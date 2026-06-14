ЧМ-2026. Бразилия разделила очки с Марокко, Швейцария – с Катаром, Турция проиграла Австралии, Шотландия одолела Гаити

На ЧМ-2026 проходят очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Швейцарии сыграла вничью с Катаром (1:1), Бразилия – с Марокко (1:1), Шотландия выиграл у Гаити (1:0), Австралия победила Турцию (2:0).

ЧМ-2026

1-й тур

Группа B

Группа С

Чемпионат мира. 1 тур 13 июня 22:00, Метлайф Стэдиум Бразилия Завершен 1 - 1 Марокко Матч окончен 89’ Сайбари Раими Бруно Гимараэс Данило 80’ 80’ Эль-Ханнус Амаимуни-Эшгуяб 80’ Мазрауи Салах-Эддин 65’ Браим Диас Тальби 65’ Унаи Эль-Мурабет Игор Тиаго Луис Энрике 62’ Лукас Пакета Матеус Кунья 61’ Рожер Данило 46’ Каземиро Фабиньо 46’ 2 тайм Перерыв Рожер 43’ Каземиро 37’ Винисиус Жуниор

32’ 21’ Сайбари

Бразилия Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Рожер, Бруно Гимараэс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Лукас Пакета, Рафинья, Игор Тиаго Запасные: Уэвертон, Лео Перейра, Эндрик, Лукас Пакета, Игор Тиаго, Бруно Гимараэс, Каземиро, Эдерсон, Бремер, Роша, Рожер, Алекс Сандро, Эдерсон, Мартинелли 1 тайм Марокко: Буну, Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими, Буадди, Эль-Энауи, Эль-Ханнус, Унаи, Браим Диас, Сайбари Запасные: Беламмари, Аляль, Браим Диас, Яссин, Сбаи, Эль-Кааби, Эль-Ханнус, Унаи, Амрабат, Таньяути, Мазрауи, Сайбари, Мохамеди, Саадан, Эль-Уахди

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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