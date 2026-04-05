Матч окончен
«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» – 2:1! Солари и Барко забили, у Монтеса гол с подачи Батракова, Морозова удалили
«Спартак» выиграл у «Локомотива» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Лукойл Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сесар Монтес открыл счет на 23-й минуте после подачи Алексея Батракова с углового. Эсекиэль Барко на 66-й сравнял счет с пенальти. Евгений Морозов был удален с поля на 72-й за вторую желтую карточку. Пабло Солари на 83-й вывел красно-белых вперед, его гол стал победным.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
5 апреля 16:30, Лукойл Арена
На что способен «Спартак» в сезоне?13953 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
900 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это праямая красная, игрок мяч из ворот вытащил, Ваовцы молчат, И(А)нал не дал даже жёлтую
Полный беспредел!
Радость Максименко, что он, наконец-то, поймал мяч - это бесценно)
На пенсии чел будет внукам этот момент показывать))) 😂