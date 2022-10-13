🤯Теперь в «Ф-1» трансферы как в футболе: команда выложила за пилота-середняка €10 млн за выкуп и $15 млн зарплаты

Последствия ухода Алонсо.

На Гран-при Японии мы узнали, кто же заменит Фернандо Алонсо в «Альпин» – худшей заводской команде «Формулы-1» на данный момент с планом возвращения в топ за оставшиеся 80 Гран-при.

Теперь в походе французов за новыми победными кубками поможет Пьер Гасли – бывший «Ред Булл» и «Альфа Таури». И он обошелся концерну очень дорого – €10 млн за выкуп и $15 млн за год контракта (подписан по системе 2+1 с опцией команды). И этим инсайдам вполне можно верить: доселе любые утечки о трансферах «Альпин» оказывались точнее и правдивее всех опровержений, которые потом делали ее шефы.

Кстати, специально для шутников про превышение потолка расходов у «Ред Булл» из-за больничных и кейтеринга для сотрудников: в финансовом регламенте одно исключение сформулировано не в виде «зарплаты пилотов», а «ЗАТРАТ на пилотов» (driver costs), так что 10 млн за выкуп Гасли тоже не попадут под потолок бюджетов «Альпин».

Но со всех остальных сторон это не самая разумная сделка – ведь сравните, как выглядел рынок пилотов до трансферного безумия 2022-го:

То есть нынешнего Гасли оценили втрое выше Эстебана Окона (у которого тоже есть победа), гоняющего на равных с Алонсо, дороже Леклера и Сайнса, выше Боттаса и Переса… И ровно на уровне провальной сделки «Макларена» с Даниэлем Риккардо.

С тех пор Алонсо перешел в «Астон Мартин», Феттель закончил, а Риккардо выкупили – в остальном же объявлений о дополнительных продлениях на новых условиях не было.

А может, Гасли ездит на эти деньги?

Для ответа на этот вопрос нужно сперва понять, что вообще нужно «Альпин» – вдруг на всем рынке лишь один Пьер отвечал запросам, и потому его выкуп в любом случае оправдан?

«Команде требовались три качества: скорость, разумеется, опыт и в то же время молодость. Мало кто сочетает все три, а у Пьера они есть. Мы решили, что это прекрасный выбор. Поэтому он попал в шорт-лист, а затем мы попытались осуществить переход», – объяснил руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр.

Однако сперва команда пыталась оставить как минимум на год 41-летнего Фернандо Алонсо, а после срыва переговоров и ухода испанца в «Астон Мартин» попыталась повысить резервиста Оскара Пиастри – чемпиона «Ф-2» с нулем Гран-при.

Объяснения Сафнауэера? «Даже у них не было всех аспектов из трех. Так что команде повезло заполучить Пьера, и нам не терпится начать работу».

Но ведь после Алонсо и Пиастри у «Альпин» было 14 вариантов, потом их число уменьшилось до 6, а в конце сентября французы даже проводили частные тесты с таким понятным пулом пилотов, как резервист «Мерседеса» и «Уильямса» Ник де Врис (в итоге ушел в «Альфа Таури»), резервист Джек Дуэн из «Формулы-2» и 28-летний бывший резервист «Феррари» Антонио Джовинацци, вылетевший из «Альфа Ромео» в прошлом сезоне.

Кажется, «Альпин» и сама не до конца понимала, кто же точно ей нужен – и потому выбирала лучшую опцию на рынке из доступных.

Тогда вопрос трансформируется в другую сторону – «что вообще может дать Гасли команде?»

Пьер – достаточно быстрый 26-летний пилот с титулом в GP2 на второй сезон (против Джовинации), сотней Гран-при, тремя подиумами и внезапной победой на хаотичном Гран-при Италии 2020-го. Он очень хорош в квалификациях и на быстрых коротких отрезках, но практически всю карьеру в «Ф-1» постоянно страдал от перегрева шин – чрезмерно агрессивный пилотажный стиль их перегружал. Исправить ситуацию мешало катастрофическое нежелание (или неумение) адаптироваться – уже в легенды паддока вошли о том, как Гасли ковырялся в десятках страниц телеметрии, пытаясь подогнать машину под конкретный поворот для выигрыша в пару десятых секунды. Вот только отношение к его стараниям ярче всего продемонстрировали в одном из серий Drive To Survive – где шефы «Ред Булл» Гельмут Марко и Кристиан Хорнер шутят над отставанием Пьера в стиле «мы бы смогли не хуже».

Однако после возвращения во вторую команду концерна из «Ред Булл» Гасли слегка поправил свое отношение – вот свежее из колонки для Red Bulletin:

«Он проиграл Максу. И начал искать оправдания, вместо того, чтобы осознать собственные ошибки. Но после возвращения в «Альфа Таури» ему удалось вернуть свою лучшую форму. Он лидер команды и делает просто невероятные вещи. Быстрый, дерзкий и предан прекрасному в своей жизни».

За годы наката Пьер действительно лучше подружился с покрышками, но у него осталась фундаментальная слабость – полная зависимость от уровня машины без прямой помощи в ее развитии. То есть когда болид совпадает с предпочтениями №10, он рвет и удивляет пелотон, как в 2021-м, а если что-то идет не так – просто недовольно орет по радио на команду и страдает, как в 2022-м. Потому в прошлом году он выбил рекордные 110 баллов, а в этом – пока только 25

Даже со всем прогрессом Гасли Марко отказывался и обсуждать возможное возвращение Пьера в топ-команду – и предпочел взять со стороны Серхио Переса, подписав того еще на 2 сезона в этом году. Это – лучшая демонстрация отношения к реальным способностям Пьера со стороны следящих за ним дольше и плотнее всех. Сайнса и Албона отпускали с намного большим сожалением.

«Альпин» же сейчас несомненно четвертая сила пелотона, но проигрывает соперникам прежде всего из-за слабой надежности и странных стратегических решений. Однако у французов огромные амбиции, под которые нужно работать и с техникой, и с командой – а навыки Гасли, похоже, немного другие и лучше подходят организации, где не хватает только пилота. «Альпин» нужны стабильные и терпеливые люди (как раз Окон и Алонсо хорошо подходили), способные компенсировать провалы команды – Пьер таким не выглядит. Отсутствие адаптивности и туманный уровень помощи в доработке машины остались, а выложили за него как за пилота на пороге элиты.

Почему не Риккардо? У него же примерно такой же набор навыков и он вряд ли стоил бы дороже

У Дэна в самом деле схожий набор сильных и слабых сторон, только австралиец, пожалуй, чуть хуже на одном круге и сильно лучше в обгонных маневрах. А еще он спокойнее за рулем, не орет по радио и почти никогда не наезжает на команду в послегоночных комментариях – казалось бы, неплохой актив для выстраивания коллектива.

Особенно с учетом обстоятельств: «Макларен» заплатил Дэну от $10 до 15 миллионов (полдюжины источников дают разные суммы с разбросом до $20 млн) отступных, и австралиец явно согласился бы на недорогой контракт – только бы всем все доказать.

Потому при сообщении о разрыве Алонсо и «Альпин» и уходе Риккардо из «Макларена», наверное, вообще все подумали: возвращение Дэна – идеальный сценарий воссоединения и мести. И переговоры в самом деле велись – но недолго.

«В самом начале поиска у нас были разговоры со многими, включая Даниэля Риккардо. Но как только мы выяснили, что переход Пьера возможен, мы сократили шорт-лист», – высказался Сафнаэур.

«Реальность такова, что меня не будет на стартовой решетке в 2023 году, – резюмировал Дэн после объявления о подписании Гасли. – Настало время подготовиться к сезону-2024. Считаю, могут возникнуть более подходящие возможности.

Я знал, что они давно вели переговоры, что [«Альпин»] была очень заинтересована в Пьере. Скажем так, я был к этому готов. Попробуем проложить свой путь и понять, что делать дальше.

План по-прежнему подразумевает участие в «Ф-1». Это что-то вроде паузы. Я четко намерен выступать в 2024 году. Я весьма вовлечен в «Ф-1», и, думаю, какое-то время вне гонок пойдет на пользу. Я постараюсь этим воспользоваться, а не погружаться в другую категорию. Могу с большой уверенностью заявить, что не буду выступать где-то еще».

«Дело не в эго [Риккардо], неудовлетворимых запросах или внезапном недостатке возможностей, – излился в твиттере агент Дэна Ник Тимм. – Речь о человеке, которого направляла плохая рука, который теперь пытается найти правильный следующий шаг. С новым проектом, где он сможет работать с командой, обвивающей набор его уникальных талантов. Проект, в котором применим его опыт.

Это процесс, в котором он мог бы перезагрузиться и показать любовь к делу. И выдвинуть себя на лучшее место для демонстрации миру своих способностей в случае нужного шанса. Это другой подход, да, но и для спорта – новый день.

Мало кто может сравниться с опытом и зрелостью Даниэля, теперь – даже меньше, чем когда-либо. Медоед по-прежнему останется так близко к «Ф-1», как это будет возможно в 2023-м. Он не закончил. Как мы видели в этом году, случиться может что угодно».

Вот только в пелотоне остались два места – в «Хаасе» и «Уильямсе». И шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер сам высказывался: «А может, мы не хотим Даниэля? Где гарантии, что он вернет форму?»

Похоже, сама новость «Макларен» заплатит $15 млн, только чтобы он гонялся в любом другом месте без ограничений» настолько потрясла «Ф-1», что рисковать никто всерьез больше не решился, пока доступны другие опции. Даже за минималку.

Теперь в «Формуле-1» всегда будут такие трансферы?

«Формула-1» вошла в новую эру потолка расходов не только ради сокращения преимущества больших команд, но и для превращения организаций в прибыльные франшизы. План уже работает – «Мерседес», к примеру, только за 2021-й уже задекларировал чистую прибыль почти в $100 млн.

Выходит, у команд остаются кучи денег, которые нельзя потратить на машины, но которыми все еще можно улучшить результат и попытаться заработать еще больше – через наем лучших гонщиков. Ведь все затраты на них исключили из-под бюджета – и эксперты еще в конце прошлого года предполагали изменения в рынке.

Первая залп случился еще до старта сезона – в феврале «Макларен» закрыл Ландо Норриса до конца 2025-го с повышением оклада без бонусов от $5 млн до $17 млн, хотя к тому моменту у юного британца было всего 5 подиумов и 0 побед.

Однако у сделки тогда было понятное объяснение: предыдущий контракт подписали в 2020-м до разгрома Риккардо, и новый статус Ландо нужно было побыстрее зафиксировать, пока его не сманили конкуренты. Тогда зарплата Норриса выглядела переплатой, но теперь…

Следующий шаг вновь сделал «Макларен»: не пожалел еще $15 млн на досрочное избавление от явного балласта во второй машине ради хотя бы призрачного шанса на улучшение. В конце концов, почему бы и нет – ведь эти деньги все равно не выйдет потратить на развитие или новое антикрыло.

И вот теперь «Альпин» сделала примерно то же самое – и, похоже, с той же логикой. Логикой такого гоночного «Челси»: если можно купить Фернандо Торреса – почему бы и не купить? Не получится – не страшно, попробуем в следующий год снова.

Так и «Формула-1» теперь: команды берут список пилотов, смотрят, кого могут себе позволить (ведь явно же на Ферстаппена или Расселла не хватило бы денег и силы убеждения) и кто из них сейчас выглядит на подъеме – продано.

Конечно, сделки нового типа можно не ждать каждый месяц: все-таки в «Формуле-1» всего 20 мест, да и вряд ли Леклера продадут в условный «Уильямс» и за $100 миллионов. Однако теперь, похоже, пилотам придется тяжелее: придется показывать результат и вливаться побыстрее, иначе можно провернуть новый трансфер.

Ух, какое же историческое трансферное окно выдалось в этом году – его итоги еще точно отзовутся в следующих сезонах.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Dan Mullan, Francois Nel