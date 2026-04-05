  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» – 2:1! Солари и Барко забили, у Монтеса гол с подачи Батракова, Морозова удалили
900

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» – 2:1! Солари и Барко забили, у Монтеса гол с подачи Батракова, Морозова удалили

«Спартак» одолел «Локомотив».

«Спартак» выиграл у «Локомотива» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сесар Монтес открыл счет на 23-й минуте после подачи Алексея Батракова с углового. Эсекиэль Барко на 66-й сравнял счет с пенальти. Евгений Морозов был удален с поля на 72-й за вторую желтую карточку. Пабло Солари на 83-й вывел красно-белых вперед, его гол стал победным.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
5 апреля 16:30, Лукойл Арена
Логотип домашней команды
Спартак
Завершен
2 - 1
2.67xG0.82
Логотип гостевой команды
Локомотив
Матч окончен
Угальде
90’
+5’
  Солари
83’
82’
Комличенко
Жедсон Фернандеш   Полех
79’
78’
Фассон
76’
Воробьев   Ньямси
72’
Морозов
68’
Бакаев   Комличенко
  Барко
66’
58’
Морозов
49’
Воробьев
Гарсия   Угальде
46’
2тайм
Перерыв
23’
  Монтес
Спартак
Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Литвинов, Жедсон Фернандеш, Барко, Умяров, Солари, Гарсия
Запасные: Довбня, Заболотный, Дмитриев, Сорокин, Полех, Помазун, Мартинс Перейра, Рябчук, Массалыга, Угальде
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Лантратов, Веселов, Ненахов, Салтыков, Вера, Тимофеев, Комличенко, Мялковский, Ньямси, Сарвели, Чевардин, Годяев
Подробнее

На что способен «Спартак» в сезоне?13953 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoЛокомотив
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoСесар Монтес
logoАлексей Батраков
logoЭсекиэль Барко
logoЕвгений Морозов
logoПабло Солари
900 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Совсем всё плохо у русского кинематографа,если до такой вот рекламы опускаются
Ответ falkao2013
«Русский» кинематограф: режиссер — Вайсберг, продюссер — Бланк, в главных ролях Галустян, Карибидис и Рагимова)
Ответ Британский шпион
Комментарий скрыт
Генич удивляется, что Денисов не забил. Я бы удивился, если бы забил
Ответ Владимир Самсонов
Зато снова пустые ворота спас в конце!
Ответ Владимир Самсонов
Денисов в атаке сыграл лучше Угальде. Какие к Денису вопросы?
Лол, а как это не желтая?)))) Он же умышленно играет рукой в штрафной! Мяч летит в ворота. Рпл это позорище
Ответ fc_a.m.
Это не жёлтая!
Это праямая красная, игрок мяч из ворот вытащил, Ваовцы молчат, И(А)нал не дал даже жёлтую
Полный беспредел!
Ответ fc_a.m.
Вообще то жто красная
Ахаха)
Радость Максименко, что он, наконец-то, поймал мяч - это бесценно)
На пенсии чел будет внукам этот момент показывать))) 😂
Ответ Nyko Baletskiy
Это точно))) "И тут смотрю.. летит прямо на меня. Я говорю себе: Саша, когда, если не сейчас. Это Рубикон! Не все ж как тюлень на лёд выбрасываться. Взял все свои пельменные мозги в охапку и хватит его, этот мячик! Встаю, увидел Ву и от радости как заору: Вууууу, Ву-Ву-Ву!! Эх, были времена..."
Ответ Nyko Baletskiy
Это лучший комент дня! Поржал от души! Браво! 👏👏👏
Отвратительное судейство от Танашева, не удалил двух игроков когда нужно было и сорвал две контратаки у Спартака, пусть в фнл потренируется для начала прежде чем такие матчи судить
Ответ JPinkman
Про пенальти в ворота Спартака писать неудобно,понимаю)
Ответ Гамарджоба Генацвале
И не поставил пенальти в ворота Спартака. Судья профнепригоден, ошибка на ошибке.
Кто там Танашева перед матчем назвал самым талантливым судьей России? Это просто тихий ужас
Ответ Макс Отицкий
Генич)
Свисток во время выхода Умярова один в один - это момент тура просто)
Какой же судья неадекват зачем он остановил опасную атаку 😂😂😂они так судят потому что никакой ответственности нет ну пропустит пару игр и все
Ни за кого не болею, но Максименко прям какой то идиот)))
Ответ Мистер Блин
Хуже !!!
Максименко вообще дырявый
Ответ юрий зайцев
Там защита просто проспала.
Ответ юрий зайцев
А Денисов бить по мячу не может
Читайте новости футбола в любимой соцсети
23 минуты назад
сегодня, 13:00
