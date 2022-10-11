Расследование подтвердило: «Ред Булл» и правда пробил лимит бюджета. Единственным в «Ф-1» – и, похоже, отделается штрафом

Списывает два миллиона долларов больничные и еду для персонала.

10 октября «Формула-1» не только праздновала второй титул Макса Ферстаппена, но и заново переживала судный день – ведь Международная автомобильная федерация обещала со второй попытки все же объявить результаты изучения бюджетов команд за 2021-й и назвать нарушителей потолка в $ 147,4 млн.

Итог слегка разочаровал: сперва сайт ФИА предсказуемо обвалился, а когда воскрес… Что ж, пресс-релиз прояснил не так уж много:

«Ред Булл» действительно превысил лимит, но «незначительно» – то есть точно меньше, чем на 5%, или на $ 7,37 млн (точка «отсечения» между значительным и незначительным нарушением в регламенте). Также команда Ферстаппена допустила и процедурные нарушения.

«Астон Мартин» уложился в потолок (его тоже подозревали в чрезмерных тратах), но допустил процедурные нарушения. Еще одним «процедуралом» назван «Уильямс» за срыв сроков подачи отчета, но английская команда заплатила штраф в $25 тысяч еще летом.

Тем не менее, все три команды остались без «сертификатов подтверждения». Для них сезон 2021-го еще не закончен. Остальным семи командам все закрыли, они прошли проверки.

Особо отмечено, что все команды «Ф-1» были открыты для сотрудничества и шли Федерации навстречу. Следовательно, никого из нарушителей не назовут «намеренным читером» и не осудят как за преднамеренное превышение потолка бюджетов.

Однако будущие наказания и следующие шаги вместе с дедлайнами в пресс-релизе не описаны.

Вот и все. У Ферстапена и «Ред Булл» точно не заберут титулы и позиции Кубка конструкторов, но другой конкретики нет – кроме подтвержденного факта превышения. Теперь он неоспорим – хоть «Ред Булл» и пытается:

«Мы восприняли эти результаты исследований ФИА с удивлением и разочарованием. Результаты в наших финансовых отчетах за 2021 год не превышали установленный лимит, так что нам нужно тщательно изучить результаты исследований ФИА, поскольку мы по-прежнему считаем, что согласно релевантной стоимости расходы «Ред Булл» не превысили допустимый потолок.

Вопреки домыслам и позициям других сторон, мы будем следовать существующей установленной процедуре ФИА, при этом рассматривая все доступные для «Ред Булл» варианты действий», – заявила команда после публикации ФИА.

Похоже, превышение «Ред Булл» 1-2 млн долларов. Как его накажут?

Пока можно однозначно заключить, что слухи о гигантском превышении на 7-10 миллионов точно не оправдались. Однако почему же не опубликована конечная сумма?

Похоже, из-за ее дискусионности: источники авторитетного репортера Motor Sport Magazine Криса Медланда сообщили, что процесс так затянулся и приобрел такой вид, «потому что правила невероятно сложные, и на первый раз ФИА хочет проработать и исключить малейшие сомнения в намеренности и возможность ошибки с любой стороны – особенно с учетом позиции «Ред Булл».

То есть новосозданную финансовую панель ФИА по соблюдению потолка расходов теперь точно ожидает продолжение переговоров с командой – но уже в рамках «Соглашения о нарушении». И оно, кстати, может в итоге совсем засекретить подробности – или «Ред Булл» все же что-то отстоит и снизит сумму перерасхода.

«Один источник в «Ред Булл» сказал мне, что команда ждет дальнейших обсуждений с ФИА, поскольку информация на данный момент все еще очень расплывчата – так и есть», – написал в колонке Медланд.

Тем не менее, его источники – так же, как и источники нидерландского журналиста De Telergaaf Эрика ван Харена сообщили, что «Ред Булл» превысил потолка на суммы от $1 млн до $2 млн, и речь не о тратах на болид, а о неправильном учете расходов на больничные и организацию питания.

Ван Харен за час до публикации итогов расследования помимо сумм превышения еще и дополнительно рассказал, что и «Астон Мартин», и «Ред Булл» просто выпишут денежный штраф – однако информация не официальная, и для входа в процедуру командам сперва нужно согласиться с нарушением и вступить в переговоры.

День спустя слухи о пределе в 2 млн подтвердило и немецкое издание AMuS c контактами в «Мерседесе» – которое первым и рассказало о возможном нарушении регламента, предположив сперва сумму в 5 млн. Более того, по их инсайду, «Ред Булл» подал отчет, в котором сумма всех попадающих (по мнению команды и их аудитора – верификация документа подтверждена всеми сторонами) оставляла задел в 2 млн.

В инсайде AMuS есть еще несколько интересных моментов: например, «Ред Булл» не отразил сумму налогового возврата за 2021-й, поскольку тогда невозможно было его точно подсчитать. И это правда – в Великобритании существует возврат за НИОКР, и их сумма формируется по тому же отчету, который подается в правительство одновременно с «Ф-1». Их получает каждая команда на островах, если в отчетный год вкладывается в разработки и научную инфраструктуру.

Также AMuS инсайдит и о штрафе, который хотели бы видеть соперники: сокращение потолка на 2023-й вдвое от нынешнего превышения.

«Ред Булл» получил какое-то преимущество?

Что мы вообще знаем о финансовом регламенте и системе учета? Там 56 страниц с длинными объяснениями и даже попыткой фиксировать кросс-курсы доллара, евро, фунта и швейцарского франка. Однако вместе с движением к детализации есть и множество моментов для частичных или полных исключений: затраты на пилотов, трех самых высокооплачиваемых менеджера, налоговые поправки, затраты на работу с историческим наследием и за пределами «Ф-1», счета за электричество и газ, и даже некоторые бонусы, бенефиты для персонала и юридические затраты.

«Если очень захотеть, там много мест, где можно спрятать пару тысяч или даже, возможно, пару миллионов долларов», – написал в колонке на The Race бывший техдир «Ягуара», «Джордана» и «Стюарта» Гэри Андерсон.

И это, кстати, верно не только для «Ред Булл» – ведь в той же колонке Андресон привел пример «Мерседеса»: «Они заявили о сокращении штата на 40 человек – до 800 работников. Удивлен, что сократили так мало – я ждал минимум вдвое больше».

Также мы знаем о системе внесения деталей болидов под потолок: любая новинка или просто запчасть включается в пункт «потрачено» только после представления к омологации в ФИА и получения пломбы. До этого момента ее нельзя ставить на машину (даже на тестах и в практиках), но и производить хоть 10 или 20 версий того же антикрыла и просто возить с собой в грузовике формально никто не мешает (кроме затрат на команду и путешествия – они считаются отдельно).

Еще в пресс-релизе ФИА объяснила, что не расследовала процессы и процедуры расходов, а занималась только изучением поданной ей аудированной отчетности. Ряд журналистов возмутил этот факт, но вообще это логично: если делегаты заранее знают, сколько и каких деталей задекларировала каждая команда, и могут сопоставить их стоимость в отчете, то при закономерной корреляции и нет особого смысла тратить время на детальный разбор – лучше сперва предметнее изучить более подозрительные места. Наверное, оттуда и слухи о «тратах не на болид», хотя, казалось бы, при лимите бюджета все взаимосвязано и для сохранения дополнительного миллиона в одном месте нужно урезать в другом.

Однако с учетом известных инсайдов можно предположить, что стоимость болидов «Ред Булл» в 2021-м, скорее всего, коррелировала со стоимостью болидов других команд. Возможное преимущество – точно не в дополнительной очень дорогой новинке.

Команда Ферстаппена зашла с другой стороны – работала с человеческим капиталом. Еще в 2020-м все команды «Формулы-1» начали оптимизацию штата и срезку зарплат вместе с соцпакетом, и в 2021-м процесс продолжился. Он явно происходил и в «Ред Булл».

И для сохранения конкурентоспособности в «Формуле-1» нужно сохранить как можно больше компетентных инженеров – правда, через оклады это уже вряд ли выполнимо. И, похоже, «Ред Булл» просто зашел через сохранение корпоративных преимуществ вроде оплаты больничных и питания по старым тарифам. Ведь помните список полных и частичных исключений? Все и правда достаточно сложно: и больничные действительно не учитываются под потолком, но с требованием определенных отчетов.

Тема людей и сохранения работы вообще очень сложная в современной «Формуле-1», ведь рабочие места и судьбы специалистов сразу называли главной жертвой необходимого потолка расходов. «Ред Булл» зашел с моральной очень чувствительной стороны. Даже если у ФИА есть претензии к отчетам команды, она будет вынуждена тщательно выбирать формулировки, чтобы вердикт не выглядел как «что-то вы мало уволили», и обвинить кого-то в нарочном превышении потому будет сложно. Политически всегда можно контратаковать словами «мы заботились о людях», да и кто знает, сколько бы инженеров на самом деле ушли, даже если бы «Ред Булл» сократил соцпакет?

И получение преимущества потому тоже напрямую недоказуемо.

А еще возникли разногласия насчет учета зарплат советника гоночной программы Гельмута Марко и главного конструктора гениального Эдриана Ньюи. По инсайду AMuS, обоих не включили в отчет как членов команды, а Ньюи записан консультантом. Команда подтвердила вопрос по Марко (но он и в самом деле прямой роли в управлении не играет – по сути он просто представляет владельца), а Эдриан назван среди трех исключений для самых высокооплачиваемых.

И возможны оба варианта: Ньюи и правда может обладать контрактом с инженерной Red Bull Technology, а не с командой, поскольку он ранее много лет работал над суперкаром для «Ле-Мана» «Валькирией» и яхтами под заказ. И тогда его «слот» позволил вывести другого инженера из-под потолка и сэкономить миллион.

С другой стороны, Эдриан и правда находился в такой ситуации много лет, а не спешно отправился в консультанты под падающий потолок. Да, у команд «Ф-1» – крайне сложная структура функционирования, и у «Ред Булл» она – самая сложная.

В любом случае, доверие к команде и ФИА серьезно подорвано – особенно с учетом того, что панель по бюджетам возглавляет бывший финансовый офицер «Торо Россо» Федерико Лоди.

Но вице-президент ФИА по спорту Роберт Рид предлагает доверять правилам – и улучшать их:

«Им нужно работать, это процесс. Сейчас только первые шаги в смысле установки правил. Посмотрите, сколько изменений произошло в спортивном и техническом регламентах, и они до сих пор происходят. Все новое нужно доработать.

Потенциально могут быть ненамеренные или неосознанные последствия написанных правил. Так всегда бывает. Когда топишь шарик в одном месте, он всплывает в другом, неожиданном.

У нас и со спортивной стороны постоянно происходят ситуации, на которые люди говорят «ой, мы никогда такого не видели». А сколько уже лет гонкам!»

В конце концов, данные аспекты регламента вместе с отсечкой в 5% и возможными наказаниями были известны всем еще в начале 2021-го. Все находились в равных условиях, как и с техническим регламентом. Вспомните уже легендарный DAS «Мерседеса» – немцам позволили закончить сезон с ним, а запретили только в следующей версии регламента.

Это классическая «Формула-1» – здесь все ищут лазейки в любых правилах, а ФИА их прикрывает.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Charles Coates