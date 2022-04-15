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Так круто, как Языджи, стартовал только Жо – ЦСКА взял его вместо Нихата и скрывал загулы, чтобы выгодно продать

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Денис Романцов – о герое РПЛ-2006.

В октябре 2005-го Курбан Бердыев пожаловался на нехватку денег у «Рубина» и с завистью сообщил: «ЦСКА уже сейчас закупает игроков с прицелом на новый сезон».

В реальности Гинер купил одного Жо, но со множественным числом Бердыев не так уж и ошибся: к середине лета 2006-го новичок ЦСКА забил больше, чем весь «Рубин» в первом круге (21 гол против 18).

«Газзаеву, как всегда, понадобился здоровый нападающий, и полетели мы с [директором ЦСКА] Владимиром Сальковым в Бразилию – просматривать Фреда, – сказал мне агент Виктор Панченко, помогавший ЦСКА с трансферами. – Смотрели Фреда, а понравился Жо, вышедший на замену левым хавом. Он был худой как вешалка».

Старший брат Жо был близок к основе «Коринтианса», но погиб в автокатастрофе

К тому моменту 18-летний Жо провел за «Коринтианс» больше ста матчей и вошел в историю клуба, став самым юным дебютантом. В июле 2003-го тренер Жениньо лишился трех форвардов (Леандро травмировался, а Лиедсона с Лукасом продали) и выпустил против «Гуарани» игрока, которому было всего 16 лет и 121 день.

Через месяц Жо впервые забил – «Интернасьоналу», команде Даниэла Карвальо. Тогда же, по словам Жо, им заинтересовался «Манчестер Юнайтед», но «Коринтианс» заблокировал трансфер: «Играть-то кому-то надо было».

В следующем году Жо закрепился в старте при новом тренере «Коринтианса» Тите, исполнив мечту старшего брата. Тот тоже был в шаге от основы, но погиб в автокатастрофе.

В том же сезоне Жо забил «Сан-Каэтано» мяч, после которого прямо на поле попал в объятия Тите. До дебюта в ЦСКА Жо называл тот гол самым эффектным в карьере.

«Я несколько раз обвел одного защитника, а потом резко сместился влево и пробил в угол, – вспоминал Жо. – Получилось очень красиво – зрители аплодировали стоя. Этот гол потом долго смаковали на ТВ.

По горькой иронии судьбы, защитник Сержинью, которого я обыграл, спустя какое-то время (через 3 месяца – Sports.ru) умер от сердечного приступа».

Гинер забраковал Нихата из-за травмы колена и купил Жо со сломанной лодыжкой

Тогда же 17-летний Жо попал на обложку главного футбольного журнала Бразилии – Placar. И в интервью пообещал не повторять ошибку звезды юношеского ЧМ-2003 Абуды, который погряз в вечеринках и выпал из основы «Коринтианса».

«В то время я особо не гулял – жил-то с родителями, – признался Жо 12 лет спустя. – Из-за смерти брата они были очень строги. Отец сильно давил на меня, так что если я куда и выбирался, то незаметно.

Но после матчей шел с остальными игроками и потихоньку входил во вкус: сначала пара вечеринок в месяц, потом еженедельно. Тогда я еще держал себя в руках, но в России ситуация вышла из-под контроля».

Впервые Жо прилетел в Москву в сентябре 2005-го – с загипсованной ногой из-за перелома лодыжки в дерби с «Сан-Паулу». Прилетел, чтобы ознакомиться с инфраструктурой ЦСКА и развеять опасения отца: тот сомневался, что российский чемпионат – подходящее место для 18-летнего бразильца.

Сомневался и Гинер.

Через месяц после триумфа в Кубке УЕФА он раздумал покупать турецкую звезду «Реал Сосьедада» Нихата, который до февральского разрыва крестов был одним из лучших бомбардиров Примеры. А тут предлагают загипсованного юниора с подозрительной статистикой (16 голов в 109 матчах), да еще и торопят с решением.

«Едва прилег отдохнуть – звонок, – вспоминал Сальков. – Беру трубку, голос Гинера. Я даже встал. 

Спрашивает: «Ты как оцениваешь Жо?» Оказывается, явились агенты, нужно определяться. «Сколько просят?» Услышав сумму (5,5 миллиона долларов – Sports.ru), ахнул: «Берите! Срочно! Пока те не передумали».

Сальков следил за Жо семь месяцев и убедил Гинера, что статистика обманчива. С приходом в «Коринтианс» Нилмара с Тевесом Жо играл в оттяжке – иначе забил бы больше.

«Шиннику» Жо забил 4 мяча за тайм и исполнил с Вагнером танец мотоциклистов

В ЦСКА Жо с голами не медлил. В первой товарищеской игре забил «Ливорно» на 4-й минуте. В матче открытия Кубка Первого канала-2006 с «Шахтером» – на 7-й. В первой официальной игре (в Кубке России с Костромой) – на 10-й.

Вскоре добавил к этому победный мяч «Спартаку» в Суперкубке, а в чемпионате стартовал с голами во втором туре – когда сделал покер во втором тайме игры с «Шинником», а Газзаев выдал легендарное: «До перерыва по полю ходили 11 академиков с тросточками».

— Танец в честь гола с Вагнером репетировали? – спросили Жо после игры.

— Да, на сборах. И перед этой встречей договорились, что станцуем, если один из нас забьет («Это популярный в Бразилии танец мотоциклистов», – объяснил Жо позже).

— В чем разница между бразильским и российским чемпионатами?

— В России футбол умнее. У вас много времени на тренировках уделяется тактическим схемам. Даже у меня, нападающего, есть много персональных заданий. А в Бразилии оно одно – забить.

Другое отличие – у меня на родине больше свободного пространства. Здесь же на мне даже в центре поля висят по два-три соперника. Ни убежать, ни развернуться. А уж как тут бьют по ногам. У меня синяки после каждого матча.

— Какой ногой вам легче забивать?

— Чаще забиваю левой. Но и удар правой тренирую постоянно. Нужно держать ее в тонусе на всякий случай.

— Правая нога после прошлогоднего перелома беспокоит?

— Нет, все нормально. Сегодня один из голов забил как раз правой.

— У вас сегодня были персональные болельщики?

— Да, в Москву прилетели родители. Сегодня они впервые пришли на стадион. Если ты играешь за границей и к тебе приезжают родные, испытываешь невероятный подъем.

К тому же мама наконец-то приготовит мне любимую еду. «Хочу лазанью!» – такими словами я встретил ее в аэропорту.

Гинер называл Жо бесценным – как картина Ван Гога

Через пару недель Жо сделал дубль в матче с «Томью», и получилось, что 6 первых мячей в чемпионате он забил в одни и те же ворота – ближние к лужниковской трибуне D, где размещались фанаты ЦСКА.

После 12 голов в 12 стартовых матчах Газзаев – в майской игре с «Амкаром» – сдвинул Жо налево, назвав это «системой дубль-вэ», но бразилец снова забил два. Правда, первый после углового, а второй – когда с заменой Олича вернулся в атаку.

Чуть раньше Жо удивил тем, что после победного гола «Сатурну» подбежал к лавке и обнял помощника Газзаева Владимира Шевчука, еще два месяца назад тренировавшего раменский клуб, а в конце мая – голом со штрафного «Спартаку» в финале Кубка после ложного разбега Игнашевича.

В том финале Жо опять сделал дубль, а его команда победила 3:0, но многие спартаковцы объяснили поражение необъективностью судьи Иванова, которому помогал бывший видеоператор ЦСКА Енютин. «Судья не соответствовал уровню матча», – заявил на пресс-конференции Владимир Федотов.

Игроки ЦСКА в это время катались по залитому шампанским полу раздевалки «Лужников», радуясь пятому трофею за 12 месяцев с небольшим.

– Какова сейчас трансферная стоимость Жо? – спросили Гинера.

– Этот футболист бесценен – как картина Ван Гога.

К Жо был вопрос поважнее:

– Как вам российское шампанское?

– Я не любитель спиртного, но разве мог отказаться по случаю такого веселья? Глоток-другой осилил.

– Сейчас полетите домой (в чемпионат прервался из-за ЧМ-2006 – Sports.ru)?

– Обязательно! Только сначала как следует с родителями и друзьями отпраздную нашу победу.

В России Жо увлекся алкоголем, но ЦСКА продал его «Ман Сити» за 24 миллиона евро

После возобновления сезона Жо забил 5 мячей в 13 матчах, но повредил колено в августовской игре с «Ружомбероком» и, не попросив замену, усугубил травму.

После лечения – рецидив в октябрьском матче с «Гамбургом». Жо выбыл до конца сезона и не помог в группе ЛЧ, где ЦСКА лидировал после четырех туров, но финишировал третьим.

В следующим году Жо пробился в сборную Бразилии, но за ЦСКА забил чуть меньше (18 после 22 в 2006-м) и снова много пропустил – не только из-за молодежного чемпионата мира.

«В России я начал выпивать – по 3-4 раза в неделю вместо одного, как раньше, – признался Жо. – Без нормального сна я терял контроль над собой».

«На гребне популярности Жо попал под влияние Вагнера Лава, – сказал мне автор книги «Газзаев: путь воина» Алексей Зинин. – Вагнер показал Жо московские ночные клубы, где знойные танцовщицы самбы выстраивались в очередь.

Жо приходил на тренировки измотанным. Организм не выдерживал, сыпался. Он по 3-4 дня лечился, выходил на матчи разобранным, голов становилось меньше. В ЦСКА поняли, что его срочно нужно продавать.

Клуб наглухо закупорил информацию о его разгульном образе жизни и травмах. Жо по-прежнему регулярно играл, а Газзаев всячески подчеркивал его достоинства, объясняя ухудшившуюся статистику изменением роли на поле. И главное, что звучало в прессе: «Он наше дарование, очень сильный игрок уровня сборной Бразилии, мы на него рассчитываем, он не продается».

В первом круге-2008 Жо забил всего 3 мяча, но его продали «Ман Сити» за 24 миллиона евро. «Спартак» в похожей ситуации стал публично критиковать Веллитона за потерю мотивации и после череды аренд продал всего за один миллион».

В «Ман Сити» и «Эвертоне» Жо хорошо начинал, но потом брался за старое

За полгода до сделки с «Ман Сити» ЦСКА не отпустил Жо в «Валенсию». «Мы поговорили с Жо и пришли к единому мнению: соглашаться не стоит, ведь сейчас «Валенсия» не та, что раньше. Поступи нашему игроку предложение от «Реала» или «Барселоны», я уже не мог бы сказать: «Оставайся», – объяснил Гинер.

Уже в октябре 2008-го президент ЦСКА пожаловался на покупателя Жо: «Предложения от «Манчестер Сити» больше рассматривать не будем. Если они так сорят деньгами (речь о трансфере Робиньо за 43 миллиона евро – Sports.ru), то пусть сначала за Жо доплатят».

Но и в «Ман Сити» разочаровались в Жо. После 3+2 в сентябре 2008-го он заметно сдал. В ноябре его оштрафовали за посещение ночного клуба перед матчем с «Болтоном», а в декабре – за поездку к «Вест Бромвичу» не на клубном автобусе, а на машине.

Через месяц Жо перешел в «Эвертон» и начал с 2+1 в игре с «Болтоном». «Он талантлив, я видел это на тренировке, – сказал вратарь «Эвертона» Тим Ховард в интервью Sky Sports. – За плохого игрока никто 19 миллионов фунтов не заплатит.

Ему нужно было перейти в другой клуб, сменить обстановку, и я надеюсь, что мы сможем дать ему уверенность в себе и поддержку. С ним приятно тренироваться, кажется, он действительно хороший парень».

Не прошло и года, как «Эвертон» прервал аренду Жо из-за самовольного отъезда на Рождество в Бразилию и пропуска тренировок.

«Он не появился в команде после Рождества, поэтому мы оштрафовали его и отстранили от матчей, – объяснил Дэвид Мойес. – Затем я вернул его в команду, поговорил с ним по душам и объяснил остальным футболистам, что хочу дать ему еще один шанс. После этого он работал с нами неделю, а в понедельник снова не появился на тренировке.

Мое терпение не безгранично. Я подумал, что в первую очередь это негативно сказывается на других игроках команды, которые считали правильным его возвращение. Когда в понедельник я не увидел его на тренировке, это стало последней каплей».

Жо вернулся в сборную и стал лучшим бомбардиром «Коринтианса» в 21 веке

Через полгода агент Марсело Джан подал в суд на Жо, требуя выплаты комиссионных (3 миллиона евро). Дальше – сезон на лавке «Сити», интерес ЦСКА, потерявшего Нецида из-за травмы, и переход в бразильский «Интернасьонал». «Из-за гулянок я пропускал не только тренировки, но и выезды, – говорил Жо. – После игры чемпионата штата я напился и проснулся в таком состоянии, что не полетел с «Интером» на матч Кубка Либертадорес в Боливию».

Переход в «Атлетико Минейро» летом 2012-го встряхнул его и превратил в одного из лучших форвардов Бразилии. В связке с Роналдиньо и Бернардом Жо стал лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес-2013, после 5-летнего перерыва вернулся в сборную и как дублер Фреда поучаствовал в домашнем ЧМ.

Потом Жо попался на измене, расстался с женой, снова пропустил тренировки и нарвался на оскорбления болельщиков «Атлетико». «Моя личная и профессиональная жизнь пошли ко дну, – вспоминал Жо. – Я решил все изменить».

Жо бросил пить, восстановил семью и после полутора лет в Эмиратах и Китае вернулся в «Коринтианс», где стал лучшим игроком победного чемпионата-2017. А после гола «Куябе» в июне 2021-го – лучшим бомбардиром «Коринтианса» в 21 веке.

До идиллии все равно далеко – фанаты закидали его машину камнями из-за голевой засухи в июле-августе 2021-го, а «Коринтианс» оштрафовал за зеленые бутсы (цвета «Палмейраса»). «Как тут говорят, он свое уже отыграл: забивает очень редко», – сказал мне в ноябре агент Гильерме Рейс, болеющий за «Коринтианс».

20 марта 2022-го Жо исполнилось 35. Спустя неделю он заменил экс-зенитовца Жулиано в матче с «Сан-Паулу» и через 9 минут забил, отобрав мяч у вратаря Жандрея.

В молодости Жо упустил слишком многое, чтобы сейчас так легко сдаться.

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Фото: Gettyimages.ru/Keystone/Alexandre Schneider, Buda Mendes, Jamie McDonald, Alexandr Fedorov, Dima Korotayev, Ryan Pierse; РИА Новости/Илья Питалев

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