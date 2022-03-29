Думаете, Мазепин боролся бы с «Мерседесами» за очки на новом «Хаасе»? Вряд ли: Шумахер не справляется, а Никита ему сильно уступал

Вклад пилота намного больше, чем кажется.
У «Хааса» триумфальный старт сезона в «Формуле-1»: квалификации в топ-6, финиши в топ-5, очки и мощное пятое место в Кубке конструкторов – прямо как в старом добром 2018-м.
А на трассе «Хаас» теперь способен обгонять «Мерседес»:
«Хаас» заехал в топ-5 в первой же гонке «Ф-1» после разрыва с Мазепиными – и отпраздновал как победу в чемпионате
Все это – после двух лет страданий на последних местах, экономии бюджета ради инвестиций в машину для 2022-го и разрыва с Мазепиными – пилотом Никитой и его отцом и владельцем главного спонсора Дмитрием.
Под эру потолка расходов и революционный регламент провели масштабную перестройку технического штаба: помимо жесткой экономии на работу с машинами для 2020-го и 2021-го арендовали часть базы и несколько десятков инженеров (включая звездного конструктора Симоне Ресту) у «Феррари» и перевели туда основу разработки болида.
«У нас всегда были свои спецы по аэродинамике, но в остальном мы обычно использовали людей «Даллары» – до половины, – признался на презентации шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Теперь же мы делаем все сами: половина технического штаба – бывшие инженеры «Феррари», 30-35 человек. Теперь «Даллара» только производит и собирает машину».
«Симоне, наверное, один из сильнейших инженеров в нашем деле, – отметил руководитель и акционер «Мерседеса» Тото Вольфф. – Он – определенно огромное приобретение для «Хааса».
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На фоне успехов «Хааса» с Кевином Магнуссеном в комментариях часто встречаются мечты и предположения в стиле «эх, русский гонщик мог бы снова набирать очки/обгонять «Мерседес». Но давайте по-честному: даже в новом VF22 Никита вряд ли попадал бы в топ-10 (по крайней мере, в первых гонках в Бахрейне и Джидде).
Мазепин уступал Мику. Нет причин думать о резкой перемене – особенно с учетом подхода Никиты
Четвертый русский в истории «Ф-1» покинул главную гоночную серию с не самым впечатляющим бэкграундом. Как ни пеняй на слабый «Хаас», тяжелое и неподходящее шасси или недружественную обстановку, №9 запомнится именно так.
В 21 Гран-при на счету Никиты лишь три победы над Миком – причем одна случилась исключительно по воле командной тактики (в Монако немцу приказали не атаковать напарника). Еще Мазепин выдал две красивых атаки на Шумахера – без шуток, бразильская вышла особенно хорошей.
В остальном же год москвича сильно похож на разгром: проиграл 20 квалификаций из 21 со средним отставанием в 0,9 секунды, проехал наименьшее количество кругов, регулярно отставал от Мика на 20-30 секунд (или даже полкруга). А еще создавал много дополнительного напряжения в команде: бомбил на командные соглашения в интервью и по радио, выталкивал напарника с трека (и даже в стены при случае), отказывался учиться и наезжал на инженеров.
Конфликт, связанный с требованиями новой машины, нежеланием перенимать опыт Шумахера, жесткими сообщениями по радио и тупиком в развитии стал гвоздем одной из серий нового сезона Drive To Survive. Там на полную раскрыли подходы Никиты и его отца: полное нежелание признавать ошибки, а также угрозы лишения финансирования взамен на неудобные объяснения со стороны «Хааса».
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Есть ли хоть одна причина, по которой Никита внезапно мог бы измениться? Теоретически, конечно, все может быть, но реальных видимых оснований сезон-2021 не показал. Все-таки №9 сражался не с опытным многолетним лидером, а с таким же новичком – разница заключалась лишь в доступе Мика к более современному симулятору на базе «Феррари».
«Хаас» мог и не поехать на уровне топ-10 с Мазепиным. Дело может быть именно в гоночном опыте Магнуссена
Когда у «Хааса» освободилось место, казалось, будто американцы устроят аукцион среди рента-драйверов для замены денег «Уралкалия» – инсайдеры и прогнозировали поиск подходящей кандидатуры в течение первых двух Гран-при. Однако буквально через день в белое облачился старый знакомый команды Кевин Магнуссен – откатавший ранее в «Хаасе» 4 сезона (именно его и сменил Мазепин в 2020-м).
Датчанина взяли в экспресс-формате, без спонсоров, очевидно, без поиска других вариантов – почему? Неужели главному аутсайдеру прошлого года не требовались деньги?
«Мы искали гонщика, который мог бы сразу принести пользу, не говоря уже о богатом опыте в «Формуле-1». Кевин стал для нас простым решением».
Еще бы: пять лет в «Ф-1», подиум с «Маклареном», год в «Рено», несколько невероятно ярких уик-эндов с финишами в топ-6 квалификаций и гонок за «Хаас» – Кевин временами очень ярок и крайне хорош.
Прогресс отмечал и главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу:
«Он всегда просматривает данные и затем тщательно изучает их: пилотаж других гонщиков, видео, GPS – все что только возможно.
Кевин начинал уик-энды медленнее напарника, но его сильнейшая черта – уверенность в себе. Кевин не паниковал. У него необычная манера самосовершенствования. В пятницу от него исходит мало информации. В болиде он больше всего ценит стабильную заднюю часть в поворотах. Так что если он ее не получает, то всю пятницу только и твердит: «Я не доверяю задней части, я не могу достичь максимума в повороте, потому что у меня нет стабильности сзади. Если он ощущал неправоту в отзывах после первой или второй практики – он всегда ее признавал и предлагал новые изменения.
Но затем он всегда учитывал все недостатки и в субботу использовал совершенно иной подход. Это действия зрелого гонщика.
Он сделал огромный шаг вперед. Ведь раньше – в первый год – его всегда ограничивало по пятницам, и проблемы с практик преследовали его весь уик-энд. Он просто стоял на месте. Но больше это не про него.
Главной его слабостью была адаптация к переменным условиям. Он мог отлично пилотировать без ошибок с хорошим темпом, а потом шел дождь, Кевин вылетал с трека, терял пару позиций, паниковал – и все, тут же хотел рисковать [со стратегией], потому что считал, что все потерял. Когда все стабильно – Кевин очень хорош. Но если что-то идет не так – в нем что-то ломалось. И 2020-й показал, что Кевин вырос и перестал страдать от этого. Три года назад я бы не поверил, что он так может
Он вообще здорово вырос – и в контроле износа задних шин, и в целом как пилот».
Кстати, похожие вещи Комацу рассказывал и про Шумахера:
«Мик всегда очень упорно работает – вне зависимости от того, хороший он проводит уик-энд или плохой, – и он очень самокритичен, в хорошем смысле. Всегда ищет, где может добиться прогресса. И когда признает ошибки и находит места для прогресса – это не вгоняет его в депрессию, не расстраивает, а придает дополнительную мотивацию. Он всегда в первую очередь смотрит на себя – и на вещи, на которые сам может повлиять. И упорно трудится. Такой подход очень мотивирует инженеров, то есть это работает в обе стороны».
И эти слова – не просто шелуха для прессы и красивого PR: в паддоке реально так и думают. К примеру, русский фотограф «Формулы-1» Евгений Сафронов в одном из видео рассказывал о слухах про трансформацию команд благодаря быстрым пилотам (правда, там речь шла о Боттаса и «Альфа Ромео», но для «Хааса» вряд ли есть разница).
«Очень хороший момент: как быстрый пилот может показать команде, насколько хороша их машина. То, что я слышал в паддоке: когда у команды пилот, ну, не так быстр, они, возможно, и сами не знают и не верят, например, в то, какую крутую машину они построили. Или как можно потенциально настроить эту машину. А когда есть образцовый быстрый пилот, который может сесть и нормально проехать…
Если бы аутсайдерам когда-нибудь на практики давали пилотов уровня Леклера, Льюиса или Макса – интересно, насколько тогда мог бы быть быстр «Хаас».
Думаю, в «Хаасе» сами удивлены, какая же быстрая машина у них получилась».
Просто в прошлом году американцы гоняли на старом шасси с двумя новичками – видимо, понадеялись на объем накопленной за 2020-й информации и попробовали научить обоих. С Мазепиным, кажется, фокус не прокатил, и уровень «Хааса» оказался ограниченным возможностями Мика. Теперь же мы видим: они далеко не максимальны, и Магнуссен сходу подтянул белую машину вверх. Мы никогда не узнаем ширину шага вперед без Кевина и с Никитой, но вся логика «Формулы-1» подсказывает: с №9 финишей в очках (пока) не вышло бы.
Данные примерно подтверждают предположения: Шумахер даже на другой тактике с большим количеством отрезков на самой мягкой резине быстрейшими кругами не дотянулся до Кевина, а медиана его темпа и вовсе оказалась достаточно печальной (чуть ли не на секунду медленнее):
Потому по сведенному темпу «Хаас» в Бахрейне показал лишь седьмой потенциал:
Да, Мика в самом начале Гран-при выбил Окон, но все-таки немец продолжил гонку – и вряд ли терял по секунде с круга из-за одних лишь повреждений.
К тому же, разница в квалификациях не менее заметна: Шумахер уступил 0,5 секунды в первом же уик-энде и 0,3 секунды во втором уик-энде. Причем в Джидде Мик так сильно рисковал и атаковал, что в итоге закончил в стене, разбил деталей на миллион долларов и не вышел на старт из-за невозможности ремонта – потому сравнительных данных по Гран-при Саудовской Аравии и нет.
Шумахер сурово влетел в стену: половина машины – вдребезги, половина – просто отвалилась. Починить до гонки невозможно
И резерв у Магнуссена намного выше: ведь Кев не работал над этим болидом, не подгонял пилотаж под него заранее и не развивал его с нуля. У №20 были полдня тестов, а потом он просто запрыгнул в него в экспресс-режиме – и поехал: почти как Нико Хюлькенберг в «Астон Мартин». И то между немцем и его напарником Лансом Строллом разница не настолько велика.
«Теперь у Мика есть партнер, который действительно показывает, насколько высока планка «Ф-1», – оценил бывший гонщик и ныне эксперт немецкого RTL Кристиан Даннер.
«Магнуссен – совсем другой вызов, это не Мазепин», – согласился и Ральф Шумахер.
«Мику нужно очень много работать, чтобы достичь уровня Магнуссена, – резюмировал в эфире RTL и бывший шеф «ХРТ» и «Форс-Индии» Колин Коллес. – Кевин вернулся спустя два года и сразу показал, кто сильнее. И он будет только прогрессировать».
«Можете себе представить, что Магунссен будет делать через шесть-семь гонок, когда окажется в равных условиях с остальными! Он способен на большее. Невозможно сесть в машину «Ф-1» и тут же выдать свои 100 процентов. Так не бывает, – пояснил и шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Мик будет учиться сражаться на новом уровне – это не то же самое, с чем он сталкивался в прошлом году, а Кевин по-настоящему вступит в игру, ведь он только начал осваиваться».
Возможно, Магнуссен на месте Мазепина и в прошлом году чаще бился бы с «Уильямсом» Латифи и двумя «Альфа Ромео». В 2022-м Никита, конечно, сделал бы шаг вперед, но место в топ-10 ему было бы совсем не гарантировано. Даже если бы он сократил отрыв от Мика, даже если бы сравнялся с напарником – все равно пределом для русского пилота видится схватка на рубеже топ-10, а не обгоны «Мерседесов».
Все-таки в «Формуле-1» невозможно забивать на обучение, конфликтовать с командой, требовать новую машину – а потом просто сесть и поехать на уровне опытных пилотов с подиумами. Ну, только если ты – звезда калибра Расселла или Леклера. А Мазепин – может, и не худший пилот предыдущего сезона, но не талант поколения и никогда таким не был.
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