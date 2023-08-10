59 комментариев

У Леклера много лет уже был шанс.

Гран-при Италии стал первым этапом года, на котором с «Ред Булл» действительно сражались за победу – причем не пилот во второй такой же машине, а другой болид. В итоге Карлос Сайнс на «Феррари» все же не сумел конвертировать поул в первое место, и едва добрался до третьего: напарник Шарль Леклер вместо помощи против «Ред Булл» решил дважды атаковать испанца (после первого выезда в боксы и в конце), чтобы самому пройти в топ-3.

Нет, борьба действительно вышла красивой. Карлос справлялся как мог: пользовался машиной-ракетой с мощной максималкой, располагал болид на треке так, чтобы у Ферстаппена (а затем и Переса) не было шанса объехать и вписаться в поворот, точно выбирал точки торможения и разгона… Схема работала, пока Сайнс раз за разом идеально выполнял одно и то же– вплоть до тех пор, пока шины от перегруза не начинали терять сцепление. Тогда при нажатии на педаль в тот же идеальный последний момент шина блокировалась, Сайнс терял идеальный разгон, и «Ред Булл» проносился мимо.

Других вариантов обороны у «Феррари» не нашлось: стратегию с одной остановкой на 20-м круге команда не пересмотрела и оставила обоих гонщиков противостоять Пересу, а затем до последних кругов просто ждала исхода – вплоть до целого вала взаимных блокировок и контракта.

Леклер дождался полной деградации покрышек Сайнса и попытался проследовать за Пересом – Карлос с трудом отбился из-за собственных блокировок Шарля, а затем №16 чуть не вынес обоих новой потерей контроля над замедлением, когда, казалось бы, с мостика попросили больше не рисковать.

Что же можно вынести из этого Гран-при? Похоже, Сайнс действительно должен стать первым пилотом «Феррари».

Что должен делать лидер команды «Ф-1»?

Работа первого пилота – не просто ехать быстрее всех в квалификации и гонке. Лидер – опора команды и по выбору направления подбора настроек, и по плану на уик-энд, и выбору подхода к борьбе с соперниками.

Организация должна хорошо представлять очередность и приоритет действий: если мы все сделаем верно при изучении настроек, то у нас появятся такие возможности, при других возможностях вот запасной план. Но для этого команде тоже нужно сохранять уверенность в способностях и среднем результате лидера – «с такой машиной худший итог будет таким-то».

То есть первый пилот должен выбрать направление настроек, разобраться с предпочтительными вариантами стратегий и плана на гонку, а затем проехать и короткий, и быстрый отрезок не хуже определенного среднего уровня, давая предсказуемый гарантированный результат.

Так работают почти все команды с обстоятельным лидером: «Ред Булл» с Ферстаппеном, «Уильямс» с Албоном, «Макларен» с Норрисом, «Астон Мартин» с Алонсо. Промахи бывают, как и у всех людей, но случаются редко.

У других команд же гаражи словно разделены на две части, и они условно соревнуются еще и друг с другом. Это не хорошо и не плохо – просто другая модель оперирования, и у нее тоже могут проявляться свои плюсы: если пилоты или их окружение хороши в коммуникации и больше открыты сотрудничеству, они могут балансировать друг друга, помогать с непонятными вещами или просто выполнять разные программы. Но чаще все-таки первой «волной» уик-энда становится внутренняя сверка, у кого в этом уик-энде дела пойдут получше – и оттуда чуть больше давления, суматошности и потенциальных невынужденных ошибок.

Леклер считается лидером, главной звездой и будущим «Феррари» – но что он делает в этом году и в прошлых сезонах?

Какой вклад вносит Леклер в успех «Феррари»?

В лучшие моменты это поулы, обгоны, победы или подиумы. Они – прежде всего, ведь просто очки интересуют Леклера во вторую очередь.

Оттуда – аварии в квалификациях и гонках, когда Шарль слишком рискует. И каждый год случается несколько заездов, в которых №16 из-за этого занимает низкую квалификационную позицию, сходит или затем долго прорывается куда-то в середину.

Например, старт сезона тоже вышел весьма истеричным – с предъявлением претензий Сайнсу на пустом месте или завершение заезда на первом круге из-за слишком агрессивной атаки.

Потому и результаты скачут: либо подиум, поул или место в топ-4, или позиции вроде седьмой и девятой – а то и вовсе новый сход из-за аварии на первом круге и страданий всю гонку от потери прижимной силы.

В итоге «лидер команды» второй год из трех совместных пока уступает Сайнсу по очкам – 111 против 117-ти. Что толку быть нереально талантливым и быстрым на одном круге, если это ни во что не транслируется, кроме хайлайтов?

С настройками и технической доводкой у Леклера тоже все не слишком здорово: например, после квалификации на Гран-при Италии Шарль сам признался, что так и не отыскал хорошего варианта и взял настройки у Сайнса.

И это еще далеко не худший вариант: обычно монегаск как раз выбирает очень агрессивные и пограничные установки, которые иногда мешают стабильной работе болида с шинами и на длинной дистанции, и на короткой. Самый яркий момент с перебором – на Гран-при Испании: Леклер так настроил «Феррари», что она перестала поворачивать, а после инспекции машины на заводе Шарль «очень удивился, что с ней все в порядке».

Того случая хватило на несколько Гран-при, чтобы Леклер немного снизил напор в подборе слишком агрессивных настроек – и с тех пор количество жалоб на управляемость снизилась, но временами они еще проявляются.

Может ли «Феррари» рассчитывать на такого лидера – в его понимании машины, настроек, стратегии и возможностей на треке? Может ли команда ожидать хоть какого-то успешного результата на финише от Леклера?

Что делает Сайнс?

У Карлоса сложился определенный образ среди болельщиков – он словно во всем чуть хуже Леклера, но больше амбиций и притязаний. В остальном же он медленнее и квалификациях, и в гонка, и постоянно собирает никому не нужные пятые-шестые места.

Отчасти так и есть – однако Карлос собирает результат намного стабильнее Леклера, оттого и вновь впереди в общем зачете. А после Гран-при Италии «Феррари» обогнала «Астон Мартин» в Кубке конструкторов и поднялась на третье место – одним риском такое не добудешь.

Просто Карлос действительно удивляет незаметной, но потрясающей стабильной – вот статистика по лучшей средней квалификационной позиции до Гран-при Канады:

Он лидировал среди вообще всех в «Ф-1»! Сейчас после волны «Ред Булл» статистика уже не такая впечатляющая, но она все еще впечатляющие 4,78.

На одном круге Карлос тоже не настолько медленнее Шарля, как считается. Бывший технический директор «Ягуара», «Стюарта» и «Джордана» Гэри Андресон в колонке на The Race сравнил напарников по принципу «супервремен» (быстрейшее время на круге каждого гонщика с каждого уик-энда сопоставляют с быстрейшим временем уик-энда в принципе и высчитывают среднее за сезон – 100% можно получить, если ты сам постоянно быстрейший, а все, что выше – отставание. Идея – «если один пилот способен проехать на этой машине такой круг, то другой технически тоже имеет такую возможность»).

Оказывается, даже по стабильности пикового темпа Леклер и Сайнс примерно на одном уровне:

Чистая разница в квалификационном темпе до поула Сайнса в Монце - только 0,016 секунды в пользу Леклера . Наименьший в пелотоне среди напарников.

В гонках – та же история: если взять абсолютно любой случайный заезд с общим финишем, выяснится, что разница в среднем темпе между ними – не больше уровня 0,1 секунды.

Однако именно Карлос проводит больше технической подготовительной работы по настройкам – а еще первым для тестов получает важные обновления.

Да, у Сайнса действительно прорезались амбиции на новый статус в «Феррари» – он уже публично запросил продление контракта (хотя до истечения еще 1,5 года), и несколько раз отбивал требования с мостика не очень красивым образом.

Однако именно Карлос сейчас играет роль «базовой линии» в «Феррари», по которой и происходит замер качества настроек, скорости на круге и длинном отрезке и итогового результата. Даже в риторике команды и босса Фредерика Вассера это заметно: если итог достаточно крепкий и Сайнс высказывается в стиле «мы выжали максимум», то уик-энд признается успешным. Если Леклер при этом выступил еще сильнее, то его гонку считают шикарной и прорывной.

Гран-при Италии только подчеркнул различия в подходе

Заезд в Монце словно вобрал в себя сезон Скудерии в миниатюре: «Феррари» более-менее боролась с «Ред Булл», когда ехала по обдуманному плану, и сразу начинала отставать и беспокоить, когда Сайнс и Леклер рубились друг с другом.

Карлос за уик-энд подобрал настройки (похоже, не лучшие, но других в «Феррари» не нашли – так бывает, а еще прогрев асфальта на 10 градусов выше ожидаемого подстегнул износ), выиграл поул и провел под два десятка кругов в постоянной обороне. В итоге проиграл «Ред Булл» и лишь с большим другом спасся от Леклера, пару раз едва не въехав в №16 из-за блокировок колес.

Шарль скопировал настройки у напарника, занял третье место на старте и уступил немного на «коронном быстрейшем круге» (под жалобы на отсутствие слипстрима, хотя у прямых конкурентов его тоже не было), провисел почти весь первый отрезок за Ферстаппеном на комфортном отдалении для экономии шин, при первой же возможности атаковал Сайнса после выезда из боксов, пропустил Переса за пару кругов, вновь висел за соперниками без полезных действий, пока Карлос отбивался от Серхио, а затем попробовал дожать-таки напарника (выполнившего всю самую сложную работу) на изношенной резине, пару раз заблокировался и тоже пару раз едва не въехал в №55.

И кто здесь, выходит, лидер, на которого может положиться команда?

В 2023-м «Феррари» обеими машинами стабильно проехала от старта до финиша только раз – в Канаде с менее агрессивными настройками. Сайнс следовал позади, а Шарлю передавали «он не будет тебя атаковать» – и Скудерия с пятого ряда запрыгнула в топ-5.

В Италии изменилась только очередность пилотов – теперь Сайнс оказался впереди. И что же мы увидели? Леклер боролся с ним дольше по времени, чем с Пересом.

Конечно, оба в итоге добрались до финиша и порадовали фанатов сражениями. Конечно, гонки и нужны для рубки колесо в колесо.

Но может ли команда доверять такому Леклеру? Есть ли уверенность, что и в следующий раз оба доедут до финиша без потери подиума? И можно ли тогда все же считать Шарля первым пилотом, или его преимущество в скорости не настолько значительно?

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse / Staff, Mark Thompson / Staff, Bryn Lennon / Staff, Alex Pantling / Staff