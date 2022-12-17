Не просто из-за Месси.

Тысячи фанатов вывалили на улицы, размахивали аргентинскими флагами, пели о Месси и Марадоне, радуясь выходу в финал чемпионата мира. Звучит как вполне ожидаемая картина для Буэнос-Айреса – но все это происходило в тысячах километрах в Бангладеш и Индии.

На первый взгляд, эти страны ничего не связывает с Аргентиной. Тогда откуда такие крепкие чувства к далекой южноамериканской сборной?

Футбол пришел в Индию и Бангладеш с колонизаторами, но не стал главным спортом

Международные медиа стали массово подсвечивать историю с поддержкой Аргентины в Азии только во время ЧМ-2022. Вероятно, поводом стал ролик в официальном твиттере ФИФА, на котором жители Бангладеш празднуют гол Месси в ворота Мексики.

Для многих на Западе тема оказалась неожиданной, но в Азии за большие южноамериканские сборные болеют давно. Истоки этого уходят в колониальное прошлое стран.

Самые яркие азиатские поклонники Аргентины собрались как раз в Бангладеш и Индии. Обе страны получили независимость не так давно: Бангладеш – в 1971 году, Индия – в 1947-м. Обе в прошлом входили в Британскую Индию – важнейшую колонию Великобритании. Эти отношения начались еще в XVII веке и, с одной стороны, принесли в регион инфраструктуру и промышленное производство, но с другой – голод и восстания.

Европейский спорт пришел в регион в тот же период и плотно там закрепился. В первую очередь это, конечно, крикет, но футбольная культура тоже сохраняется и даже адаптируется под местные условия. Исторически футбол популярен в штате Керала на юго-западном побережье современной Индии. Там в колониальный период находился крупнейший порт, куда стекались европейцы. Со временем из-за недостатка свободной земли там даже появилась своя разновидность футбола: семерка . Она играется на полях меньшего размера с меньшим числом футболистов.

У Бангладеш и Индии есть свои лиги, инфраструктура и футбольная экономика, но футбол сильно уступает по популярности крикету. Трансляции матчей по крикету смотрят почти 80% индийский зрителей, а футбола – около 5%. Сборные этих стран по футболу не слишком заметны в мире: ни Индия, ни Бангладеш не квалифицировались на чемпионаты мира. В общем рейтинге ФИФА они занимают 106-е и 192-е места соответственно. И пока ничего не предвещает, что в ближайшие годы ситуация как-то изменится. В таком контексте вполне естественно, что жители региона находят фаворитов из других стран.

На любовь именно к Аргентине повлияли народная обида на Британию и тот самый ЧМ-1986

Жители Индии и Бангладеш рассказывают, что трансляции ЧМ в регионе появились только в 1980-е. Для многих первым увиденным турниром в цвете стал ЧМ-1986 – и это объясняет многое в их любви к Аргентине. Главным фактором здесь стал, безусловно, Марадона – ключевая фигура того турнира.

«Марадона был вершиной для нас, людей, смотревших свой первый чемпионат мира в 1986 году. Мы должны были стать болельщиками Аргентины только из-за этого человека, легенды и величайшего игрока, которого когда-либо видело наше поколение», – объясняет 46-летний социальный работник Расседуззаман Рони из Бангладеш.

Марадона на том турнире показал, возможно, лучший индивидуальный перформанс в истории чемпионатов мира. Именно на том ЧМ были 10 очков по системе гол+пас. И именно там были «Рука Бога» и «Гол столетия» в матче с Англией. Возможно, эта игра и стала определяющей в симпатиях азиатов к Аргентине – но здесь не обошлось без политического контекста.

Матч состоялся через четыре года после Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией. В течение двух месяцев они воевали за несколько островов у южного берега Аргентины. В той войне погибли 907 человек, в культурном смысле она продолжала историю с переделом мира и конфликтом между метрополией и колонией. Великобритания формально отстояла право на острова, но Аргентина с ним не согласилась.

В таком контексте Аргентина подошла к матчу с Англией и в итоге победила 2:1. «В 1986 году было достаточно победы над Англией. Победа на ЧМ отходила на второй план», – объяснял бывший игрок сборной Роберто Перфумо.

Тема конфликта колонии и метрополии близка и странам Азии. Именно это общее прошлое сблизило такие далекие регионы. Еще история с поддержкой южноамериканских сборных (хоть и не такая массовая и заметная) есть в Пакистане , Индонезии и других близких странах.

«Бедный человек со скромным прошлым, победивший могущественных англичан и покоривший мир своим отношением «никогда не сдавайся». Он был очень близок жителям Бангладеш, богатым или бедным, потому что мы были молодой развивающейся страной, которая провела сотни лет под жестокими колониальными правителями – сначала под Великобританией, а затем – Пакистаном», – объясняет болельщик Аргентины из Бангладеш.

Картонные фигуры, трансляции, танцы ранним утром – как в Азии болеют за Аргентину

Азиатские фанаты Аргентины не ограничиваются выходом на улицы и пением песен. Они начали подготовку заранее – и перед стартом ЧМ в индийском штате Керала появились гигантские картонные фигуры Неймара, Месси и Роналду. Они стояли возле домов, у рек, в местах скопления зрителей.

Такое внимание к чемпионату мира, видимо, стало неожиданным для ФИФА. Она запостила фото фигур незадолго до старта ЧМ, а глава штата Пинарей Ваджаян ответил : «Керала и жители Кералы всегда любили футбол – и это полностью проявляется перед ЧМ-2022».

Болельщики организовывались через чаты, собирали там донаты и даже устраивали своеобразные соревнования: фигура какого игрока будет выше. Некоторые достигали 12 метров в высоту.

Через эти же чаты фанаты организовывали совместный просмотр футбола. Не у всех жителей, в особенности в деревнях, есть доступ к трансляциям. Чтобы решить проблему, одна группа энтузиастов даже купила небольшой дом и установила там телевизор.

Ситуация в Бангладеш немного другая. Из-за меньшей территории и более высокой плотности населения там поддержка (хотя бы визуально) кажется массовее. Игры обычно начинаются не раньше часа ночи. Но это не останавливает их – они включают проекторы и собираются для просмотра. Особенно ярко атмосфера ощущается столице Бангладеш Дакке с населением выше 20 миллионов человек.

«Десятки тысяч людей на улице. И если Аргентина выигрывает, то это каждый раз заканчивается шествием», – говорит болельщик Бангладеш Сумик Сахеб.

Дома увешаны гирляндами в цветах Аргентины, повсюду фрески с изображением Марадоны, аргентинские флаги. По городу даже ходят рикши с колясками, украшенными цветами Аргентины.

Аргентинцы не могли не заметить такую поддержку. В ответ они поддержали Бангладеш в матче по крикету против Индии, некоторые приходят на игры ЧМ с флагами Бангладеш. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прямо во время пресс-конференции благодарит фанатов: «Годами сборная распространяла безумие по всему миру, потому что у нас был Диего, а теперь есть Лионель. Мы счастливы, что в Бангладеш и многих других местах есть люди, которые болеют за нас».

Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain; East News/AP Photo/Bikas Das, Munir uz zaman / AFP, AP Photo/Rajanish Kakade; Gettyimages.ru/Central Press