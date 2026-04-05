Уолкотт о вылете «Арсенала» из Кубка: «От Артеты исходила нервная энергия – это сказывалось на команде в предыдущие годы. Хотелось увидеть реакцию после Кубка лиги , но все было еще хуже»
Экс-полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что нервозность главного тренера «канониров» Микеля Артеты негативно сказывается на команде.
В субботу «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Саутгемптону» на стадии 1/4 финала (1:2).
«Наблюдая за Микелем со стороны, я вспомнил прошлые годы, когда его энергия сказывалась на команде. Это была нервная энергия, он был очень напряжен. Это касается не только Микеля, но и других членов штаба. Слишком много поваров на кухне, слишком много сообщений.
Выставить лучший состав было правильным решением. Легко говорить это сейчас, но хотелось увидеть реакцию после финала Кубка [английской лиги], а на этот раз все было еще хуже», – сказал Уолкотт в эфире BBC.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Трус - он и в Африке трус.
Никто не понимает его идей. Даже игроки. Не говоря уже о болельщиках.
У него до сих пор нет боевого состава. Основной состав, который делает игру.
Постоянные эксперименты.
Команда, идущая первая в АПЛ, проигрывает команде из Чемпиошипа, которая там на 7-ом месте.
И в такой форме Артета и канониры подходят к играм в ЛЧ.
За 2 игры лишились 2-ух кубков.
А за 3 могут лишиться и 3-его.
Если Спортинг вынесет их завтра 3:0, это будет логичный финал в карьере Артеты как тренера Арсенала.
Я даже не знаю, какие отговорки могут у него быть.
Венгер молодыми пацанами забавлялся в кубках.
А Артета проиграл почти основой.