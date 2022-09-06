Два дня с командой-сенсацией Кубка России из Невинномысска. Ее историю пишут грузчики, таксисты и курьеры

Репортаж Дениса Романцова.

Теневая сенсация Кубка России – выход в 1/64 пути регионов команды «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска. Это один из двух любительских клубов, дошедших до такой стадии, и единственный – без страницы в «Википедии». Денис Романцов съездил в Ставропольский край, чтобы побольше узнать о самой загадочной команде турнира.

Среди игроков «СтавропольАгроСоюза» – таксисты, курьеры, грузчики, детские тренеры и регулировщик на ЖД-станции

В Кубке России-2022/23 стартовали 11 любительских команд. «СтавропольАгроСоюз» – как победитель Кубка Южного федерального округа. В первом раунде Кубка России «САС» обыграл аутсайдера Второй лиги «Ессентуки» (3:0), а потом середняка, команду Шамиля Лахиялова «Легион» (Махачкала) – 4:3.

Главный момент матча с «Легионом» – гол с 35 метров Дмитрия Мутьева, сделавшего счет 3:2.

Через два дня 26-летний полузащитник снова на поле, но уже как тренер детской команды «Арнест Junior» 2013 года рождения. Она весь матч уступает 0:1, но в конце забивает три мяча.

– Работаю тренером с прошлого лета, – говорит Дмитрий. – У «СтавропольАгроСоюза» и «Арнест Junior» – один спонсор: он молодец, постелил детям поле, ходит на все матчи – у него сын здесь играет.

А только приехав в Невинномысск в 2020-м, я полгода работал грузчиком на заводе «Арнест». Там производят парфюм, шампуни, лаки, освежители воздуха, дихлофос.

Устроился в июне, в самое пекло. Просыпался в шесть утра, ехал через весь город, работал с восьми до трех – и на тренировку. Тяжко было совмещать. Тренировать детей приятнее.

- Где работают другие игроки?

– Вратарь Сергей Чикильдин – офисный сотрудник «АгроСоюза» (одного из крупнейших объединений сельскохозяйственных предприятий в Ставропольском крае, общая площадь земельных угодий – более 100 тысяч гектар – Sports.ru).

[Левый защитник] Джаба Тигиев таксует. [Левый вингер] Кантемир Нахушев – курьер. [Форвард, открывший счет с «Легионом»] Саша Зароченцев – грузчик. Второй вратарь Витек Ищенко – регулировщик на железнодорожной станции.

[35-летний экс-форвард «Черноморца» и «Армавира»] Анатолий Шевченко – тренер в ставропольском филиале «Краснодара».

[Защитник] Влад Рымарь тоже таксует, а недавно, в сезон арбузов, работал на ночных сменах в «Магните». Говорил, руки так устают, что утром тяжело тренироваться.

- В Невинномысске ты третий год. Где играл раньше?

– Начинал в Таганроге – под впечатлением от ЧМ-2002. В 12 лет забил «Ростову», и позвали в их интернат. Папа не пускал: «Рано». Но мама настояла, и я уехал. Дорос до дубля «Ростова», но не заладилось с тренером.

- С Игорем Гамулой?

– Да, Царствие небесное. Кто не пробивался в московские клубы – ехали в «Ростов» (например, Алекс Стиль, который сейчас в 2Drots). Им Гамула давал практику, а мне и другим местным – нет.

Но все равно с ним интересно работалось. Помню, он спросил одного пацана: «Ты не умеешь жестко играть? Научить?» Разбежался и снес в подкате стулья.

- Как ты попал в Ставропольский край?

– После «Ростова» съездил в МИТОС (Новочеркасск), но там было ужасное общежитие, и я вернулся в Таганрог, в команду второй лиги. Серьезно травмировал колено, а когда вылечился – «Таганрог» закрылся.

Тогда позвали в «Колос» из села Покойное – это Буденновский район Ставрополья. Там 10 тысяч жителей, до города далеко – морально было тяжело. Не знаю, как протянул 4,5 года.

Сначала жили в частных домиках, а потом сами построили себе гостиницу рядом с полем. Помогали фундамент закладывать и так далее – это как шабашка у нас была: тысяча рублей в день.

В Покойном со мной играл Кирилл Эйдельнант. В 2019-м он и пригласил меня в «СтавропольАгроСоюз», где стал тренером.

- Из Невинномысска уже никуда не рвешься?

– Многие в нашей команде считают: если уходить отсюда – то на более высокий уровень. Меня звали в один соседний клуб. Вторая лига, но класс команды – не выше нашего, а условия, говорят, даже хуже. К тому же тут нас кормят два раза в день и снимают жилье.

- После выездных матчей вы поете всем автобусом. Что именно?

– Скриптонита, Лепса, Ислама Ильяшева. Под конец – Максим «Знаешь ли ты». Едем-то в хорошем настроении – почти всегда побеждаем.

У нас дружная команда. Перед сезоном собираемся на речке и жарим шашлыки, а в конце года нам устраивают банкет с шутками и частушками – пару лет назад приезжали парни из Comedy Battle.

Рассказ Мутьева прерывают родители игроков:

- Дима, твой гол, наверно, самый красивый в туре (имеется в виду раунд Кубка – Sports.ru).

– Не знаю. Сам еще не понял.

- Вратарь пропустил как Филимонов от Шевченко.

– Ну, примерно.

- Только дистанция побольше.

– Вратарь, наверное, думал – буду подавать.

- Пушка у тебя нормальная. А сразу решил бить?

– А нам же тренер расписал – кто откуда исполняет.

Дальше разгорается спор – когда «СтавропольАгроСоюз» доберется в Кубке до команд РПЛ. Обмен мнениями затягивается, и я возвращаю Мутьева к интервью:

- После гола «Легиону» ощутил популярность?

– Да! Открыл телефон – 30 сообщений в WhatsApp, звонки. Писали даже те, с кем поругался или просто не общался. Все поздравляли. Кто-то от души, кто-то, может, и с завистью.

Кстати, перед нами «Легион» играл в Таганроге. Отец сходил на матч, рассказал мне про их лучших игроков и предупредил, что вратарь далеко выходит из ворот: «Попробуйте подловить». В первом тайме я пытался перекинуть его – мяч пролетел чуть выше.

- В прошлом году вы тоже стартовали в Кубке.

– Да, но проиграли «Динамо» (Ставрополь) – 2:4. Мрачный сезон получился. За два месяца до дебюта в Кубке наш вратарь Коля Лебедев (1994 года рождения), который тоже детей тренировал, погиб из-за несчастного случая на рыбалке – током убило. Ужас – мы до конца года не могли отойти.

В Кубке России к «СтавропольАгроСоюзу» отнеслись как к выскочкам – соперники не здоровались и не благодарили за игру

– В мае этого года я сделал турнир памяти Коли, – говорит перед выездом на субботний матч с черкесским «Нартом» тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант. – Поначалу винил себя. Это же я позвал его в Невинномысск, а до этого играл с ним в Буденновске.

У него вроде все начало складываться. Женился, родилась дочь Маруся, 3 мая 2021-го ей исполнился год, а 17 мая это произошло.

Коля после каждой игры рыбачил в одном и том же месте. А тогда задел мокрой удочкой провисшие провода – даже не коснулся, а попал в какое-то токовое облако. И его сразу убило…

Наш руководитель помогает семье Коли. Я приезжаю, кладу розочки, памятник поставили.

- В Невинномысск ты вернулся ближе к тридцати и сначала был капитаном «СтавропольАгроСоюза». Как стал тренером?

– На третий год мы шли первыми в чемпионате края, и главный тренер все чаще просил: «Проведешь тренировку?» Потом проиграли конкурентам три из четырех, и он сказал: «Больше не хочу. Возьмешься?» – «А кто же, если не я?»

Я в молодости два месяца был на просмотре в «Рубине», тренировался с Нобоа и, в отличие от него, не понимал тактические упражнения Бердыева – это был космос для меня. Но понимать-то хотелось.

Я отучился в Краснодаре на тренера – и втянулся. Стал по-другому смотреть на футбол.

- Несколько игроков «СтавропольАгроСоюза» старше тебя. Это проблема?

– Сначала стеснялся, я же раньше играл с ними. Сейчас просто к каждому нахожу свой подход. С одними шучу, с другими – пожестче, кого-то вообще не трогаю. Но это не так просто, конечно.

Я еще с детьми работаю. Вот они дают тебе энергию, а взрослые игроки – высасывают как вампиры.

Один перед тренировкой не выспался, второй супербодрый, третий чем-то недоволен – этот дисбаланс мешает. Я из-за этого так злюсь, что с меня пот ручьями течет. Говорю пацанам: «Это с вас должно течь, а не с меня».

- В чем сейчас главная сложность?

– Мы засиделись на краевом уровне. В матчах Кубка ребята включаются и забивают командам Второй лиги 3-4 мяча, а в чемпионате Ставрополья играют на одной ноге, халатно. В итоге с теми, кого раньше громили 19:0, сейчас играем 4:1.

Для Второй лиги нам не хватает только стадиона. У «Ессентуков», которых мы разгромили в первом раунде, и стадион есть, и бюджет, а им это как будто в тягость. Никакой дисциплины – удаления в каждом матче.

Мы приехали в одинаковых майках, а они – кто в чем. Еще и смотрели на нас с превосходством. Ну и получили трешку.

- А «Легион» к вам как отнесся?

– Так же – как к выскочкам. Не поздоровались, не поблагодарили за игру. Их тренер потом сказал: «Да нам Кубок не нужен».

Ага, поэтому ваш вратарь последние пять минут не выходил из нашей штрафной.

- Ты упомянул счет 19:0. Это рекорд?

– Нет, недавно обыграли «Ессентуки-2» 25:0. Причем они нас просили сократить время матча до 70 минут. После того матча «Ессентуки-2» снялись, и в первой группе краевого чемпионата осталось 9 команд.

В целом футбол в Ставрополье в плачевном состоянии, поэтому я очень ценю то, что есть у нашего клуба.

Тренер «СтавропольАгроСоюза» участвовал в еврейской Олимпиаде, где Россия разгромила Германию 13:0

До возвращения в Невинномысск Эйдельнант сменил больше 10 клубов.

До отъезда в Карачаево-Черкесию еще три часа, так что за утренним кофе есть время узнать и об игровой карьере Кирилла.

- В Кубке России ты участвовал еще в 2014-м?

– Да, по случайности вышли со «Сменой» (Комсомольск-на-Амуре) в 1/16 финала. Хотя не планировали. Руководитель говорил: «Нам Кубок не нужен. Лишние расходы. Хватит выигрывать – остановитесь».

Но мы как-то прошли Читу с Хабаровском и попали на московский «Спартак». Обычно у нас собиралось в районе тысячи человек, а в тот раз пришло 15 000.

Повезло, что поле было в плохом состоянии – иначе пропустили бы больше одного. Я играл против Ромуло с Эбертом, а в одном эпизоде столкнулся с Ташчи, и его заменили.

Жаль, что на таком уровне я больше не играл.

- В «Крыльях» был шанс?

– 2007-й отыграл за дубль, потом пришел Слуцкий, в основе кто-то травмировался, и мне объявили: «Едешь в Испанию с первой командой». Я обрадовался до мурашек, а через 10 минут вызвал тренер дубля: «Рановато тебе ехать».

Я вспылил, некорректно ответил, и меня сначала капитанства лишили, а потом и на поле не пускали. Воспитывали.

Надо было терпеть, а я ушел в «Дмитров» и с тех пор каждый год начинал в новой команде.

- Где было труднее всего?

– В «Трансгазе» из Рыздвяного (поселок в Ставрополье – Sports.ru). Зарплата – 16 800. В игре с «Черноморцем» я жестко травмировался – мениск, разрыв связки. Меня просто вынесли за поле и все – тренер даже не подошел.

Врачи говорили: «Да у тебя ничего нет». А у меня после возвращения к тренировкам колено раздувалось. Два месяца мучился и по совету отца поехал в Москву, в клинику на Аэропорту. Там услышал: «Все ясно. Завтра операция. Клуб обязан оплатить».

Бухгалтер клиники сама позвонила генеральному. Он, наверно, вспотел, когда это услышал: бюджет клуба – 20-22 миллиона, а тут за операцию одному игроку надо платить 120 тысяч. «Как? Подождите! Мы частями оплатим». – «Никаких частей. До 15:00 оплата должна пройти».

Потом я сам восстановился, и заиграл в Майкопе – забил 9 мячей, и ушел в Комсомольск-на-Амуре на вдвое большую зарплату – 60 тысяч.

- А как попал в сборную России на Маккабиаду-2009?

– В юности играл за «Торпедо» с Пашей Мамаевым. Выиграли чемпионат Москвы, но в дубль я не попал, вернулся домой и метался по командам. Вдруг отец говорит: «Тебя в сборную вызывают». – «В какую?» – «Для игроков с еврейскими корнями».

Меня встретили, оплатили билет. Думаю: ого, уже хорошо. При встрече Равиль Сабитов сказал: «Я тренировал юниорскую сборную 1988 года. Почему тебя не видел?» – «Значит, так смотрели».

А если серьезно, я был самый неизвестный в той сборной. Приехали ребята из «Локомотива», «Кубани», «Амкара», «Химок». Правда, мы толком не сыгрались и не вышли в плей-офф.

- Сабитов мне рассказывал, что водил вас в музей Холокоста, после чего вы разгромили Германию 13:0.

– Да, экскурсии были впечатляющие. Еще и Руфаилыч [Сабитов] нас замотивировал: «Евреи обязаны победить Германию». В итоге даже я – центральный защитник – забил, по-моему, 4 мяча.

Меня позвали в «Маккаби» (Хайфа), но я получил травму, отыграл последний матч Маккабиады на уколах и решил, что нет смысла ехать на просмотр на одной ноге.

Максимальная зарплата в «СтавропольАгроСоюзе» – 25 тысяч. Премиальные за домашнюю победу – 6. За гостевую – 8

Для капитана «СтавропольАгроСоюза» Артура Табишева субботний матч с «Нартом» в чемпионате края – возвращение домой.

– Мой отец играл за «Нарт» и даже за границей – в Болгарии (в Пештере – это город-побратим Черкесска), – говорит Артур пятничным вечером. – Я тоже хотел стать футболистом, но съездил в краснодарскую академию и услышал: «Тебе надо подрасти». Родители сказали: «Тогда поедем учиться в Москву».

Я провел пару лет в финансовом колледже и вернулся домой. Играл на первенстве края за «Нарт» и ни на что особенное в футболе не надеялся.

А несколько лет назад меня позвали в Ставропольский край. Первое время ездил сюда на маршрутке. Тренировки заканчивались вечером, когда автобусы до Черкесска уже не ходили.

Тогда я после тренировок шел пару километров до дороги и договаривался с блаблакарщиками, ехавшими из Ставрополя в Черкесск, чтоб меня подобрали.

– Понимал, ради чего это?

– Да просто в футбол хотел играть. Ради тренировки выезжал из дома в 14:30 и возвращался в 22:30. Причем в первый год был запасным, только на замены выходил, но все равно желание играть сохранялось. Видимо, тренер оценил его и со временем сделал меня капитаном.

– Где ты работал?

– На строительной базе старшего брата. Продавали изделия из жести, строительные смеси. Помогал в семейном бизнесе. Потом устал совмещать и нырнул с головой в футбол – переехал в Невинномысск (в Черкесск возвращаюсь только на выходные – тут недалеко, 50 км).

Живу с еще двумя игроками в квартире, которую снимает клуб. Мы – друзья, давно вместе играем и живем, так что – никаких проблем.

– Как судят в чемпионате края?

– Тут привыкли – что бы судья ни натворил, никакой огласки это не получит. Но я и не помню, чтоб мы проигрывали из-за судей. У других команд, наверное, больше претензий, а мы выиграли чемпионат края три раза подряд, так что пока нас все устраивает.

– А почему вы в крае всех сильней?

– Подбор игроков плюс условия – лучшие в чемпионате края. В прошлом году взяли несколько человек из «Электроавтоматики», которая до нас много лет была чемпионом, а теперь вторая. Руководство делает все, чтобы мы думали только о футболе, – приятно играть за таких людей.

– Платят вам по 15-20 тысяч?

– Да, 25 – максимум. Плюс премиальные. За домашнюю победу – 6 тысяч. За гостевую – 8. Сколько за Кубок – не знаю, еще не объявляли. Должно быть побольше.

– В каком режиме тренируетесь?

– В понедельник – восстановительная тренировка. Ребята из Ставрополя тренируются там со старшим тренером, а мы здесь – с главным. Во вторник, среду и пятницу работаем вместе (тренер Эйдельнант считает полноценными тренировками только две, во вторник и среду – Sports.ru).

В субботу играем. Четверг и воскресенье – выходные.

Наш тренер старается добавлять в занятия что-то новое. Бывает, увидишь в интернете ролики с тренировками «Атлетико» или «Ман Сити» – и через неделю у нас такие же упражнения.

Зимой и весной тренируемся на искусственном поле в Невинномысске, в остальное время – в селе Ивановское, в 10 км от центра нашего города.

– Почему там?

– В Ивановском – одно из сельхозпредприятий со своим стадионом. Там и автополив, и трава настоящая. Условия нормальные, но для Второй лиги пока не подходят.

На все наши матчи, даже с последним местом, приезжает группа болельщиков – человек 15-20. Они переживают за нас всей душой. Пишут, звонят, присылали даже голосовые сообщения с недовольствами – например, когда в прошлом году проиграли на сборе «Машуку».

– На кубковые матчи меняли тактику?

– В последние пару месяцев пытались наигрывать схему с тремя защитниками. Но не так просто учиться новому, когда в первом тайме ведешь 5:0. Поэтому в Кубке сыграли по привычной схеме 4-3-3.

Правда, с «Легионом» я вышел центральным нападающим, хотя обычно играю в полузащите.

– 3:0 с «Ессентуками» – сенсация?

– Для нас – нет. Мы уже играли с такими клубами на сборах и знали, что не слабее. Нельзя говорить, что профессионалы из «Ессентуков» проиграли таксистам и грузчикам. Мы все занимались в футбольные школах, некоторые поиграли во Второй и Первой лигах.

Правда, с «Легионом» было сложнее. Все-таки более обученная команда с амбициозным тренером и оригинальным рисунком. Эта победа реально придала нам уверенности.

– Как их обыграли-то?

– Они нас недооценили – оставили лидеров на скамейке. Думали обойтись малой кровью. В итоге уже в первом тайме – при счете 1:1 – сделали замену. И в перерыве еще две.

Они рассчитывали на победу и очень расстроились. Кто-то даже хотел поругаться с нами после игры, но ничего не вышло. Нам-то дальше в Кубке играть, так что обошлись без конфликтов.

- Самый запоминающийся момент матча с «Легионом», кроме гола Мутьева?

– Джаба Тигиев на фланге нагло проверил защитника между, подал и мы повели 1:0. Мы потом не столько автора гола поздравляли, сколько Тигиеву говорили, какой молодец, что не побоялся.

- Какие вообще эмоции от последних побед?

– Азарт и адреналин в Кубке – совсем другие. Не сравнить с чемпионатом края. Самим уже хочется играть на профессиональном уровне. Разговоры о нашем переходе во Вторую лигу ходят несколько лет.

В 2020 году мы выиграли Кубок Южного округа и дошли до финала всероссийского Кубка КФК. Руководители говорили: «Вы уже переросли Ставропольский край. Пора заявляться в профессиональный футбол».

Потом – пандемия, другие непонятные вещи… Сейчас вся страна узнала, что мы обыгрываем профессиональные клубы, так что, надеюсь, в следующем году все же будем во Второй лиге.

Матчи чемпионата Ставрополья даже в жару начинаются днем – из-за аварии 4-летней давности

На родину Артура игроки и работники «СтавропольАгроСоюза» добираются на семи машинах. До Черкесска меньше часа, так что автобус не арендуют – экономят 20 тысяч.

В пути главный тренер (он за рулем) обсуждает с администратором нюансы будущей поездки в Нальчик – на матч 1/64 Кубка. Там уж точно понадобится автобус, а еще – предыгровая тренировка на поле соперника и гостиница.

Проезжаем село Ивановское, где «САС» проводит домашние матчи. На обочине – палатка с табличкой «У меня самые сладкие арбузы, отвечаю». На въезде в Карачаево-Черкесию – заведение «Napoli Cafe».

«Кварацхелия открыл», – предполагает Кирилл. У него хорошее настроение – до игры с «Нартом» еще полтора часа.

Иронизирует тренер и над временем начала матча, встречая у стадиона судью и представителей «Нарта»: «Надо было на 14:00 игру поставить».

В реальности матч начинается в 16:00, хотя в Черкесске +34. Несколько лет назад автобус команды из Буденновска затемно возвращался с игры и перевернулся, уходя от столкновения с бричкой. С тех пор матчи краевого чемпионата в любую погоду начинаются днем.

Гостей из Невинномысска слегка огорчает и то, что играть предстоит на узком искусственном поле, хотя в двух шагах – стадион «Нарт», полторы недели назад открытый после реконструкции. С салютом и легендами «Спартака».

«До слез завидую вам, молодежь, — сказал на церемонии Олег Романцев. — Руководство республики, ваши родители сделали такой сумасшедший подарок. Желаю, чтобы эти спортивные объекты никогда не пустовали».

Они и не пустуют – на трибуне стадиона Кирилл Эйдельнант проводит предматчевую установку:

«Если кто-то с победным настроением сюда приехал – зря. Будет очень тяжело. Из-за поля и жары. Выходить на разминку в 15:30 – дикость. Но все в равных условиях, надо быть готовыми к любым трудностям.

Сейчас главное переключиться с Кубка и забыть среду [когда победили «Легион»]. Вчера встряхнулись, пропотели, проехали, забыли – и переключаемся на чемпионат края. Готовьтесь, что соперник встанет ввосьмером в свою штрафную.

Я понимаю, что у вас эмоциональное истощение. Мы выплеснули все, что было…»

Тренера прерывает саундтрек «Крестного отца» – у капитана Табишева звонит телефон.

«500 рублей, – объявляет Эйдельнант и продолжает. – Эмоциональное опустошение – это нормально для организма. Но надо переступить через это и включиться в игру. Если вы в первом тайме забьете 4-5 мячей и во втором столько же – я вам слова не скажу.

Но если мы будем ковыряться – значит, не хватает концентрации. Значит, кто не доработал? Я, да?»

Защитник Каблахов уверенно кивает, но тренер уточняет:

«Нет, вы.

Ребят, мы не имеем права оступаться. Настройте себя на работу. Не надо беречься для 14 сентября [когда будет игра с Нальчиком]. Играйте с первой минуты».

Футболисты так и делают – открывают счет на 40-й секунде.

Я вспоминаю про 25:0 с дублем «Ессентуков» и задумываюсь – не увижу ли новый рекорд. Тем более «Нарт» – аутсайдер чемпионата, седьмой из девяти команд. А его игроки – явно моложе соперников из «СтавропольАгроСоюза».

Но нет. Чемпионы края, пользуясь лексиконом Эйдельнанта, начинают ковыряться. И на водопое в середине первого тайма слышат от тренера:

«Так не пойдет. Это не дело, ребят. 10 минут игры. 10 минут непонятно во что играем. Я понимаю, что вам это не особо интересно. Ну, извините. Заставляйте себя».

Тренер «СтавропольАгроСоюза» кричал игрокам: «Извините, что в субботу оторвали вас от выходных!»

Игра возобновляется, и тренер «Нарта» кричит судье: «Не помогай им. Они и без тебя справятся. Дай ребятам поиграть». Ближе к перерыву «Нарт» сравнивает, и тренер кричит своему: «Аскер, мужчина!»

В ответной атаке «Нарт» чуть не пропускает, защитники ругаются, но вратарь корректно сворачивает дискуссию: «Астемир, закрой рот! Амир, ты тоже закрой рот!»

Тайм заканчивается в тишине, прерываемой клаксонами: рядом то ли несколько свадеб, то ли одна – но очень многолюдная.

В перерыве Эйдельнант тоже не сразу заговаривает. Сначала садится перед игроками и просто смотрит на них – ждет, пока отдышатся. Потом интересуется:

«Вы играть начнете, нет? Людей со двора собрали, а они нас обыгрывают, добивают. Че за бардак?! Вы как будто на каторгу вышли! Извините, что в субботу оторвали вас от выходных. Нет желания? Уйдите с поля, другие будут играть.

Они вот с такими фарами прыгают во все эпизоды. Значит, быстрее избавляйтесь от мяча. Быстрее мяч должен ходить!»

Капитан Артур резюмирует: «Сейчас выйдем и исправимся». Тренер отходит, а игроки полушепотом обсуждают первым тайм.

Игра продолжается в том же режиме, и на новом водопое тренер Эйдельнант кричит:

«Заставьте их без мяча двигаться! В малых группах создавайте преимущество – всё! Сами себе проблемы создаете. Еще и на эмоции себя сажаете! Кому они нужны? Полкоманды на желтых карточках!»

Счет 1:1 держится до 82-й минуты, когда судья назначает пенальти в ворота «Нарта». Тренер хозяев кричит: «Вот поэтому в России футбола нет!» А тренер гостей без эмоций наблюдает за тем, как его команда забивает победный мяч.

В конце показывают красную запасному «Нарта», и после финального свистка начинается колоритная толкотня – с удаленным игроком в главной роли.

– Это еще что. Мы играли и в городах, из которых вообще можно не уехать, – говорит мне один из главных ветеранов «СтавропольАгроСоюза» Анатолий Шевченко.

Но мы и из Черкесска выбираемся с трудом. Два мальчика развлекаются тем, что садятся на капоты машин и просят денег. Из-за этого образуется огромная пробка, и в Невинномысск мы все равно – несмотря на раннее начало матча – возвращаемся затемно.

Кирилл Эйдельнант сначала кипит от злости, но потом успокаивается и снова шутит:

– Что, Денис, наверное, трудно поверить, что такая команда может побеждать в Кубке?

- Да нет. Просто ранний гол чуть расслабил.

– Это и беспокоит. Мотивация должна быть при любом счете.

Через неделю у «СтавропольАгроСоюза» новый выезд на Кавказ. Там с мотивацией будет порядок.

Фото: Денис Романцов; Федерация футбола Ставропольского края; пресс-служба ФК «СтавропольАгроСоюз»