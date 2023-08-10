59 комментариев

Сайнс должен стать первым пилотом «Феррари». Гран-при Италии доказал: притязания – оправданы
У Леклера много лет уже был шанс.
Гран-при Италии стал первым этапом года, на котором с «Ред Булл» действительно сражались за победу – причем не пилот во второй такой же машине, а другой болид. В итоге Карлос Сайнс на «Феррари» все же не сумел конвертировать поул в первое место, и едва добрался до третьего: напарник Шарль Леклер вместо помощи против «Ред Булл» решил дважды атаковать испанца (после первого выезда в боксы и в конце), чтобы самому пройти в топ-3.
Нет, борьба действительно вышла красивой. Карлос справлялся как мог: пользовался машиной-ракетой с мощной максималкой, располагал болид на треке так, чтобы у Ферстаппена (а затем и Переса) не было шанса объехать и вписаться в поворот, точно выбирал точки торможения и разгона… Схема работала, пока Сайнс раз за разом идеально выполнял одно и то же– вплоть до тех пор, пока шины от перегруза не начинали терять сцепление. Тогда при нажатии на педаль в тот же идеальный последний момент шина блокировалась, Сайнс терял идеальный разгон, и «Ред Булл» проносился мимо.
Других вариантов обороны у «Феррари» не нашлось: стратегию с одной остановкой на 20-м круге команда не пересмотрела и оставила обоих гонщиков противостоять Пересу, а затем до последних кругов просто ждала исхода – вплоть до целого вала взаимных блокировок и контракта.
Леклер дождался полной деградации покрышек Сайнса и попытался проследовать за Пересом – Карлос с трудом отбился из-за собственных блокировок Шарля, а затем №16 чуть не вынес обоих новой потерей контроля над замедлением, когда, казалось бы, с мостика попросили больше не рисковать.
Что же можно вынести из этого Гран-при? Похоже, Сайнс действительно должен стать первым пилотом «Феррари».
Что должен делать лидер команды «Ф-1»?
Работа первого пилота – не просто ехать быстрее всех в квалификации и гонке. Лидер – опора команды и по выбору направления подбора настроек, и по плану на уик-энд, и выбору подхода к борьбе с соперниками.
Организация должна хорошо представлять очередность и приоритет действий: если мы все сделаем верно при изучении настроек, то у нас появятся такие возможности, при других возможностях вот запасной план. Но для этого команде тоже нужно сохранять уверенность в способностях и среднем результате лидера – «с такой машиной худший итог будет таким-то».
То есть первый пилот должен выбрать направление настроек, разобраться с предпочтительными вариантами стратегий и плана на гонку, а затем проехать и короткий, и быстрый отрезок не хуже определенного среднего уровня, давая предсказуемый гарантированный результат.
Так работают почти все команды с обстоятельным лидером: «Ред Булл» с Ферстаппеном, «Уильямс» с Албоном, «Макларен» с Норрисом, «Астон Мартин» с Алонсо. Промахи бывают, как и у всех людей, но случаются редко.
У других команд же гаражи словно разделены на две части, и они условно соревнуются еще и друг с другом. Это не хорошо и не плохо – просто другая модель оперирования, и у нее тоже могут проявляться свои плюсы: если пилоты или их окружение хороши в коммуникации и больше открыты сотрудничеству, они могут балансировать друг друга, помогать с непонятными вещами или просто выполнять разные программы. Но чаще все-таки первой «волной» уик-энда становится внутренняя сверка, у кого в этом уик-энде дела пойдут получше – и оттуда чуть больше давления, суматошности и потенциальных невынужденных ошибок.
Леклер считается лидером, главной звездой и будущим «Феррари» – но что он делает в этом году и в прошлых сезонах?
Какой вклад вносит Леклер в успех «Феррари»?
В лучшие моменты это поулы, обгоны, победы или подиумы. Они – прежде всего, ведь просто очки интересуют Леклера во вторую очередь.
Оттуда – аварии в квалификациях и гонках, когда Шарль слишком рискует. И каждый год случается несколько заездов, в которых №16 из-за этого занимает низкую квалификационную позицию, сходит или затем долго прорывается куда-то в середину.
Например, старт сезона тоже вышел весьма истеричным – с предъявлением претензий Сайнсу на пустом месте или завершение заезда на первом круге из-за слишком агрессивной атаки.
Потому и результаты скачут: либо подиум, поул или место в топ-4, или позиции вроде седьмой и девятой – а то и вовсе новый сход из-за аварии на первом круге и страданий всю гонку от потери прижимной силы.
В итоге «лидер команды» второй год из трех совместных пока уступает Сайнсу по очкам – 111 против 117-ти. Что толку быть нереально талантливым и быстрым на одном круге, если это ни во что не транслируется, кроме хайлайтов?
С настройками и технической доводкой у Леклера тоже все не слишком здорово: например, после квалификации на Гран-при Италии Шарль сам признался, что так и не отыскал хорошего варианта и взял настройки у Сайнса.
И это еще далеко не худший вариант: обычно монегаск как раз выбирает очень агрессивные и пограничные установки, которые иногда мешают стабильной работе болида с шинами и на длинной дистанции, и на короткой. Самый яркий момент с перебором – на Гран-при Испании: Леклер так настроил «Феррари», что она перестала поворачивать, а после инспекции машины на заводе Шарль «очень удивился, что с ней все в порядке».
Того случая хватило на несколько Гран-при, чтобы Леклер немного снизил напор в подборе слишком агрессивных настроек – и с тех пор количество жалоб на управляемость снизилась, но временами они еще проявляются.
Может ли «Феррари» рассчитывать на такого лидера – в его понимании машины, настроек, стратегии и возможностей на треке? Может ли команда ожидать хоть какого-то успешного результата на финише от Леклера?
Что делает Сайнс?
У Карлоса сложился определенный образ среди болельщиков – он словно во всем чуть хуже Леклера, но больше амбиций и притязаний. В остальном же он медленнее и квалификациях, и в гонка, и постоянно собирает никому не нужные пятые-шестые места.
Отчасти так и есть – однако Карлос собирает результат намного стабильнее Леклера, оттого и вновь впереди в общем зачете. А после Гран-при Италии «Феррари» обогнала «Астон Мартин» в Кубке конструкторов и поднялась на третье место – одним риском такое не добудешь.
Просто Карлос действительно удивляет незаметной, но потрясающей стабильной – вот статистика по лучшей средней квалификационной позиции до Гран-при Канады:
Он лидировал среди вообще всех в «Ф-1»! Сейчас после волны «Ред Булл» статистика уже не такая впечатляющая, но она все еще впечатляющие 4,78.
На одном круге Карлос тоже не настолько медленнее Шарля, как считается. Бывший технический директор «Ягуара», «Стюарта» и «Джордана» Гэри Андресон в колонке на The Race сравнил напарников по принципу «супервремен» (быстрейшее время на круге каждого гонщика с каждого уик-энда сопоставляют с быстрейшим временем уик-энда в принципе и высчитывают среднее за сезон – 100% можно получить, если ты сам постоянно быстрейший, а все, что выше – отставание. Идея – «если один пилот способен проехать на этой машине такой круг, то другой технически тоже имеет такую возможность»).
Оказывается, даже по стабильности пикового темпа Леклер и Сайнс примерно на одном уровне:
В гонках – та же история: если взять абсолютно любой случайный заезд с общим финишем, выяснится, что разница в среднем темпе между ними – не больше уровня 0,1 секунды.
Однако именно Карлос проводит больше технической подготовительной работы по настройкам – а еще первым для тестов получает важные обновления.
Да, у Сайнса действительно прорезались амбиции на новый статус в «Феррари» – он уже публично запросил продление контракта (хотя до истечения еще 1,5 года), и несколько раз отбивал требования с мостика не очень красивым образом.
Однако именно Карлос сейчас играет роль «базовой линии» в «Феррари», по которой и происходит замер качества настроек, скорости на круге и длинном отрезке и итогового результата. Даже в риторике команды и босса Фредерика Вассера это заметно: если итог достаточно крепкий и Сайнс высказывается в стиле «мы выжали максимум», то уик-энд признается успешным. Если Леклер при этом выступил еще сильнее, то его гонку считают шикарной и прорывной.
Гран-при Италии только подчеркнул различия в подходе
Заезд в Монце словно вобрал в себя сезон Скудерии в миниатюре: «Феррари» более-менее боролась с «Ред Булл», когда ехала по обдуманному плану, и сразу начинала отставать и беспокоить, когда Сайнс и Леклер рубились друг с другом.
Карлос за уик-энд подобрал настройки (похоже, не лучшие, но других в «Феррари» не нашли – так бывает, а еще прогрев асфальта на 10 градусов выше ожидаемого подстегнул износ), выиграл поул и провел под два десятка кругов в постоянной обороне. В итоге проиграл «Ред Булл» и лишь с большим другом спасся от Леклера, пару раз едва не въехав в №16 из-за блокировок колес.
Шарль скопировал настройки у напарника, занял третье место на старте и уступил немного на «коронном быстрейшем круге» (под жалобы на отсутствие слипстрима, хотя у прямых конкурентов его тоже не было), провисел почти весь первый отрезок за Ферстаппеном на комфортном отдалении для экономии шин, при первой же возможности атаковал Сайнса после выезда из боксов, пропустил Переса за пару кругов, вновь висел за соперниками без полезных действий, пока Карлос отбивался от Серхио, а затем попробовал дожать-таки напарника (выполнившего всю самую сложную работу) на изношенной резине, пару раз заблокировался и тоже пару раз едва не въехал в №55.
И кто здесь, выходит, лидер, на которого может положиться команда?
В 2023-м «Феррари» обеими машинами стабильно проехала от старта до финиша только раз – в Канаде с менее агрессивными настройками. Сайнс следовал позади, а Шарлю передавали «он не будет тебя атаковать» – и Скудерия с пятого ряда запрыгнула в топ-5.
В Италии изменилась только очередность пилотов – теперь Сайнс оказался впереди. И что же мы увидели? Леклер боролся с ним дольше по времени, чем с Пересом.
Конечно, оба в итоге добрались до финиша и порадовали фанатов сражениями. Конечно, гонки и нужны для рубки колесо в колесо.
Но может ли команда доверять такому Леклеру? Есть ли уверенность, что и в следующий раз оба доедут до финиша без потери подиума? И можно ли тогда все же считать Шарля первым пилотом, или его преимущество в скорости не настолько значительно?
Уход Леклера из «Феррари» покажется предательством. Шарль слишком сильно увязал личность с командой
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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse / Staff, Mark Thompson / Staff, Bryn Lennon / Staff, Alex Pantling / Staff
Сайнс стабильный и не ошибается?
может посчитать ошибки Сайнса и Леклера за последние 2года?
Сайнс:
2022:
Австралия ошибка в квале старт с 10места и потом улетел в гравий в гонке(2ошибки сразу).
Имола:авария в квале+авария с Деном в гонке ещё 2ошибки итого уже 4.
Испания:вылет в гравий и повреждение днище 5-я ошибка.
Япония:просто улетел в стену под желтыми флагами.6-я
США:авария с расселом.7-я
2023:
Австралия:въехал в Алонсо. 8-я
Монако:уехал в зону безопасности.9-я
Бельгия:авария с пиастри.10-я
Итого 10серьезных ошибок.
Леклер:
2022:
Имола:врезался в стену.
Франция:врезался в стену.
2023:
Майами:врезался в стену.
Австралия:авария со строллом
Нидерланды:врезался в барьеры.
Итого 5 ошибок.
Но Леклер психологически неустойчивый крашер,а Сайнс сама стабильность.
каждую ошибку Шарля разглядывают под микроскопом,а на ошибки Сайнса закрывают глаза.
К слову - посмотрели бы мы на результат в квале, если бы Леклер гнал хоть один круг позади всех. Да и про Австралию очень смешно, ведь там все признали(кроме сайнца само собой), что можно было ехать быстрее или лучше работать гоночным инженерам.
Про среднюю позицию на старте тоже смешно) причем прям взяли именно до Канады, которая была 7 гонок назад. А что же не взяли данные из 2021 года тогда?
Может быть сайнц и правда получше в настройках такой капризной машины, как в 2023 году, но Леклер хотя бы показывал и доказывал, что на стабильной тачке умеет брать поулы и бороться за победы.
Сайнц же даже из-за подаренной ему победы в 22 году таких ощущений не вызывает. Количество его средних гонок так же обширно, когда он даже в прошлом сезоне не мог помогать команде со стратегий в борьбе за победы
"Просто Карлос действительно удивляет незаметной, но потрясающей стабильной – вот статистика по лучшей средней квалификационной позиции до Гран-при Канады"
Конечно незаметная, а знаете почему?
Да потому что средняя квалификационная позиция после Барселоны - это ЕДИНСТВЕННЫЙ момент в чемпионате, когда Сайнц был первым по этому показателю.
До провала в Барсе, у Леклера позиция выше 4.0 никогда не поднималась, а начиная с ГП Канады (собственно, тогда Шарль провалил 2 квалы подряд), у Макса всегда было ниже 4.0 (компенсировав неудачное 15 место в Джидде).
Прочитал этот комментарий)
Про выскочку очень смешно конечно. Особенно наверно выскочка, когда в 19 году 5-6 поулов сумел взять и только проблемы с болидом лишили его победы в Бахрейне, а так же маразм с пит-стопом лишил его три-пита в Сингапуре того же года.
"Короче, Леклер не выглядит как чепион, скорее просто выскочка, который может иногда показать нереальный уровень но в основном будет слаб, а Сайнс просто хороший гонщик и без проблем в машине, он будет выше его в общем зачете."
Вот это просто круто) Такой комментарий при +3 в этом сезоне(хотя у Леклера железные 15 очков сгорели из-за тачки в Бахрейне + сразу доп.позиции в Саудовской Аравии). И при +5,5 очках в 21 году. Хотя поменяй ему КП, и у него было 5-6 место в Монако, и ему не повезло с крашером строллом в Венгрии.
А про 64 очка отставания в 2022 фанаты сайнца будут молчать, ну это просто ведь не показатель, когда один пилот привозит другому гандикап в 4 подиума или 2 победы+ подимум по итогам сезона.
Кстати, про стабильность. А что на счёт статистики перед летним перерывом, где у сайнца 2:8 по гонка с отыгранным и проигранными позициями? +9 по отыгранным и -26 по потерянным, и 3 место с конца. Ну да, мега стабильный парень!
Собственно в текущей ситуации Шарль может и сломаться, а Карлос продержится. А там, может, в следующей жизни и за чемпионат сможет побороться.
В том году на втором болиде чемпионата он умудрился закончить сезон пятым.
Насколько надо быть нищим, что на такой дистанции слить даже 4 место ( хоть последнее из более-менее равных машин)
То есть это нынешний уровень феррари, волочиться за топами, но не на дне
Давайте тогда Переса лидером сделаем , там если постараться ещё сильнее , тоже можно натянуть сову на глобус
Несомненно у Леклера есть проблемы с психологической устойчивостью и неудовлетворенными амбициями, но не в последнюю очередь в этом виновата сама Скудерия, когда ты в красном шапито трудно сохранять хладнокровие, а "сами себе режиссеры", которые не позволяли Феррари самоуничтожиться, формировали костяк и контролировали происходящее были лишь дважды за 50 лет - это Лауда и Шумахер.
То что Шарль отчаянно пытается сделать невозможное известно всем и даже автору данной статьи, ни фанатам красных, ни руководству неинтересно сколько раз за сезон их гонщик стабильно приехал четвертым, их интересуют только поулы, победы и чемпионства и когда возможности машины не совпадают с требованиями и ожиданиями и команда неустанно тянет тебя на дно великолепным тактическими решениями приходиться раздвигать границы возможного самостоятельно и разумеется это не всегда получается и местами можно перегорать.
Поэтому очевидно нужно оценивать эту пару в объективных условиях, когда машина способна бороться за победы или по крайне мере крайне близка, в их случае это было лишь однажды, в прошлом году и там все было очевидно, больше того, в той ситуации УЛЬТРА-ГИГА СТАБИЛЬНЫЙ САЙНС сыпал ошибками во все стороны не меньше Леклера,а даже больше, он чувствовал давление, потому что не мог соответствовать темпу и результатам Шарля.
Сайнс - это всего лишь Боттас с амбициями, такой самовоз, чтобы выиграть чемпионат с таким пилотом, Феррари едва ли когда-то построит
Так в чем же разница ?
ну, и автора заодно
На ветках вечно комментарии по типу "сайнс-унылая доезжала,а вот Леклер волшебник"
и пофиг,что он тоже проводит убогие уикенды,как в майами,Испании и голландии
даже после прошлогоднего схода во Франции не хотели признавать его вину,а скинуть все тормоза