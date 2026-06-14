ЧМ-2026. Бразилия разделила очки с Марокко, Швейцария – с Катаром, Турция проиграла Австралии, Шотландия одолела Гаити

На ЧМ-2026 проходят очередные матчи.
В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Швейцарии сыграла вничью с Катаром (1:1), Бразилия – с Марокко (1:1), Шотландия выиграл у Гаити (1:0), Австралия победила Турцию (2:0).
ЧМ-2026
1-й тур
Группа B
Эдмилсон Жуниор Аль-Хайдос
Катар
Абунада, Ахмед, Хухи, Ро-Ро, Аль-Уи, Лайе, Габер, Мадибо, Афиф, Абдуризаг, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Аль-Уи, Габер, Эдмилсон Жуниор, Закария, Баршам, Лукас Мендес, Аль-Браке, Аль-Хуссейн, Мунтари, Али, Джамшид, Мадибо, Абдуризаг, Аль-Джанхи, Хатем
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Фройлер, Г. Джака, Эбишер, Варгас, Эмболо, Ндойе
Запасные: Р. Родригес, Эбишер, Варгас, Ндойе, Аменда, Соу, Видмер, Фасснахт, Окафор, Мвого, Келлер, Джемерт, Хакес, Фройлер, Иттен
Группа С
Эль-Ханнус Амаимуни-Эшгуяб
Лукас Пакета Матеус Кунья
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Рожер, Бруно Гимараэс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Лукас Пакета, Рафинья, Игор Тиаго
Запасные: Уэвертон, Лео Перейра, Эндрик, Лукас Пакета, Игор Тиаго, Бруно Гимараэс, Каземиро, Эдерсон, Бремер, Роша, Рожер, Алекс Сандро, Эдерсон, Мартинелли
Марокко:
Буну, Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими, Буадди, Эль-Энауи, Эль-Ханнус, Унаи, Браим Диас, Сайбари
Запасные: Беламмари, Аляль, Браим Диас, Яссин, Сбаи, Эль-Кааби, Эль-Ханнус, Унаи, Амрабат, Таньяути, Мазрауи, Сайбари, Мохамеди, Саадан, Эль-Уахди
Гаити
Пласид, Эксперьенс, Делькруа, Аде, Аркю, Провиденс, Белльгард, Жан-Жак, Дидсон, Изидор, Пьерро
Запасные: Этьен, Назон, Пьер, Термонси, Сент, Изидор, Метусала, Поген, Провиденс, Дидсон, Лакруа, Дюверн, Симон, Дюверже, Пьер
Шотландия:
Ганн, Робертсон, Хендри, Хэнли, Хики, Макгинн, Фергюсон, Мактоминей, Доук, Адамс, Шенкленд
Запасные: Келли, Суттар, Тирни, Флетчер, Хики, Макгинн, Шенкленд, Гордон, Хайем, Ралстон, Стюарт, Доук, Маккенна, Херст, Адамс
Группа D
Австралия
Бич, Бос, Итальяно, Берджесс, Суттар, Чиркати, Иранкунда, Окон-Энгстлер, О`Нил, Меткалф, Туре
Запасные: Херрингтон, Девлин, Лекки, Иранкунда, Иззо, Трюин, Бос, Туре, Хрустич, Мабил, Окон-Энгстлер, Райан, Дегенек, Вольпато, Итальяно
Турция:
Чакыр, Кадыоглу, Бардакджи, Демирал, Челик, Чалханоглу, Юксек, Йылмаз, Кекчю, Гюлер, Актюркоглу
Запасные: Сеюнджю, Айхан, Акайдин, Айдын, Гюнок, Кабак, Йылмаз, Актюркоглу, Эльмали, Узун, Юксек, Кекчю, Байындыр, Кахведжи, Челик
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Говорят, Чемпионат Мира уже не тот. Скандалы там, команд слишком много, Трамп этот со своей ручной инфантиной.
Я тоже так думал, тоже практически пропустил подготовку к ЧМ, не в курсе, кто как играл в товарищеских матчах. Тоже рассуждал, это я постарел, или ЧМ поник?
Смотрел матч открытия, Мексиканцы унизили буднично ЮАР, потом посмотрел на молчащего Маккарти. Ну, вот такой вот футбол. А потом случился случай.
В пятницу вечером (живу по мск времени), вернулся с работы, сьел что то там вкусно невкусное, и... Уснул. Прямо в 20 часов вечера. Просыпаюсь в 3:30, ну что ж. Посмотрим США - Парагвай.
И тут что-то щёлкнуло. Этот антураж, эти парагвайцы, наследники бешеных предков, таких как Чилаверт. Они бойцы. Эти американцы. Да я помню американцев ещё в 2002, когда они всякие неприятности соперникам устраивали на поле! Представители не только моднявых жителей Нью-Йорка, но и условного старины Джека или Бобби, который в своём Кентукки любит сьесть ведро крылышек. Сборная, в которой всегда есть кто-то рыжий.
Парагвайцы перегорели, и просто самоуничтожились. Вот он. Дух ЧМ, вроде неплохая команда просто взяла и развалилась. Вот они, сюжеты пошли - ЮАР и Парагвай что-то с собой сделают или нет?
Любимой Италии нету, но к этому я вроде как и привык. Нет Польши, России, и почему-то Беларуси, хотя Лукашенко вроде говорил, что сборная хорошая, гроши выделяются "очынь бальшые".
Но есть сборные со всего мира, лучше или хуже. Это всегда парад футбола. Нас ждут боевитые южноамериканцы (хотя Парагвай, мягко говоря, сделал пук, как говорит Нагиев), ждут трудолюбивые азиаты, крепко сбитые европейцы, ну и естественно, непредсказуемые африканцы.
Мир уже не тот. А вот футбольный Чемпионат Мира - тот. Главное уметь включить режим того самого маленького мальчика, который умел радоваться красивым голам нелюбимых бразильцев или немцев, поддерживал всяких дивных тринидадцев, так что поболеть за условный Кюрасао честно, от всего сердца, думаю тоже получится. А уж найти, за кого ещё поболеть, точно не составит труда.
Всех с праздником.
Да и островитяне играть в футбол умеют - это фактически сборная французской Лиги 1(если убрать ПСЖ из неё)
И у обоих команд есть шансы на историческое попадание в плей-офф
Только сейчас это осознал
Донная трансляция от от ФИФА и их вещателя !