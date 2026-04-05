Уолкотт о вылете «Арсенала» из Кубка: «От Артеты исходила нервная энергия – это сказывалось на команде в предыдущие годы. Хотелось увидеть реакцию после Кубка лиги , но все было еще хуже»

Тео Уолкотт: нервозность Артеты сказывается на «Арсенале».

Экс-полузащитник «Арсенала » Тео Уолкотт считает, что нервозность главного тренера «канониров» Микеля Артеты негативно сказывается на команде.

В субботу «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Саутгемптону » на стадии 1/4 финала (1:2).

«Наблюдая за Микелем со стороны, я вспомнил прошлые годы, когда его энергия сказывалась на команде. Это была нервная энергия, он был очень напряжен. Это касается не только Микеля, но и других членов штаба. Слишком много поваров на кухне, слишком много сообщений.

Выставить лучший состав было правильным решением. Легко говорить это сейчас, но хотелось увидеть реакцию после финала Кубка [английской лиги], а на этот раз все было еще хуже», – сказал Уолкотт в эфире BBC.