Масса хочет справедливости.

В «Формуле-1» грядет новый скандал с Льюисом Хэмилтоном и его титулами – только теперь не о превращении №44 в восьмикратного, а о снятии одного чемпионства.

Речь о самом первом, 2008 года – похоже, в том сезоне выиграть должен был Фелипе Масса. Он тогда уступил Хэмилтону всего 1 балл в общем зачете, Льюис вырвал титул обгоном внезапно замедлившегося Тимо Глока в последнем повороте домашнего для Массы Гран-при Бразилии, а вопль комментатора IS THAT GLOCK?! стал мемом «Ф-1» на все времена.

Конечно, это были драма и скандал: «Феррари» уже праздновала титул, и механик не просто так в ярости ударил шлемом в стену.

И это был далеко не первый «взрыв» паддока «Формулы-1»: серия только отходила от «шпионского скандала» с воровством чертежей у «Феррари» в исполнении «Макларена» (штраф в 100 млн долларов и исключение из Кубка конструкторов), разломе английской команды на две части из-за амбиций Хэмилтона и Алонсо и скандального возвращения испанца в «Рено».

С ним произошел и следующий скандал уже в 2008-м: его напарник Нельсиньо Пике разбил болид на Гран-пр Сингапура так, чтобы Фернандо получил стратегическое преимущество и выиграл.

Подозрения и конспирология о намеренности аварии появились почти сразу же, но на публику все окончательно всплыло в середине 2009-го: Нельсиньо признался, после слушаний в ФИА пожизненное отстранение паддока получили шеф «Рено» Флавио Бриаторе (теперь посол «Ф-1») и главу инженерного штаба Пэта Симмондса (теперь глава техотдела «Ф-1»).

Дело считали закрытым, но в 2023-м 92-летний бывший супремо «Ф-1» Берни Экклстоун внезапно признался: и он, и ФИА все узнали еще на Гран-при Бразилии 2008-го, но предпочли спасти серию от нового скандала и убедили семью Пике молчать.

Теперь же Фелипе Масса рассматривает варианты судебного процесса для заполучения титула – ведь если бы правду огласили до вручения чемпионского трофея, то результаты гонки можно было бы аннулировать, Хэмилтон остался бы без 6 очков за подиум в Сингапуре и спустился бы на второе место – ведь бразилец в той гонке баллов не набрал.

Как же так вышло? Есть ли шансы на пересмотр судьбы титула 15-летней давности?

Что именно знали Экклстоун и ФИА?

Все началось с выхода документального сериала о Берни Экклстоуне «Счастливчик» – из-за него многие издания вновь вернулись к 92-летнему супремо в отставке за комментариями и уточнениями. И в разговоре с F1-Insider он излил нечто совершенно внезапное:

«По ходу сезона-2008 [президенту ФИА] Максу Мосли и мне сообщили о том, что случилось в Сингапуре. Пике-младший рассказал своему отцу Нельсону, что команда попросила его специально въехать в стену в определенный момент, вызвать появление машины безопасности и помочь напарнику Алонсо.

Пике-младший переживал за продление контракта, так что оказался под большим давлением и согласился. В тот момент мы решили ничего не делать. Мы хотели защитить спорт от большого скандала. Я ангельским голоском просил своего бывшего пилота Нельсона Пике успокоиться и какое-то время молчать.

Тогда было правило, что очки в чемпионате нельзя менять после церемонии награждения ФИА в конце года. Так что Хэмилтону вручили трофей чемпиона мира, и все было в порядке.

Нам хватало информации, чтобы подробнее изучить проблему. Но, пожалуй, это привело бы к отмене результатов гонки в Сингапуре, она не пошла бы в зачет. И чемпионом мира стал бы Фелипе Масса, а не Льюис Хэмилтон.

Мне до сих пор жаль Массу. Он выиграл заключительную гонку на домашней трассе в Сан-Паулу, все сделал правильно. Его лишили заслуженного титула, а у Хэмилтона было все везение на свете, и он выиграл свое первое чемпионство.

Сегодня я поступил бы иначе. Поэтому для меня Михаэль Шумахер до сих остается единоличным рекордсменом по титулам. Пусть статистика и говорит о другом»,

Из откровения Берни следует, что «Ф-1» и ФИА все точно знала ДО награждения 2008-го – а следовательно, и правда должна была пересмотреть итоги.

Но заверяет результаты и выносит решения все-таки федерация, а не менеджерская организация «Ф-1», которой руководил Экклстоун (она только продает трансляции, рекламу и права на Гран-при). Есть ли доказательства, что в ФИА все тоже знали?

Оказывается, да – причем даже из второго независимого источника!

В 2021-м публике представили еще одну документалку – об умершем в том же году бывшем президенте ФИА Максе Мосли. Интервью для фильма готовили несколько лет, собрали много часов подробного материала, а до релиза черновую версию показали избранному кругу английских медиа – и сейчас они признались: в финальный монтаж вошли далеко не все откровения спикеров фильма.

Оказывается, тоже умерший в 2019-м гоночный директор (дает старт и финиш, включает и выключает режимы сэйфти-каров, управляет сигналами флагов, следит за судейством и соблюдением правил, входит в ФИА) Чарли Уайтинг в интервью для фильма незадолго до смерти признался: он действительно все знал.

«После гонки ходили несколько конспирологических теорий, но без особых подтверждений.

А затем в Бразилии (очевидно, до или во время финального Гран-при – Sports.ru) я поговорил со старшим Нельсоном Пике. Когда-то я несколько лет работал механиком, приписанным к его болиду, мы остались хорошими друзьями.

Он пришел ко мне в офис, мы болтали. И тут внезапно он захлопнул дверь и уперся в нее ногой, чтобы никто точно не мог войти. Тогда и рассказал мне, что случилось в Сингапуре. Речь была направлена на Флавио, поскольку, в общем-то, смысл его слов заключался в «Флавио заставил моего мальчика разбиться».

Я сказал: «Вау, да это крайне серьезное дело». Не знаю, кому еще он это рассказал, но мне только отметил: «держи это при себе». Делая это, он мог бы знать, что я скажу Максу».

Частично версию Уайтинга подтверждает сам Пике-старший – еще в интервью для расследователей в 2009-м.

«В Бразилии я поговорил с Чарли, – записано в его показаниях. – Я подошел к нему и сказал: «Слушай, что может случиться с Нельсиньо, если я это подниму?» Я боялся испортить карьеру Нельсиньо».

Почему же тогда ФИА не открыла расследование сразу же? По воспоминаниям Мосли – бывшего адвоката-консультанта (барристера) – ФИА не могла сразу же начать формальный процесс без четких оснований приказаний Пике-младшему нарочно разбить машину.

«Это [разговор Пике с Уайтингом] подтвердило мои подозрения и также подозрения многих других, – признался Мосли в интервью на камеры для документалки. – Но, конечно, я ничего никому не сказал. Доказательств не было.

А затем Нельсиньо летом 2009-го уволили из команды. Нельсон-старший пришел ко мне и все рассказал. Я не говорил ему, что уже все знал, просто сказал, что это ужасно.

Мы получили заявление, подписанное младшим Пике заявление. Но, конечно, это и близко не хватило бы, поскольку я знал: если я построю обоснование истории на заявлении и свидетельствах Нельсона-младшего, защита скажет «мы только что его уволили, он просто мстит. Просто пытается создать проблемы».

Потому создали панель для слушаний и опроса действующих лиц на Гран-при Бельгии. Первым вызвали Алонсо – и он отрицал любую осведомленность о произошедшем. Многие люди, вероятно, думали, что Алонсо все знал, но один главный надзиратель с огромным опытом в допросах высказал мне уверенность в честности Алонсо.

Следующим допрашивали Пэта Симмондса – а Пэт кристально честный человек. Так на очевидный вопрос он сказал: «Я не могу отвечать на этот вопрос». Это прозвучало равносильно признанию. Остальное – история».

Но если покопаться, то внезапные откровения прорезываются в большом интервью Мосли для Sky: «Чарли сказал мне, что знал, что случилось, но у нас не было абсолютно никаких доказательств или свидетельств».

И только в своей автобиографии в 2015-м Макс вновь вернулся к официальной версии «узнал обо всем в начале 2009-го».

Почему они молчали?

Итак, верхушка автоспорта и «Ф-1», похоже, действительно все знала до вручения чемпионского трофея и закрытия результатов сезона. Почему же они решили ждать?

Во-первых, конечно, отсутствие четких доказательств. У них был лишь инсайд, высказанный по секрету – даже без уверенности, что семья Пике не заберет свои слова обратно в случае открытия официального расследования.

Во-вторых, конечно, общий скандальный флер Гран-при Бразилии. Это был взрыв, который вспоминают до сих пор – можете себе представить, как бы отреагировала публика, если бы через некоторое время после финиша результаты чемпионата вновь объявили бы «не окончательными»?

К тому же, верхушка «Ф-1» узнала правду явно в течение финального Гран-при – и, похоже, все надеялись, что Масса выиграет титул и без дополнительных пересмотров. Ведь к его триумфу все и шло до последнего поворота – а дальше на решение оставался только десяток дней.

Конечно, по справедливости Экклстоун и президент ФИА должны были хотя бы попробовать и открыть расследование – все-таки это часть их работы. Однако они выбрали путь сохранения «Ф-1» от нового скандала.

У Массы есть какие-то шансы?

Естественно, теперь Фелипе недоволен и хочет справедливости. Пока он подробно высказался о деле лишь раз – во время одной из гонок бразильского чемпионата Stock Cars Brasil:

«Есть правило, что судьба титула решена, когда гонщик получает трофей, даже если доказано воровство. Юристы «Феррари» говорили мне о таком правиле. Мы пошли к другим юристам, и те сказали, что ничего нельзя поделать. И логично, что я поверил.

Но спустя 15 лет [бывший] владелец серии говорит, что он и президент ФИА знали об этом в 2008-м и ничего не сделали, чтобы не запятнать имя «Ф-1». Это очень печально – понимать, что результат гонки должны были отменить и я завоевал бы титул. В конечном счете именно я больше всех проиграл из-за этого. Так что надо все это понять.

Существуют правила, и в каких-то странах нельзя вернуться на 15 лет назад, чтобы разрешить ситуацию. Но я намерен изучить ситуацию, изучить законы, правила. Надо получить представление о том, что можно сделать.

Я бы никогда не пошел на такое, думая о финансовых вопросах. Меня волнует справедливость. Если тебя наказывают за то, что не является твоей виной, если происходит ограбление, гонку крадут, справедливость должна быть восстановлена.

На самом деле правильным решением является отмена гонки. Это единственное, что в таких случаях может быть честным.

Мы уже видели, как происходят различные ситуации в спорте. К примеру, доказали, что Лэнс Армстронг принимал допинг, его лишили всех титулов. В чем разница?»

На самом деле здесь Масса слегка не прав: все-таки ловля на допинге – несомненный факт, который четко подтверждается анализами и не менее четко регламентируется WADA. В гонках нет такого же кодекса насчет нарочных аварий.

Это крайне важно, ведь пересмотреть результат можно только по «вскрывшимся новым данным и доказательствам».

Однако что же имеется в откровениях Экклстоуна, Мосли и Уайтинга? Только подозрения, основанные на сливе – первые доказательства в любом случае получены только к сентябрю 2009-го. Выходит, суд будет оценивать цитаты двоих уже умерших человек и одного 92-летнего на предмет того, насколько много и обоснованно они знали для задержки вручения кубка Хэмилтону и открытия формального процесса. Исход такого вопроса крайне сложно предсказать заранее – все зависит от позиций сторон на слушаниях.

И вообще, какие могут быть стороны и в каком суде? Масса явно не пойдет в суды ФИА, ведь для них дело закрыто, а Федерация, выходит, представляется здесь ответчиком. Следовательно, требуется другая инстанция – и она есть: по закону Еврокомиссии все спортивные организации зарегистрированные в Европе подпадают под юрисдикцию CAS (тот самый Спортивный арбитражный суд в Лозанне – главный орган спортивного правосудия в мире, разбиравший дела Валеевой и отстранения российских футбольных команд от международных соревнований, например).

ФИА давно двигалась под его юрисдикцию на волне желания еще одного бывшего президента Жана Тодта войти в семью Олимпийских игр, но пока процесс завис на середине.

«Тонкость состоит в том, что, согласно закону, CAS действительно может разбирать любые спортивные тяжбы, если об этом выразили желание обе стороны, – пояснила бывший заместитель представителя России во Всемирном Совете ФИА Светлана Шахова. – То есть если кто-то захочет разбора дела в CAS, необходимо, чтобы вторая сторона была на это согласна. В этом отличие от тех федераций, где подобный исход любой тяжбы предусмотрен Уставом».

То есть ФИА сперва должна согласиться на спор с Массой в CAS. А дальше стороне Фелипе на основе публичных фраз или найденного нового материала предстоит доказать, что у Экклстоуна и Мосли было достаточно данных для весомых подозрений и открытия дела.

Если оба фактора сложатся успешно, то Фелипе действительно имеет шансы стать чемпионом и списать один из титулов у Хэмилтона. Льюис тут не виноват – на его месте мог быть кто угодно от Райкконена до Алонсо или Баттона.

А если Масса выиграет, то Хэмилтон может повторить фокус со скандальным 2021-м?

Даже если представить Фелипе побеждающим во всех судах и создающим феноменальный прецедент пересмотра результатов, «Мерседесу» это никак не поможет отбить титул у Ферстаппена.

Сразу после финиша Гран-при Абу-Даби при обсуждении возможной апелляции восьмикратных чемпионов выяснилось: поскольку речь идет не о послегоночном наказании, а о «внутригоночном» решении, то «неправильные» круги не будут списывать. Как и в кейсе Массы, результат этапа могут самое больше отменить и назначить титул по положению в общем зачете без него.

В Абу-Даби Ферстаппен и Хэмилтон приехали с равенством очков, но Макс находился выше из-за количества побед в гонках (9:8). Даже если отменить финал в суде, нидерландец все равно останется чемпионом – именно поэтому «Мерседес» и отказался от процесса в принципе. Не существует юридических инструментов, по которым итог Гран-при Абу-Даби можно рассчитать по состоянию «до рестарта», а иначе Льюис никак не выигрывает.

В случае победы Массы «Мерседес» может пройти той же дорогой, тоже победить в суде, отменить итоги финала 2021-го – и Хэмилтон все равно останется шестикратным.

Да, Берни не управляет «Формулой-1» уже 6 лет, но все еще умеет забористо развлечь!

Фото: East News/AP Photo/Oliver Multhaup, AP Photo/Vincent Thian, BERTRAND GUAY / AFP; Gettyimages.ru/Paul Gilham, Ryan Pierse, Mark Thompson