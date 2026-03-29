0

ЮФЛ. 1-я неделя. «Даллас» сыграл с «Хьюстоном», «Сент-Луис» встретился с «Вашингтоном», «Луисвилл» – с «Бирмингемом»

28 марта прошли матчи первого тура нового сезона ЮФЛ (UFL).

ЮФЛ (United Football League)

Сезон-2026

1-я неделя

28 марта, суббота

Даллас Ренегейдс – Хьюстон Гэмблерс – 37:17 (6:3, 17:0, 10:8, 3:6)

Сент-Луис Баттлхокс – Вашингтон Дефендерс – 16:10 (3:10, 3:0, 7:0, 3:0)

Луисвилл Кингс – Бирмингем Стеллионс – 13:15 (7:6, 0:3, 3:0, 3:6)

Турнирное положение: Даллас – 1 победа – 0 поражений (1 игра), Сент-Луис – 1-0 (1), Бирмингем – 1-0 (1), Хьюстон – 0-1 (1), Луисвилл – 0-1 (1), Вашингтон – 0-1 (1), Коламбус 0-0 (0), Орландо – 0-0 (0).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Вашингтон Дефендерс
Коламбус Эвиейторс
Даллас Ренегейдс
результаты
ЮФЛ
Луисвилл Кингс
Орландо Сторм
Бирмингем Стеллионс
Хьюстон Гэмблерс
Сент-Луис Баттлхокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Рекомендуем