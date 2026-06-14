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  4. ЧМ-2026. Бразилия разделила очки с Марокко, Швейцария – с Катаром, Турция проиграла Австралии, Шотландия одолела Гаити

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ЧМ-2026. Бразилия разделила очки с Марокко, Швейцария – с Катаром, Турция проиграла Австралии, Шотландия одолела Гаити
На ЧМ-2026 проходят очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Швейцарии сыграла вничью с Катаром (1:1), Бразилия – с Марокко (1:1), Шотландия выиграл у Гаити (1:0), Австралия победила Турцию (2:0).

ЧМ-2026

1-й тур

Группа B

Чемпионат мира. 1 тур
13 июня 19:00, Ливайс Стэдиум
Логотип домашней команды
Катар
Завершен
1 - 1
0.73xG3.18
Логотип гостевой команды
Швейцария
Матч окончен
  Мухайм
90’
+4’
89’
Р. Родригес   Мухайм
89’
Фройлер   Яшари
Эдмилсон Жуниор   Аль-Хайдос
88’
79’
Варгас   Амдуни
Мадибо   Аль-Маннаи
79’
65’
Ндойе   Манзамби
65’
Эбишер   Ридер
Абдуризаг   Алаа
60’
Габер   Будиаф
60’
Аль-Уи   Фатахи
60’
2тайм
Перерыв
42’
Закария
Габер
23’
17’
  Эмболо
Абунада
16’
Катар
Абунада, Ахмед, Хухи, Ро-Ро, Аль-Уи, Лайе, Габер, Мадибо, Афиф, Абдуризаг, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Аль-Уи, Габер, Эдмилсон Жуниор, Закария, Баршам, Лукас Мендес, Аль-Браке, Аль-Хуссейн, Мунтари, Али, Джамшид, Мадибо, Абдуризаг, Аль-Джанхи, Хатем
1тайм
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Фройлер, Г. Джака, Эбишер, Варгас, Эмболо, Ндойе
Запасные: Р. Родригес, Эбишер, Варгас, Ндойе, Аменда, Соу, Видмер, Фасснахт, Окафор, Мвого, Келлер, Джемерт, Хакес, Фройлер, Иттен
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Группа С

Чемпионат мира. 1 тур
13 июня 22:00, Метлайф Стэдиум
Логотип домашней команды
Бразилия
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Марокко
Матч окончен
89’
Сайбари   Раими
Бруно Гимараэс   Данило
80’
80’
Эль-Ханнус   Амаимуни-Эшгуяб
80’
Мазрауи   Салах-Эддин
65’
Браим Диас   Тальби
65’
Унаи   Эль-Мурабет
Игор Тиаго   Луис Энрике
62’
Лукас Пакета   Матеус Кунья
61’
Рожер   Данило
46’
Каземиро   Фабиньо
46’
2тайм
Перерыв
Рожер
43’
Каземиро
37’
  Винисиус Жуниор
32’
21’
  Сайбари
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Рожер, Бруно Гимараэс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Лукас Пакета, Рафинья, Игор Тиаго
Запасные: Уэвертон, Лео Перейра, Эндрик, Лукас Пакета, Игор Тиаго, Бруно Гимараэс, Каземиро, Эдерсон, Бремер, Роша, Рожер, Алекс Сандро, Эдерсон, Мартинелли
1тайм
Марокко:
Буну, Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими, Буадди, Эль-Энауи, Эль-Ханнус, Унаи, Браим Диас, Сайбари
Запасные: Беламмари, Аляль, Браим Диас, Яссин, Сбаи, Эль-Кааби, Эль-Ханнус, Унаи, Амрабат, Таньяути, Мазрауи, Сайбари, Мохамеди, Саадан, Эль-Уахди
Подробнее
Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 01:00, Джиллетт Стэдиум
Логотип домашней команды
Гаити
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Шотландия
Матч окончен
90’
+5’
Маклин
90’
+1’
Кертис
Провиденс   Фортюне
85’
83’
Шенкленд   Маклин
83’
Макгинн   Кертис
Изидор   Жозеф
76’
75’
Хики   Паттерсон
75’
Адамс   Дайкс
75’
Доук   Кристи
Дидсон   Казимир
61’
46’
Хики
2тайм
Перерыв
Белльгард
39’
28’
  Макгинн
Гаити
Пласид, Эксперьенс, Делькруа, Аде, Аркю, Провиденс, Белльгард, Жан-Жак, Дидсон, Изидор, Пьерро
Запасные: Этьен, Назон, Пьер, Термонси, Сент, Изидор, Метусала, Поген, Провиденс, Дидсон, Лакруа, Дюверн, Симон, Дюверже, Пьер
1тайм
Шотландия:
Ганн, Робертсон, Хендри, Хэнли, Хики, Макгинн, Фергюсон, Мактоминей, Доук, Адамс, Шенкленд
Запасные: Келли, Суттар, Тирни, Флетчер, Хики, Макгинн, Шенкленд, Гордон, Хайем, Ралстон, Стюарт, Доук, Маккенна, Херст, Адамс
Подробнее

Группа D

Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 04:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Австралия
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Турция
Матч окончен
86’
Акгюн
85’
Актюркоглу   Гюль
Окон-Энгстлер   Ирвайн
84’
Бос   Бехич
84’
81’
Челик   Мюльдюр
81’
Юксек   Озджан
  Меткалф
75’
Итальяно   Джерия
74’
Туре   Енги
74’
62’
Кекчю   Акгюн
Иранкунда   Вилупиллай
61’
46’
Йылмаз   Йылдыз
2тайм
Перерыв
  Иранкунда
27’
Австралия
Бич, Бос, Итальяно, Берджесс, Суттар, Чиркати, Иранкунда, Окон-Энгстлер, О`Нил, Меткалф, Туре
Запасные: Херрингтон, Девлин, Лекки, Иранкунда, Иззо, Трюин, Бос, Туре, Хрустич, Мабил, Окон-Энгстлер, Райан, Дегенек, Вольпато, Итальяно
1тайм
Турция:
Чакыр, Кадыоглу, Бардакджи, Демирал, Челик, Чалханоглу, Юксек, Йылмаз, Кекчю, Гюлер, Актюркоглу
Запасные: Сеюнджю, Айхан, Акайдин, Айдын, Гюнок, Кабак, Йылмаз, Актюркоглу, Эльмали, Узун, Юксек, Кекчю, Байындыр, Кахведжи, Челик
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026?50532 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Говорят, Чемпионат Мира уже не тот. Скандалы там, команд слишком много, Трамп этот со своей ручной инфантиной.

Я тоже так думал, тоже практически пропустил подготовку к ЧМ, не в курсе, кто как играл в товарищеских матчах. Тоже рассуждал, это я постарел, или ЧМ поник?

Смотрел матч открытия, Мексиканцы унизили буднично ЮАР, потом посмотрел на молчащего Маккарти. Ну, вот такой вот футбол. А потом случился случай.

В пятницу вечером (живу по мск времени), вернулся с работы, сьел что то там вкусно невкусное, и... Уснул. Прямо в 20 часов вечера. Просыпаюсь в 3:30, ну что ж. Посмотрим США - Парагвай.

И тут что-то щёлкнуло. Этот антураж, эти парагвайцы, наследники бешеных предков, таких как Чилаверт. Они бойцы. Эти американцы. Да я помню американцев ещё в 2002, когда они всякие неприятности соперникам устраивали на поле! Представители не только моднявых жителей Нью-Йорка, но и условного старины Джека или Бобби, который в своём Кентукки любит сьесть ведро крылышек. Сборная, в которой всегда есть кто-то рыжий.

Парагвайцы перегорели, и просто самоуничтожились. Вот он. Дух ЧМ, вроде неплохая команда просто взяла и развалилась. Вот они, сюжеты пошли - ЮАР и Парагвай что-то с собой сделают или нет?

Любимой Италии нету, но к этому я вроде как и привык. Нет Польши, России, и почему-то Беларуси, хотя Лукашенко вроде говорил, что сборная хорошая, гроши выделяются "очынь бальшые".

Но есть сборные со всего мира, лучше или хуже. Это всегда парад футбола. Нас ждут боевитые южноамериканцы (хотя Парагвай, мягко говоря, сделал пук, как говорит Нагиев), ждут трудолюбивые азиаты, крепко сбитые европейцы, ну и естественно, непредсказуемые африканцы.

Мир уже не тот. А вот футбольный Чемпионат Мира - тот. Главное уметь включить режим того самого маленького мальчика, который умел радоваться красивым голам нелюбимых бразильцев или немцев, поддерживал всяких дивных тринидадцев, так что поболеть за условный Кюрасао честно, от всего сердца, думаю тоже получится. А уж найти, за кого ещё поболеть, точно не составит труда.

Всех с праздником.
ОтветUncle John
ЧМ Говорят, Чемпионат Мира уже не тот. Скандалы там, команд слишком много, Трамп этот со своей ручной инфантиной. Я тоже так думал, тоже практически пропустил подготовку к ЧМ, не в курсе, кто как играл в товарищеских матчах. Тоже рассуждал, это я постарел, или ЧМ поник? Смотрел матч открытия, Мексиканцы унизили буднично ЮАР, потом посмотрел на молчащего Маккарти. Ну, вот такой вот футбол. А потом случился случай. В пятницу вечером (живу по мск времени), вернулся с работы, сьел что то там вкусно невкусное, и... Уснул. Прямо в 20 часов вечера. Просыпаюсь в 3:30, ну что ж. Посмотрим США - Парагвай. И тут что-то щёлкнуло. Этот антураж, эти парагвайцы, наследники бешеных предков, таких как Чилаверт. Они бойцы. Эти американцы. Да я помню американцев ещё в 2002, когда они всякие неприятности соперникам устраивали на поле! Представители не только моднявых жителей Нью-Йорка, но и условного старины Джека или Бобби, который в своём Кентукки любит сьесть ведро крылышек. Сборная, в которой всегда есть кто-то рыжий. Парагвайцы перегорели, и просто самоуничтожились. Вот он. Дух ЧМ, вроде неплохая команда просто взяла и развалилась. Вот они, сюжеты пошли - ЮАР и Парагвай что-то с собой сделают или нет? Любимой Италии нету, но к этому я вроде как и привык. Нет Польши, России, и почему-то Беларуси, хотя Лукашенко вроде говорил, что сборная хорошая, гроши выделяются "очынь бальшые". Но есть сборные со всего мира, лучше или хуже. Это всегда парад футбола. Нас ждут боевитые южноамериканцы (хотя Парагвай, мягко говоря, сделал пук, как говорит Нагиев), ждут трудолюбивые азиаты, крепко сбитые европейцы, ну и естественно, непредсказуемые африканцы. Мир уже не тот. А вот футбольный Чемпионат Мира - тот. Главное уметь включить режим того самого маленького мальчика, который умел радоваться красивым голам нелюбимых бразильцев или немцев, поддерживал всяких дивных тринидадцев, так что поболеть за условный Кюрасао честно, от всего сердца, думаю тоже получится. А уж найти, за кого ещё поболеть, точно не составит труда. Всех с праздником.
Программная речь удалась!
ОтветUncle John
ЧМ Говорят, Чемпионат Мира уже не тот. Скандалы там, команд слишком много, Трамп этот со своей ручной инфантиной. Я тоже так думал, тоже практически пропустил подготовку к ЧМ, не в курсе, кто как играл в товарищеских матчах. Тоже рассуждал, это я постарел, или ЧМ поник? Смотрел матч открытия, Мексиканцы унизили буднично ЮАР, потом посмотрел на молчащего Маккарти. Ну, вот такой вот футбол. А потом случился случай. В пятницу вечером (живу по мск времени), вернулся с работы, сьел что то там вкусно невкусное, и... Уснул. Прямо в 20 часов вечера. Просыпаюсь в 3:30, ну что ж. Посмотрим США - Парагвай. И тут что-то щёлкнуло. Этот антураж, эти парагвайцы, наследники бешеных предков, таких как Чилаверт. Они бойцы. Эти американцы. Да я помню американцев ещё в 2002, когда они всякие неприятности соперникам устраивали на поле! Представители не только моднявых жителей Нью-Йорка, но и условного старины Джека или Бобби, который в своём Кентукки любит сьесть ведро крылышек. Сборная, в которой всегда есть кто-то рыжий. Парагвайцы перегорели, и просто самоуничтожились. Вот он. Дух ЧМ, вроде неплохая команда просто взяла и развалилась. Вот они, сюжеты пошли - ЮАР и Парагвай что-то с собой сделают или нет? Любимой Италии нету, но к этому я вроде как и привык. Нет Польши, России, и почему-то Беларуси, хотя Лукашенко вроде говорил, что сборная хорошая, гроши выделяются "очынь бальшые". Но есть сборные со всего мира, лучше или хуже. Это всегда парад футбола. Нас ждут боевитые южноамериканцы (хотя Парагвай, мягко говоря, сделал пук, как говорит Нагиев), ждут трудолюбивые азиаты, крепко сбитые европейцы, ну и естественно, непредсказуемые африканцы. Мир уже не тот. А вот футбольный Чемпионат Мира - тот. Главное уметь включить режим того самого маленького мальчика, который умел радоваться красивым голам нелюбимых бразильцев или немцев, поддерживал всяких дивных тринидадцев, так что поболеть за условный Кюрасао честно, от всего сердца, думаю тоже получится. А уж найти, за кого ещё поболеть, точно не составит труда. Всех с праздником.
Включил режим маленького узбекского мальчика!
3 матча из 4 - галимая попса, а вот «Гаити - Шотландия» другое дело, можно сказать, андеграундная вывеска для искушенных ценителей ногомяча
ОтветФанат Сан-Марино
3 матча из 4 - галимая попса, а вот «Гаити - Шотландия» другое дело, можно сказать, андеграундная вывеска для искушенных ценителей ногомяча
А Шотландцы чем не устраивают?
Да и островитяне играть в футбол умеют - это фактически сборная французской Лиги 1(если убрать ПСЖ из неё)
ОтветChrysler Le Baron
А Шотландцы чем не устраивают? Да и островитяне играть в футбол умеют - это фактически сборная французской Лиги 1(если убрать ПСЖ из неё)
Все устраивают, просто шотландцев давно не было на ЧМ, а Гаити-то как давно не было, аж с 1974 года
И у обоих команд есть шансы на историческое попадание в плей-офф
Как говорил классик: «Чемпионат мира начался вчера (позавчера), а чемпионат мира по футболу начинается сегодня!»
ОтветЙети
Как говорил классик: «Чемпионат мира начался вчера (позавчера), а чемпионат мира по футболу начинается сегодня!»
С языка сорвал)
ОтветЙети
Как говорил классик: «Чемпионат мира начался вчера (позавчера), а чемпионат мира по футболу начинается сегодня!»
в случае с этим ЧМ настоящий футбол начнется ближе к концу июня))
Против мошенников из марокко 👍
ОтветMmmm Aaaaa
Против мошенников из марокко 👍
Прекрасное Марокко , не будь ко мне жестоко )
ОтветOldRedWhite
Прекрасное Марокко , не будь ко мне жестоко )
Я вас вижу под каждым постом, нак которые я заxoжу, уже на протяжении 2-х лет 😅
Только сейчас это осознал
Бразилия - Марокко, ассоциация с сериалом " Клон"
ОтветИрокез Погба
Бразилия - Марокко, ассоциация с сериалом " Клон"
ассоциация, что они на каждом ЧМ играют
ОтветИрокез Погба
Бразилия - Марокко, ассоциация с сериалом " Клон"
Лукас и Мохаммед сразятся за Жади
Нифига не понял. Железное вне игры, но ставят точку
ОтветПавел Точеный_1116177731
Нифига не понял. Железное вне игры, но ставят точку
Они вообще нигде не показывают повторы ВАР или я , может быть ,не помню.
Донная трансляция от от ФИФА и их вещателя !
Тут дилемма у инфантино была, бабки получает от катара, а хранит в Швейцарии - тяжелый выбор.
ОтветMmmm Aaaaa
Тут дилемма у инфантино была, бабки получает от катара, а хранит в Швейцарии - тяжелый выбор.
Прическа сказала немного откусить от шейхов, чтобы не зазнавались
ОтветMmmm Aaaaa
Тут дилемма у инфантино была, бабки получает от катара, а хранит в Швейцарии - тяжелый выбор.
On uje doqovorilsya s Trampom, budut sveycarcam pomoqat😄
Эх, каникулы бы сейчас школьные и смотреть все подряд.. А не мои 40..
ОтветMikhail Sinaiskiy
Эх, каникулы бы сейчас школьные и смотреть все подряд.. А не мои 40..
А я в 45 ушел в свой бизнес в свободное плавание и теперь могу смотреть все что угодно хоть все ночи напролет)
ОтветEdward XVII
А я в 45 ушел в свой бизнес в свободное плавание и теперь могу смотреть все что угодно хоть все ночи напролет)
Значит у тебя бизнес не в Рф, но это шутка
Такие днища судят чм, мы ещё наш вар ругаем. Тип в офсайде, ставят пенальти в ворота Катара
Все кто считают, что ЧМ начинается сегодня видимо не смотрели матчи Корея-Чехия и Канада-Босния
ОтветМихаил Блинов
Все кто считают, что ЧМ начинается сегодня видимо не смотрели матчи Корея-Чехия и Канада-Босния
США-Парагвай тоже отличный матч
ОтветМихаил Блинов
Все кто считают, что ЧМ начинается сегодня видимо не смотрели матчи Корея-Чехия и Канада-Босния
тоже не люблю на вывеску ориентироваться, уже обжигался прилично
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