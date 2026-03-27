Роберт Гриффин получил приглашение в тренировочный лагерь сборной США по флаг-футболу

Бывший квотербек НФЛ Роберт Гриффин получил приглашение в тренировочные лагеря сборной США по флаг-футболу.

Гриффин примет участие в сборах, которые пройдут в апреле и мае в Калифорнии. По их итогам будет сформирован состав команды для чемпионата мира, который состоится летом в Германии.

35-летний Гриффин является обладателем приза Хайсмана (2011) и вторым номером драфта-2012. В НФЛ он провел 56 матчей за «Вашингтон», «Кливленд» и «Балтимор», набрав 9271 ярд на пасе и 43 тачдауна.

В случае успешного отбора Гриффин может претендовать на участие в Олимпийских играх-2028, где флаг-футбол впервые войдет в программу.