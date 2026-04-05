«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» – 2:1! Солари и Барко забили, у Монтеса гол с подачи Батракова, Морозова удалили

«Спартак » выиграл у «Локомотива » (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Сесар Монтес открыл счет на 23-й минуте после подачи Алексея Батракова с углового. Эсекиэль Барко на 66-й сравнял счет с пенальти. Евгений Морозов был удален с поля на 72-й за вторую желтую карточку. Пабло Солари на 83-й вывел красно-белых вперед, его гол стал победным.

