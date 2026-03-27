Том Брэди признался, что изучал возможность второго возвращения в НФЛ

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди заявил, что рассматривал возможность второго возвращения в НФЛ после завершения карьеры.

«Я действительно узнавал об этом, но лиге эта идея не очень понравилась. Мы рассматривали разные варианты, но сейчас я полностью доволен завершением карьеры», — сказал Брэди.

Брэди завершил карьеру после сезона-2022 и с тех пор стал миноритарным владельцем «Лас-Вегас Рейдерс». По правилам НФЛ, для возвращения на поле ему пришлось бы отказаться от своей доли в клубе.

В настоящее время Брэди также работает аналитиком Fox Sports и участвует в принятии решений в «Рейдерс» в качестве стратегического консультанта.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
