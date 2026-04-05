  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой об отмене гола Дзюбы c ЦСКА: «Не будь ВАР, мяч бы засчитали и никто бы не спорил. 95% судей в футбол не играли и оценивают не по-футбольному, а по тому, что написано»
74

Мостовой об отмене гола Дзюбы c ЦСКА: «Не будь ВАР, мяч бы засчитали и никто бы не спорил. 95% судей в футбол не играли и оценивают не по-футбольному, а по тому, что написано»

Мостовой: 95% судей оценивают не по-футбольному, а по тому, что написано.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об отмене гола Артема Дзюбы из-за фола форварда «Акрона» на вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве на 93-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ (1:2).

«Артем – нападающий габаритный, он, в принципе, ничего такого не сделал, а Игорь до мяча не дотянулся, и я бы сказал, что гол можно было бы и засчитать. Но с другой стороны, касание было, и я его в повторе увидел.

То есть ЦСКА и Акинфеев тоже могли бы сказать потом – толчок же был. Момент был непростой, и судьи пришли к выводу, что микротолчок был.

Если бы не было ВАР, гол бы засчитали и никто бы даже не спорил. Я не против ВАР, но он должен судьям помогать. А 95% судей, как я много раз говорил, в футбол не играли и оценивают ситуацию не по-футбольному, а по тому, что написано», – сказал Мостовой. 

На что способен «Спартак» в сезоне?13989 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
logoАртем Дзюба
РИА Новости
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
видеоповторы
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoсудьи
logoАлександр Мостовой
logoАкрон
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мостовой не вратарь, какого хрена он оценивает эпизод со своей колокольни. На воротах не стоял, значит не лезь. Не вратарский человек не имеет права что то говорить.
Ответ Евгений Сидоров
Мостовой не вратарь, какого хрена он оценивает эпизод со своей колокольни. На воротах не стоял, значит не лезь. Не вратарский человек не имеет права что то говорить.
Так он и не судил никогда. Куда он прётся, дилетант.
Ответ Евгений Сидоров
Мостовой не вратарь, какого хрена он оценивает эпизод со своей колокольни. На воротах не стоял, значит не лезь. Не вратарский человек не имеет права что то говорить.
Комментарий скрыт
Да с чего он взял, что большинство судей не играли? Почти все играли. Просто на момент выпуска многие кто понимают, что не заиграет(или заиграют по 2лигам) - идут в судейство. Блин я сам таких знаю, судят РПЛ/ФНЛ.
Или по мнению Моста есть люди кто прям с детства мечтал быть именно судьей, а футбол им так - до лампочки.
Открою секрет для Моста, 80 процентов судей и играли(по юношам,или по тем же 2 лигам) да и большинство и сейчас играют на всяких лфл и коммерческих кубках.
То есть эти люди футбол понимают.
Чё он зациклился, мол если не играл на топ уровне то и футбол не понимаешь?)
А оценивают они как в правилах написано а не по "игроцки" как Мост судя по всему предлагает.
Ответ Forza14Viola
Да с чего он взял, что большинство судей не играли? Почти все играли. Просто на момент выпуска многие кто понимают, что не заиграет(или заиграют по 2лигам) - идут в судейство. Блин я сам таких знаю, судят РПЛ/ФНЛ. Или по мнению Моста есть люди кто прям с детства мечтал быть именно судьей, а футбол им так - до лампочки. Открою секрет для Моста, 80 процентов судей и играли(по юношам,или по тем же 2 лигам) да и большинство и сейчас играют на всяких лфл и коммерческих кубках. То есть эти люди футбол понимают. Чё он зациклился, мол если не играл на топ уровне то и футбол не понимаешь?) А оценивают они как в правилах написано а не по "игроцки" как Мост судя по всему предлагает.
Так дело как раз в том, что есть полное ощущение, что судьи не понимают сути футбола. Больше половины назначаемых пенальти - это симуляции, когда нападающий может спокойно удержаться на ногах, но падает после незначительного контакта. Все ведь знали, что Роналду часто ныряет, но тем не менее, на большинство его падений судьи реагировало свистками. И с приходом ВАРа симуляций стало еще больше, все стали падать, чтобы обратить внимание на контакт.
Ответ Forza14Viola
Да с чего он взял, что большинство судей не играли? Почти все играли. Просто на момент выпуска многие кто понимают, что не заиграет(или заиграют по 2лигам) - идут в судейство. Блин я сам таких знаю, судят РПЛ/ФНЛ. Или по мнению Моста есть люди кто прям с детства мечтал быть именно судьей, а футбол им так - до лампочки. Открою секрет для Моста, 80 процентов судей и играли(по юношам,или по тем же 2 лигам) да и большинство и сейчас играют на всяких лфл и коммерческих кубках. То есть эти люди футбол понимают. Чё он зациклился, мол если не играл на топ уровне то и футбол не понимаешь?) А оценивают они как в правилах написано а не по "игроцки" как Мост судя по всему предлагает.
Для царя полная фраза - "не играли в футбол на высшем уровне в течении 50 лет". Но он её устал говорить, решил, что все и так запомнили, потому сокращает её в интервью.
Мостовой не был судьёй. Так зачем судит? Не судейские люди анализировать не должны)
Зачем он руку положил на плечо вратарю во вратарской ? Это не борьба с защитником , зачем, что бы что ?
Ответ Dmitry_Aleksandrovich_1986
Зачем он руку положил на плечо вратарю во вратарской ? Это не борьба с защитником , зачем, что бы что ?
Комментарий скрыт
Ответ Александр Худобин_1116329546
Комментарий скрыт
Это удобно ))) заодно и в моменте не дал толкнуться от газона вовремя Акинфееву )))
Мостовой о преступности в стране: «95% полицейских за решёткой не сидели, а преступников ловят на основании того, что написано в уголовном кодексе»
Изначально, правила футбола вообще придумали нефутбольные люди.
Микротолчок - это определение всех интервью Мостового.
Ответ kulik13
Микротолчок - это определение всех интервью Мостового.
Микротолчок-это маленький туалет))
Так и вам Александер, надо выучить футбольные правила
Я правильно понимаю, что во времена Мостового арбитров не было как и правил? Иначе я не понимаю почему вдруг правила игры в футбол вдруг стали чем-то не футбольным..

По хорошему это Мостовой никогда не судил, поэтому и рассказывать что-то адекватное про судейство возможности не имеет.
Мостовой опять дичь сморозил. Судьи оценивают по правилам, а не игроцким понятиям. Есть такое понятие дух закона и буква закона. Если возникает пограничная ситуция или есть варианты наказания то тогда судья, что в суде, что на поле приниммкает решения на основе своего опыта и духа закона.

В футболе также. Да в любом виде спорта. Если есть фиксация нарушения и наказание однозначно за него, то должны быть последствия. В данном случае в отмене гола.

По поводу ВАР. ВАР фактически - это камеры вдоль дороги или камеры в магазине. Если водитель нарушил ПДД, то его штрафуют. Или Мостовой предлагает не наказываать потому что никто не убился?

В магазине аналогично. Мостовой предлагает не наказывать тех кто ворует и попались на камеру? Сразу скажу чтобы не было истерик, что я считают, что такие кражи не нужно квалифицировать как грабеж и нужно давать административку, как за кражу, если бабулька взяла картошечки на 100 рублей потому что у нее пенсия закончилась и денег нет и не заплатила. А то если камера есть и бабулька взяла картошки сразу срок, а если камеры нет, то административка.

Но я отвлекся. Суть проста. Есть ВАР. Есть камеры. Зафиксировали нарушения. Оно есть? Есть. Значит отменили гол. К чему эти разговоры ни о чем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акинфеев – Дзюбе об отмене гола: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно камера😀. Так что вратарей не толкай во вратарской»
5 апреля, 13:33Видео
Дмитрий Сенников: «В Англии гол Дзюбы в ворота ЦСКА засчитали бы»
5 апреля, 12:17
Лукин о голе Дзюбы: «Правильно отменили. Артем подтолкнул Акинфеева на выходе, не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют»
5 апреля, 10:57
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
21 минуту назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
38 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
42 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
46 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
47 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
6 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
11 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
16 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
26 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем