «У Морозова была подруга – администратор гостиницы. К ней он ушел от жены и получил квартиру напротив стадиона «Локомотив».
А жена сокрушалась: «Ну, разве я ему запрещаю? Пусть гуляет. Только зачем же из дома уходить в 60 с лишним лет». Но у Петровича характер был сложный.
В тот день [14 октября 1981-го] он провожал приятеля, хоккейного тренера Николая Карпова. Посидели в ресторане на Комсомольской, потом к себе поехал. По дороге зашел в пивной бар возле стадиона. И больше его живым не видели. Говорят, повздорил там с кем-то – мужик он был задиристый».
После драки Морозов добрался до дома, но в подъезде остановилось сердце. Утром соседи обнаружили его мертвым – без швейцарских часов и золотого перстня.
«Незадолго до смерти Николая Петровича я заезжал к нему, – вспоминал доктор Савелий Мышалов в книге «Чего не видит зритель». – Чтобы посодействовал с получением путевки в дом отдыха под Москвой. Встретил меня при полном параде!
Таким напоследок и запомнился – в красивой железнодорожной форме, в чинах. И всегда расположенный к тому, чтобы вникнуть в чужую проблему, откликнуться и помочь».
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Фото: Gettyimages.ru/Evening Standard, FPG, V. Un Dasin, Central Press; РИА Новости/Ю. Моргулис, Юрий Сомов, Дмитрий Донской, В. Шандрин, Алексей Варфоломеев, Б. Колесников, Александр Макаров, Анатолий Гаранин, Г. Буланов, Марк Бергер, Евгений Волков, Дмитрий Донской, М. Боташев
Как всегда интересно
Неглядя плюс за статью
Мне кажется, что та сборная СССР по составу была чем-то вроде, если не Манчестер Сити, то минимум Боруссией. И в итоге им и правда нужен был скорее администратор, который больше следил за порядком и мешал пить водку, чем тренер, который бы переучивал под свои схемы.
Несмотря на псевдо-социализм, типичное русское чеховское чиновничество и взаимные интриги, у тех советских граждан было очень важное качество, которого лишены современные граждане России, а с ним и российские футболисты - чувство равноправия и полноценности.
На чемпионат мира ехали как на праздник - вот это правильное отношение.
И это в те годы, когда выговоры были строже, а денег платили меньше.
Все-таки военное и послевоенное поколение было отличным.
Современная сборная России частенько на ЧЕ/ЧМ как на расстрел ездила. (За исключением сборной Хиддинка и в какой-то мере - Черчесова на ЧМ-2018) 30 лет внушения того, что россияне живут не так и вообще всё у них плохо, не прошли бесследно.
Видно как много труда вложено
Ну тут точно есть чем гордиться, настоящий представитель скрепов и Бог с нами ✊
Раньше футбол был более тягучим - физухе меньше внимания уделяли, меньше режимили (московское Торпедо выигрывало чемпионат, имея репутацию самой бухающей команды СССР), ну и препаратов не было, помогающих поддерживать высокий уровень.
Человечищи!))
И последний сейчас что-то там вякает?