Мы запускаем Power Rankings по НФЛ! Смотрим на команды перед стартом сезона

Совместный с First&Goal рейтинг.

На этой неделе стартует новый сезон в НФЛ. Большинство матчей первой недели пройдет в воскресенье 11 сентября, но сезон уже открылся в ночь с четверга на пятницу: действующие чемпионы «Лос-Анджелес Рэмс» проиграли «Баффало Биллс» — вероятно, главным фаворитам этого года.

К старту мы подготовили несколько текстов, которые помогут минимально подготовиться к сезону-2022: например, несколькими авторами сделали прогноз на новый сезон, а еще ответили на самые-самые базовые вопросы.

Вместе с First&Goal мы запускаем формат субъективных рейтингов – каждый месяц нового сезона мы будем расставлять команды НФЛ по их игровой форме. Это будет помогать примерно понимать силу команд в моменте – из-за неровных расписаний таблицы дивизионов или конференций эту силу отражают не всегда.

В составлении рейтинга участвуют пять человек: Юрий Марин, Станислав Рынкевич, Леонид Анциферов, Вадим Борисов (все – First&Goal) и Александр Бушмакин (Sports.ru). Этот рейтинг – усредненное мнение авторов, с которым можно быть несогласным. Так что ждем всех в комментариях, чтобы обсудить, кто все-таки достоин быть в топе. Но сначала посмотрите нашу версию.

И картинки, на которых удобно посмотреть сразу всех.

Фото: Gettyimages.ru/GRANT HALVERSON/Getty AFP