  • Уолкотт о вылете «Арсенала» из Кубка: «От Артеты исходила нервная энергия – это сказывалось на команде в предыдущие годы. Хотелось увидеть реакцию после Кубка лиги , но все было еще хуже»
Тео Уолкотт: нервозность Артеты сказывается на «Арсенале».

Экс-полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что нервозность главного тренера «канониров» Микеля Артеты негативно сказывается на команде.

В субботу «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Саутгемптону» на стадии 1/4 финала (1:2).

«Наблюдая за Микелем со стороны, я вспомнил прошлые годы, когда его энергия сказывалась на команде. Это была нервная энергия, он был очень напряжен. Это касается не только Микеля, но и других членов штаба. Слишком много поваров на кухне, слишком много сообщений.

Выставить лучший состав было правильным решением. Легко говорить это сейчас, но хотелось увидеть реакцию после финала Кубка [английской лиги], а на этот раз все было еще хуже», – сказал Уолкотт в эфире BBC.

Кстати хорошо подметил. Он играл вроде пол сезона под его руководством, и мог заметить это. Пеп всегда за команду, а Артета как будто бы над ней...
Доминатор вновь отдоминировался!
Трус - он и в Африке трус.

Никто не понимает его идей. Даже игроки. Не говоря уже о болельщиках.
У него до сих пор нет боевого состава. Основной состав, который делает игру.
Постоянные эксперименты.

Команда, идущая первая в АПЛ, проигрывает команде из Чемпиошипа, которая там на 7-ом месте.

И в такой форме Артета и канониры подходят к играм в ЛЧ.
За 2 игры лишились 2-ух кубков.
А за 3 могут лишиться и 3-его.
Если Спортинг вынесет их завтра 3:0, это будет логичный финал в карьере Артеты как тренера Арсенала.

Я даже не знаю, какие отговорки могут у него быть.
Венгер молодыми пацанами забавлялся в кубках.
А Артета проиграл почти основой.
