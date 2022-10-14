На Ферстаппена летит новая волна незаслуженного хейта – даже второй титул не помог. «Ф-1» повредит образ такого чемпиона?

Скандал за скандалом.

Макс Ферстаппен – двукратный чемпион «Формулы-1», но, кажется, мы давно не видели столько хейта в адрес побеждающего пилота. В комментариях практически под каждой новостью или текстом его называют, мягко говоря, фэйковым.

Но да, вряд ли такому исходу можно удивляться: все-таки каждый шаг к титульным успехам Макса непременно совпадал со скандалом.

Весь 2021-й покрыли аварии и стычки с Хэмилтоном (Великобритания, Италия, Бразилия, Саудовская Аравия), войны «Ред Булл» с «Мерседесом» через прессу, взаимные обвинения в использовании нелегальных антикрыльев и моторов, и финал – Гран-при Абу-Даби. Уважение всем, кто пережил и сохранил хладнокровие.

Даже сам Макс испытывал смешанные чувства после первого титула: «Второй мне нравится куда больше, – рассказал он в первом интервью в статусе двукратного чемпиона. – В этом году я значительно быстрее. И это совершенно новые чувства для меня. В прошлом году все решилось в последней гонке на последнем круге. И в той гонке я не чувствовал себя быстрейшим – то горькое ощущение сильно портило впечатление от победы».

И его можно понять: например, в подкасте Diary of a CEO шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как «Мерседес» заранее привез на финальный этап адвокатов потому, что ждал новой аварии Ферстаппена и Хэмилтона – ведь обоюдный сход делал чемпионом нидерландца.

В 2022-м, казалось бы, все и правда по-другому: Макс уже выиграл 12 гонок (до рекорда всех времен Феттеля и Шумахера по победам за сезон осталась всего одна), а «Ред Булл» забрал 14 Гран-при и 5 дублей – лучший результат в истории.

И все равно чествование Ферстаппена омрачили абсолютно ненужная путаница с очками на Гран-при Японии и разборки с превышением потолка бюджетов за 2021-й. Главная тема после финиша гонки – не шикарный обгон на старте и не рекордные для «Сузуки» 27 секунд отрыва, а внезапное присуждение титула из-за фэйла регламента по ограничению очков за половину дистанции и крутость кейтеринга «Ред Булл» на гонках (одна из статей, на которые, по слухам, ушло превышение бюджета).

«Ред Булл»: мы потратили миллионы на кейтеринг. Кейтеринг».

Про Алена Проста после двух проигранных титулов в 83-м и 84-м шутили, что он никогда не сможет оформить чемпионство – а Макс, кажется, никак не отделается от скандалов. Они его преследуют вместе с ураганом из ненависти, как бы он ни гонял.

Ферстаппена несправедливо хейтить за каждый из этих поводов

Очень показательна реакция официального сайта «Формулы-1» через день после финиша Гран-при Японии – репортеры и колумнисты выбрали интересный тон для объяснений величия достижений Макса.

«[Первый титул Ферстаппена] был выигран в противоречивых обстоятельствах – в кои-то веки не по вине Макса. Его соперник признал, что сделал бы ровно то же самое, если роли поменялись местами, и не питал к Максу никакой злобы из-за того, что он по полной воспользовался предоставившемся шансом, – писал Уилл Бакстон (лицо F1 TV и рассказчик в сериале Drive To Survive на Netflix). – Льюис возражал против этой возможности, а не против гонщика.

Тем не менее, для фанатов Хэмилтона и многих других болельщиков первый титул Макса Ферстаппена остается со звездочкой – несмотря на то, что он проехал больше кругов лидирования, чем весь остальной пелотон вместе взятый, завоевал больше подиумов, чем кто-либо в истории, и больше побед, чем соперники.

В этом – и не далеко не только – у него много общего с Михаэлем Шумахером. Теперь многие рассматривают его как величайшего пилота в истории «Формулы-1», однако быстрое восхождение породило подозрения. Чемпионы мира того времени отмечали его агрессивный стиль пилотажа, первый титул был выигран на машине, которую многие считали не соответствующей регламенту, а заключительная гонка вызвала отвращение у множества фанатов».

«Что такое величие? Для меня Хэмилтон, Шумахер и Сенна – «легенды» «Ф-1», а Ферстаппен – пока нет. Но он двукратный чемпион мира, и то, как он завоевал титулы, пожалуй, позволяет отнести его в категорию «великих» уже сейчас. Если бы Макс внезапно ушел из «Ф-1» в конце сезона, думаю, мы бы вспоминали его как невероятного гонщика с нереализованным потенциалом» – высказался технический эксперт F1 TV Джолион Палмер (чемпион GP2 и средний гонщик «Рено» в «Ф-1», не добравшийся до финиша даже второго сезона, но шикарный аналитик без откровенных симпатий к определенным фигурам в пелотоне).

Другие чемпионы и соперники Макса – того же мнения:

«Выигрыш с отрывом в 27 секунд по итогам такой короткой гонки – блестяще. 12-я победа Макса в этом году показывает, насколько он заслуживает чемпионство – он доминирует», – восхитился после Гран-при Японии Мика Хаккинен.

«Макс Ферстаппен заслуженно выиграл титул, – согласился и самый скандальный соперник Шумахера Жак Вильнев. – За исключением трех первых Гран-при «Ред Булл» почти идеально провел сезон».

«Поздравляю Макса с победой и чемпионством, он пилотировал потрясающе», – высказался сразу после финала шеф «Феррари» Маттиа Бинотто.

«Мои поздравления Максу – он провел отличный сезон», – отметился в соцсетях Хэмилтон.

«Макс Ферстаппен безоговорочно заслуживает второго титул, – объяснил чемпион 78-го Марио Андретти. – Он доминировал, этот сезон был просто образцовым. В этом году Макс доказал, что он стал зрелым совершенным профессионалом».

Их слова отлично финализируют смысловое наполнение хейта Ферстаппена – Макс на самом деле не заслужил такой ненависти и получает ее только из-за предыдущих скандалов и сокрушения Хэмилтона в противоречивых обстоятельствах. И ни один человек в паддоке – работник команды или журналист – не высказал сомнений в заслуженности обоих титулов. Многим, например, жалко Льюиса и Шарля, но претензий к Максу нет.

«Ред Булл» постоянно обновлял машину в 2021-м? Гонщики не управляют командами и обычно только рады улучшениям – было бы странно, если бы Макс отказался от новой детали из-за неявных подозрений со стороны. И вспомните Гран-при Бразилии и как Хэмилтон облетал пелотон с новым мотором – «Ред Булл» точно не единственным выжимал все возможное до самого клетчатого флага сезона. W12 под конец оказался точно не медленнее.

ФИА позволила проехать один финальный круг со свежими шинами против старых? Но ведь Макс никак не влиял на это решение и просто выполнил свою работу. Более того, он сам стараниями на треке обеспечил себе шанс – ведь если бы он оказался чуть дальше от Хэмилтона до выезда сэйфти-кара, то Льюис первым успел бы провести «бесплатный» пит-стоп и преимущество осталось бы у «Мерседеса».

ФИА просмотрела провал регламента в начислении очков, а медиа «Формулы-1» даже не сообщили об этом в прямом эфире? Да Макс удивился не меньше, чем мы все – судя по его разговорам с командой и Пересом перед награждением, он до последнего ждал переноса коронации на Гран-при США.

«Ред Булл» пробил потолок бюджета? Вряд ли Макс мог на это повлиять: вспомните, например, как Феттеля одергивали в «Феррари» при малейшей попытке влезать в вопросы за пределами настройки болида. Гонщиков обычно не пускают в обсуждение таких деталей – и в особенности в настолько пограничные моменты. Им ведь приходится отвечать на сотни вопросов журналистов уик-энд за уик-эндом – зачем рисковать лишним внутренним давлением?

Ферстаппен при всем этом выигрывал гонку за гонкой? Так если «Мерседес» с Хэмилтоном проспали первую половину 2021-го, а «Феррари» с Леклером сдали половину 2022-го, Максу следовало объявить забастовку?

Очень странно называть его «читерским чемпионом» или хейтить только за то, что он выигрывал на доступной машине – условно говоря, он же не нес мяч в руках в ворота через полполя при игноре судей. Любой гонщик «Ф-1» на его месте делал бы ровно то же самое (в силу таланта и способностей, конечно – ведь двукратным же стал не Перес).

Повредит ли эта ненависть к чемпиону «Формуле-1»?

Макс и до оформления титула уже стал самым популярным гонщиком мира – по собственному исследованию чемпионата и авторитетной Nielsen Sports. И при этом на него выливается столько хейта – «Формула-1» вообще в порядке?

Но кто из чемпионов за последние 30 лет вообще оставались без ненавистников?

Хейтеров Хэмилтона всегда было чуть ли не меньше, чем фанатов. Нико Росберга сразу же называли «случайным» чемпионом. Себастьян Феттель к концу доминирующего 2013-го просто невыносимо надоел (потому все и радовались его поражению от Риккардо в 2014-м). Райкконен много лет носил прозвище «алкаш». Алонсо не простили сокрушение Шумахера. У Михаэля тоже всегда были тысячи хейтеров – особенно после первых двух титулов.

Наверное, только Дженсона Баттона и Мику Хаккинена любили все – или как минимум уважали без резко отрицательных эмоций.

Так что ненависть части публики к чемпиону – обычное дело для «Формулы-1», да и для индивидуального спорта вообще.

«Формулу-1» не просто так называют «клубом пираний» – это закрытый мир, каждый стремится урвать свое, и настроение передается фанатам. Так что сам чемпионат в порядке – и даже лучше: телерейтинги теперь вырастут еще сильнее.

Просто сейчас мир действительно изменился и расширился: появились интернет-медиа, комментарии, соцсети и мессенджеры. Если раньше мнение фаната с другого конца мира можно было не узнать никогда, то сегодня достаточно зайти в любую горячую тему твиттере – и увидеть десятки тысяч требований и возмущений. Но это не значит, что раньше их не было: резонансные битвы Шумахера с Хаккиненом, Алонсо, Вильневым и Хиллом так же собирали миллионные аудитории. Схватка Проста и Сенны тоже делила мир «Формулы-1» на два лагеря со рвом из грязи между ними, как и битвы Мэнселла с Пике, Лауды – с Хантом и любой другой. Теперь же они воспринимаются совсем иначе – как величайшие сезоны своих эпох. Сейчас разве кто-то посмеет назвать кого-то из перечисленных недостойными чемпионами?

«Формула-1» – наверное, самый персонализированный вид спорта из командных. Здесь лицо есть только у гонщика (и совсем иногда еще у боссов) – и им достается за все. Главное – не отвечать деструктивом на деструктив.

И сам Ферстаппен, к счастью, вообще не обращает внимания: «Иногда твой образ формируется на разных платформах в интернете. Они [пользователи и фанаты] стебутся над тобой, хотя даже не знают тебя. Эти люди не знакомы со мной лично. Конечно, они могут думать обо мне определенным образом – это нормально. У вас не всегда есть возможность пообщаться со мной поближе.

Я вообще не особо много об этом думаю и не представляю себе, что фанаты других пилотов думают обо мне – это просто трата энергии. Я просто делаю свою работу. Мне нравятся гонки, нравится побеждать. И, естественно, тут необходима удача: тебе нужна правильная машина и правильные люди.

Когда ты полностью отдаешь себя чему-то, это большая честь. Ты следуешь за целью. Не думаю, что тут есть что-то общее с высокомерием. Я знаю, что я неидеален. Никто не идеален. Я всегда хочу становиться лучше как пилот. Примите это».

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson, Michael Cooper/Allsport; East News/AP Photo/Toru Hanai; globallookpress.com/IMAGO/FLORENT GOODEN