Раздвоение зрения – итог у падения мегачемпиона MotoGP. Что случилось? Почему он страдает 11 лет и думал о конце карьеры?

Слишком сильно бился головой.

Шестикратный суперчемпион MotoGP Марк Маркес вновь пропускает гонки – теперь в Аргентине. Это последствия жесткого падения на разминке в Индонезии – врачи просто сняли каталонца с заезда из-за сотрясения мозга и отправили домой. И еще бы – только посмотрите на этот кошмар:

«Я в порядке!» – сперва написал чемпион в соцсетях, но вместе с сотрясом после аварии к Марку вернулась старая проблема – раздвоение зрения (диплопия).

«Вторая нейро-офтальмологическая экспертиза показала очень хорошую эволюцию в смысле восстановления его четвертого правого нерва после паралича от аварии в Индонезии, – заявил врач чемпиона во время объявления о снятии Марка с Гран-при Аргентины. – Но восстановление еще не закончено. Маркесу стоит придерживаться предписанного режима».

Что это такое – диплопия?

Объясняет Маргарита Климанова, медицинский редактор раздела «Здоровье».

Если про дальнозоркость и близорукость слышали все, то диплопия – двойное зрение, при котором человек видит два объекта вместо одного – встречается реже и может вызывать сильное замешательство у человека, который впервые обнаруживает ее у себя. При таком диагнозе объекты видятся раздвоенными в горизонтальном или вертикальном направлении, больному кажется, что на изображение предмета будто наложено второе.

Глаз представляет собой сложную систему линз и тонко настроенный управляющий ими аппарат глазных мышц – малейшее нарушение может привести к тому, что на сетчатку, где располагаются чувствительные к свету клетки (палочки и колбочки), передающие сигнал в головной мозг, изображение попадет искаженным или нечетким.

Именно поэтому нарушения преломляющей способности глаза, которая обеспечивает фокусирование изображения на сетчатке, могут приводить к нарушениям зрения: при близорукости и дальнозоркости, например, изображение на сетчатке оказывается не в фокусе. По тем же причинам возможно и возникновение диплопии: в таком случае она будет монокулярной , то есть будет сохраняться даже в том случае, если открыт лишь один глаз, так как п ричина двоения заключается именно в нарушении глазных структур . Причиной монокулярной диплопии могут быть патологические изменения роговицы (например, кератоконус и катаракта), аномалии хрусталика, астигматизм и другие нарушения рефракции.

Возможна и бинокулярная диплопия : в таком случае патологий самого глаза нет, но мозг не может правильно «собрать» объемную картинку из информации, полученной из двух глаз. В таких случаях нарушено бинокулярное зрение , позволяющее нам воспринимать действительность объемной, в том числе воспринимать расстояние до предметов. Получается, что в сознании как бы возникают две разные картинки. Так как бинокулярное зрение обеспечивается скоординированными движениями глаз , осуществляемыми глазодвигательными мышцами, и сложными процессами в головном мозге , в данном случае причиной патологии являются различные нарушения нервной системы (например, опухоли головного мозга, последствия черепно-мозговых травм, рассеянный склероз, инсульт и другие), а также патологии глазодвигательных мышц (паралич нервов, иннервирующих глазодвигательные мышцы, миастения гравис и так далее).

И у Марка как раз паралич четвертого правого нерва – вдобавок к жестким переломам и скрепленным штифтами костям в руке. И он все равно пытался гоняться и даже побеждал!

Маркес страдает от раздвоения зрения уже 11 лет и подумывает о конце карьеры

Шестикратный чемпион MotoGP уже пропускал гонки из-за двойного зрения в последние полгода: из-за сотрясения после падения на Гран-при Алгарве. Но вообще испанец заработал паралич нерва еще в молодежной серии Moto2 (аналог «Формулы-2» для автогонок) в 2011-м – пропустил тогда два этапа, потерял титул и лег на операцию в январе. На отдых и восстановление тогда ушло три месяца – и он вернулся в Moto2, стал чемпионом, поднялся в MotoGP и забрал титул в дебютный сезон и там.

Но момент столкновения с двойным зрением оказался крайне тяжелым – «самым сложным за всю карьеру», по признанию Марка в документалке DAZN Espana.

«Над таким типом травмы нельзя работать, просто прийти и сказать физиотерапевтам: у меня раздваивается зрение, что делать? В обычной жизни мне было бы нормально, но на сложнейшем мотоцикле…

Я сменил восемь врачей. Меня помещали в машину, где оказывали маленькую фигурку на заднем плане, разделяли и сливали изображения. Были другие упражнения, полные боли – в этой машине. Это была предсезонка, физически они мне ничего не стоили, но ментально просто уничтожали.

Мы часто ломаем мизинцы – они первыми касаются земли. Это понятные риски. В один год я падал на семи гонках, а ведь если бы я финишировал в них хотя бы пятым (что обычно я легко делаю) – запросто выиграл бы титул. В такие моменты нужно осознать некоторые вещи и попробовать другой подход».

В 2021-м Марк восстанавливался после пропущенного из-за трех операций на руке сезона через гонки и медленно возвращал форму – к концу года накопил три победы. Но в финале вновь упал – на тренировке – и заработал новый сотряс. Проблемы с нервом вновь вернулись, он пропустил два последних этапа сезона.

«Этой зимой я реально думал о конце карьеры. Врач сказал мне: с рукой все нормально, она срослась. А вот зрение – снова нерв, и он не в порядке. Еще хуже [это слышать], когда знать, что тебя ждет. Было три варианта: ждать самозаживления, вмешаться и посмотреть, что выйдет, или уйти из спорта. В любом случае реагируешь как побежденный. Растворяешься в такой ситуации.

Это вновь оказался один из самых тяжелых моментов в карьере: уже четвертая зима подряд, в которой я травмирован. Не пожелал бы такого никому, сопернику или просто человеку. Моей целью всегда было добраться до первых тестов или первой гонки. Зрение – нечто очень серьезное, но я никогда не терял оптимизма».

2022-й Марк начал с пятого места в Катаре, пропустил два этапа и, скорее всего, не приедет и на третий – 10 апреля на любимой «Трассе Америк» в Техасе. С учетом предыдущего времени восстановления ждать его можно только на родной «Барселоне-Каталонии» в июне – то есть девятом этапе чемпионата из 21 гонки. Похоже, седьмой титул в этом году Маркесу не светит – хотя тут бы уже лишь остаться живым и здоровым после очередного возможного крэша.

Фото: East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP, CORDELIA MOLLOY/Science Photo Library; Gettyimages.ru/Mirco Lazzari gp