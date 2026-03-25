«Даллас» сделал «Лас-Вегасу» три предложения по обмену Макса Кросби
«Даллас Каубойс» сделали три разных предложения «Лас-Вегас Рейдерс» по обмену эдж-рашера Макса Кросби.
Первое предложение включало выбор первого раунда драфта-2026 (20-й номер) и ди-тэкла Осу Одигизуа. Во втором варианте «Даллас» предлагал 12-й пик первого раунда и выбор третьего раунда без включения Одигизуа.
Третье предложение также включало 12-й номер первого раунда, но вместо пика третьего раунда — выбор второго раунда.
По данным источников, «Рейдерс» рассчитывали получить два выбора первого раунда и игрока. В итоге клуб согласился на предложение «Балтимор Рейвенс», однако сделка была отменена после медицинского обследования Кросби.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
