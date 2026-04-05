Мостовой об отмене гола Дзюбы c ЦСКА: «Не будь ВАР, мяч бы засчитали и никто бы не спорил. 95% судей в футбол не играли и оценивают не по-футбольному, а по тому, что написано»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об отмене гола Артема Дзюбы из-за фола форварда «Акрона» на вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве на 93-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ (1:2).
«Артем – нападающий габаритный, он, в принципе, ничего такого не сделал, а Игорь до мяча не дотянулся, и я бы сказал, что гол можно было бы и засчитать. Но с другой стороны, касание было, и я его в повторе увидел.
То есть ЦСКА и Акинфеев тоже могли бы сказать потом – толчок же был. Момент был непростой, и судьи пришли к выводу, что микротолчок был.
Если бы не было ВАР, гол бы засчитали и никто бы даже не спорил. Я не против ВАР, но он должен судьям помогать. А 95% судей, как я много раз говорил, в футбол не играли и оценивают ситуацию не по-футбольному, а по тому, что написано», – сказал Мостовой.
Или по мнению Моста есть люди кто прям с детства мечтал быть именно судьей, а футбол им так - до лампочки.
Открою секрет для Моста, 80 процентов судей и играли(по юношам,или по тем же 2 лигам) да и большинство и сейчас играют на всяких лфл и коммерческих кубках.
То есть эти люди футбол понимают.
Чё он зациклился, мол если не играл на топ уровне то и футбол не понимаешь?)
А оценивают они как в правилах написано а не по "игроцки" как Мост судя по всему предлагает.
По хорошему это Мостовой никогда не судил, поэтому и рассказывать что-то адекватное про судейство возможности не имеет.
В футболе также. Да в любом виде спорта. Если есть фиксация нарушения и наказание однозначно за него, то должны быть последствия. В данном случае в отмене гола.
По поводу ВАР. ВАР фактически - это камеры вдоль дороги или камеры в магазине. Если водитель нарушил ПДД, то его штрафуют. Или Мостовой предлагает не наказываать потому что никто не убился?
В магазине аналогично. Мостовой предлагает не наказывать тех кто ворует и попались на камеру? Сразу скажу чтобы не было истерик, что я считают, что такие кражи не нужно квалифицировать как грабеж и нужно давать административку, как за кражу, если бабулька взяла картошечки на 100 рублей потому что у нее пенсия закончилась и денег нет и не заплатила. А то если камера есть и бабулька взяла картошки сразу срок, а если камеры нет, то административка.
Но я отвлекся. Суть проста. Есть ВАР. Есть камеры. Зафиксировали нарушения. Оно есть? Есть. Значит отменили гол. К чему эти разговоры ни о чем