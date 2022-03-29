Думаете, Мазепин боролся бы с «Мерседесами» за очки на новом «Хаасе»? Вряд ли: Шумахер не справляется, а Никита ему сильно уступал

Вклад пилота намного больше, чем кажется.

У «Хааса» триумфальный старт сезона в «Формуле-1»: квалификации в топ-6, финиши в топ-5, очки и мощное пятое место в Кубке конструкторов – прямо как в старом добром 2018-м.

А на трассе «Хаас» теперь способен обгонять «Мерседес»:

Все это – после двух лет страданий на последних местах, экономии бюджета ради инвестиций в машину для 2022-го и разрыва с Мазепиными – пилотом Никитой и его отцом и владельцем главного спонсора Дмитрием.

Под эру потолка расходов и революционный регламент провели масштабную перестройку технического штаба: помимо жесткой экономии на работу с машинами для 2020-го и 2021-го арендовали часть базы и несколько десятков инженеров (включая звездного конструктора Симоне Ресту) у «Феррари» и перевели туда основу разработки болида.

«У нас всегда были свои спецы по аэродинамике, но в остальном мы обычно использовали людей «Даллары» – до половины, – признался на презентации шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Теперь же мы делаем все сами: половина технического штаба – бывшие инженеры «Феррари», 30-35 человек. Теперь «Даллара» только производит и собирает машину».

«Симоне, наверное, один из сильнейших инженеров в нашем деле, – отметил руководитель и акционер «Мерседеса» Тото Вольфф. – Он – определенно огромное приобретение для «Хааса».

На фоне успехов «Хааса» с Кевином Магнуссеном в комментариях часто встречаются мечты и предположения в стиле «эх, русский гонщик мог бы снова набирать очки/обгонять «Мерседес». Но давайте по-честному: даже в новом VF22 Никита вряд ли попадал бы в топ-10 (по крайней мере, в первых гонках в Бахрейне и Джидде).

Мазепин уступал Мику. Нет причин думать о резкой перемене – особенно с учетом подхода Никиты

Четвертый русский в истории «Ф-1» покинул главную гоночную серию с не самым впечатляющим бэкграундом. Как ни пеняй на слабый «Хаас», тяжелое и неподходящее шасси или недружественную обстановку, №9 запомнится именно так.

В 21 Гран-при на счету Никиты лишь три победы над Миком – причем одна случилась исключительно по воле командной тактики (в Монако немцу приказали не атаковать напарника). Еще Мазепин выдал две красивых атаки на Шумахера – без шуток, бразильская вышла особенно хорошей.

В остальном же год москвича сильно похож на разгром: проиграл 20 квалификаций из 21 со средним отставанием в 0,9 секунды, проехал наименьшее количество кругов, регулярно отставал от Мика на 20-30 секунд (или даже полкруга). А еще создавал много дополнительного напряжения в команде: бомбил на командные соглашения в интервью и по радио, выталкивал напарника с трека (и даже в стены при случае), отказывался учиться и наезжал на инженеров.

Конфликт, связанный с требованиями новой машины, нежеланием перенимать опыт Шумахера, жесткими сообщениями по радио и тупиком в развитии стал гвоздем одной из серий нового сезона Drive To Survive. Там на полную раскрыли подходы Никиты и его отца: полное нежелание признавать ошибки, а также угрозы лишения финансирования взамен на неудобные объяснения со стороны «Хааса».

Есть ли хоть одна причина, по которой Никита внезапно мог бы измениться? Теоретически, конечно, все может быть, но реальных видимых оснований сезон-2021 не показал. Все-таки №9 сражался не с опытным многолетним лидером, а с таким же новичком – разница заключалась лишь в доступе Мика к более современному симулятору на базе «Феррари».

«Хаас» мог и не поехать на уровне топ-10 с Мазепиным. Дело может быть именно в гоночном опыте Магнуссена

Когда у «Хааса» освободилось место, казалось, будто американцы устроят аукцион среди рента-драйверов для замены денег «Уралкалия» – инсайдеры и прогнозировали поиск подходящей кандидатуры в течение первых двух Гран-при. Однако буквально через день в белое облачился старый знакомый команды Кевин Магнуссен – откатавший ранее в «Хаасе» 4 сезона (именно его и сменил Мазепин в 2020-м).

Датчанина взяли в экспресс-формате, без спонсоров, очевидно, без поиска других вариантов – почему? Неужели главному аутсайдеру прошлого года не требовались деньги?

«Мы искали гонщика, который мог бы сразу принести пользу, не говоря уже о богатом опыте в «Формуле-1». Кевин стал для нас простым решением».

Еще бы: пять лет в «Ф-1», подиум с «Маклареном», год в «Рено», несколько невероятно ярких уик-эндов с финишами в топ-6 квалификаций и гонок за «Хаас» – Кевин временами очень ярок и крайне хорош.

Прогресс отмечал и главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу:

«Он всегда просматривает данные и затем тщательно изучает их: пилотаж других гонщиков, видео, GPS – все что только возможно.

Кевин начинал уик-энды медленнее напарника, но его сильнейшая черта – уверенность в себе. Кевин не паниковал. У него необычная манера самосовершенствования. В пятницу от него исходит мало информации. В болиде он больше всего ценит стабильную заднюю часть в поворотах. Так что если он ее не получает, то всю пятницу только и твердит: «Я не доверяю задней части, я не могу достичь максимума в повороте, потому что у меня нет стабильности сзади. Если он ощущал неправоту в отзывах после первой или второй практики – он всегда ее признавал и предлагал новые изменения.

Но затем он всегда учитывал все недостатки и в субботу использовал совершенно иной подход. Это действия зрелого гонщика.

Он сделал огромный шаг вперед. Ведь раньше – в первый год – его всегда ограничивало по пятницам, и проблемы с практик преследовали его весь уик-энд. Он просто стоял на месте. Но больше это не про него.

Главной его слабостью была адаптация к переменным условиям. Он мог отлично пилотировать без ошибок с хорошим темпом, а потом шел дождь, Кевин вылетал с трека, терял пару позиций, паниковал – и все, тут же хотел рисковать [со стратегией], потому что считал, что все потерял. Когда все стабильно – Кевин очень хорош. Но если что-то идет не так – в нем что-то ломалось. И 2020-й показал, что Кевин вырос и перестал страдать от этого. Три года назад я бы не поверил, что он так может

Он вообще здорово вырос – и в контроле износа задних шин, и в целом как пилот».

Кстати, похожие вещи Комацу рассказывал и про Шумахера:

«Мик всегда очень упорно работает – вне зависимости от того, хороший он проводит уик-энд или плохой, – и он очень самокритичен, в хорошем смысле. Всегда ищет, где может добиться прогресса. И когда признает ошибки и находит места для прогресса – это не вгоняет его в депрессию, не расстраивает, а придает дополнительную мотивацию. Он всегда в первую очередь смотрит на себя – и на вещи, на которые сам может повлиять. И упорно трудится. Такой подход очень мотивирует инженеров, то есть это работает в обе стороны».

И эти слова – не просто шелуха для прессы и красивого PR: в паддоке реально так и думают. К примеру, русский фотограф «Формулы-1» Евгений Сафронов в одном из видео рассказывал о слухах про трансформацию команд благодаря быстрым пилотам (правда, там речь шла о Боттаса и «Альфа Ромео», но для «Хааса» вряд ли есть разница).

«Очень хороший момент: как быстрый пилот может показать команде, насколько хороша их машина. То, что я слышал в паддоке: когда у команды пилот, ну, не так быстр, они, возможно, и сами не знают и не верят, например, в то, какую крутую машину они построили. Или как можно потенциально настроить эту машину. А когда есть образцовый быстрый пилот, который может сесть и нормально проехать…

Если бы аутсайдерам когда-нибудь на практики давали пилотов уровня Леклера, Льюиса или Макса – интересно, насколько тогда мог бы быть быстр «Хаас».

Думаю, в «Хаасе» сами удивлены, какая же быстрая машина у них получилась».

Просто в прошлом году американцы гоняли на старом шасси с двумя новичками – видимо, понадеялись на объем накопленной за 2020-й информации и попробовали научить обоих. С Мазепиным, кажется, фокус не прокатил, и уровень «Хааса» оказался ограниченным возможностями Мика. Теперь же мы видим: они далеко не максимальны, и Магнуссен сходу подтянул белую машину вверх. Мы никогда не узнаем ширину шага вперед без Кевина и с Никитой, но вся логика «Формулы-1» подсказывает: с №9 финишей в очках (пока) не вышло бы.

Данные примерно подтверждают предположения: Шумахер даже на другой тактике с большим количеством отрезков на самой мягкой резине быстрейшими кругами не дотянулся до Кевина, а медиана его темпа и вовсе оказалась достаточно печальной (чуть ли не на секунду медленнее):

Потому по сведенному темпу «Хаас» в Бахрейне показал лишь седьмой потенциал:

Да, Мика в самом начале Гран-при выбил Окон, но все-таки немец продолжил гонку – и вряд ли терял по секунде с круга из-за одних лишь повреждений.

К тому же, разница в квалификациях не менее заметна: Шумахер уступил 0,5 секунды в первом же уик-энде и 0,3 секунды во втором уик-энде. Причем в Джидде Мик так сильно рисковал и атаковал, что в итоге закончил в стене, разбил деталей на миллион долларов и не вышел на старт из-за невозможности ремонта – потому сравнительных данных по Гран-при Саудовской Аравии и нет.

И резерв у Магнуссена намного выше: ведь Кев не работал над этим болидом, не подгонял пилотаж под него заранее и не развивал его с нуля. У №20 были полдня тестов, а потом он просто запрыгнул в него в экспресс-режиме – и поехал: почти как Нико Хюлькенберг в «Астон Мартин». И то между немцем и его напарником Лансом Строллом разница не настолько велика.

«Теперь у Мика есть партнер, который действительно показывает, насколько высока планка «Ф-1», – оценил бывший гонщик и ныне эксперт немецкого RTL Кристиан Даннер.

«Магнуссен – совсем другой вызов, это не Мазепин», – согласился и Ральф Шумахер.

«Мику нужно очень много работать, чтобы достичь уровня Магнуссена, – резюмировал в эфире RTL и бывший шеф «ХРТ» и «Форс-Индии» Колин Коллес. – Кевин вернулся спустя два года и сразу показал, кто сильнее. И он будет только прогрессировать».

«Можете себе представить, что Магунссен будет делать через шесть-семь гонок, когда окажется в равных условиях с остальными! Он способен на большее. Невозможно сесть в машину «Ф-1» и тут же выдать свои 100 процентов. Так не бывает, – пояснил и шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Мик будет учиться сражаться на новом уровне – это не то же самое, с чем он сталкивался в прошлом году, а Кевин по-настоящему вступит в игру, ведь он только начал осваиваться».

Возможно, Магнуссен на месте Мазепина и в прошлом году чаще бился бы с «Уильямсом» Латифи и двумя «Альфа Ромео». В 2022-м Никита, конечно, сделал бы шаг вперед, но место в топ-10 ему было бы совсем не гарантировано. Даже если бы он сократил отрыв от Мика, даже если бы сравнялся с напарником – все равно пределом для русского пилота видится схватка на рубеже топ-10, а не обгоны «Мерседесов».

Все-таки в «Формуле-1» невозможно забивать на обучение, конфликтовать с командой, требовать новую машину – а потом просто сесть и поехать на уровне опытных пилотов с подиумами. Ну, только если ты – звезда калибра Расселла или Леклера. А Мазепин – может, и не худший пилот предыдущего сезона, но не талант поколения и никогда таким не был.