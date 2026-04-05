Кубок Англии. 1/4 финала. «Вест Хэм» по пенальти проиграл «Лидсу»

В Кубке Англии прошли матчи 1/4 финала.

В 1/4 финала Кубка Англии в субботу «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:0), «Челси» разнес «Порт Вейл» (7:0), «Арсенал» на выезде проиграл «Саутгемптону» (1:2).

В воскресенье «Вест Хэм» в серии пенальти уступил «Лидсу» (2:2, 2:4 по пенальти).

4 апреля 11:45, Этихад
Манчестер Сити
4 - 0
2.47xG1.42
Ливерпуль
Нико Гонсалес
88’
87’
Конате
77’
Салах   Кьеза
Холанд   Мармуш
77’
Семеньо   Фоден
71’
Шерки   Рейндерс
71’
68’
Экитике   Гакпо
68’
Виртц   Нгумоа
67’
Гравенберх   Мак Аллистер
Бернарду Силва
67’
65’
Керкез
64’
Салах
62’
Гомес   Фримпонг
Родри Эрнандес   Нико Гонсалес
62’
Доку   Савиньо
62’
  Холанд
57’
  Семеньо
50’
2тайм
Перерыв
  Холанд
45’
+2’
  Холанд
39’
Родри Эрнандес
34’
24’
Гравенберх
Манчестер Сити
Траффорд, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Аит-Нури, Рейндерс, Фоден, Доннарумма, Аке, Савиньо, Ковачич, Нико Гонсалес, Мармуш
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Джонс, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Экитике, Салах
Запасные: Нгумоа, Фримпонг, Робертсон, Вудмен, Мак Аллистер, Кьеза, Гакпо, Ньони, Моррисон
4 апреля 16:15, Стэмфорд Бридж
Челси
7 - 0
Порт Вейл
  Гарначо
90’
+2’
85’
Джон   Мэглойр
Гюсто   Ачимпонг
85’
  Эстевао
82’
Лавия   Кавума-Макквин
78’
74’
Гэррити   Арчер
  Сантос
69’
65’
Гордон   Кэмпбелл
65’
Шериф   Грэй
65’
Уэйн   Холл
Палмер   Эссугу
62’
Жоао Педро   Делап
61’
Нету   Гарначо
61’
  Адарабиойо
57’
2тайм
Перерыв
  Лоуренс-Гэбриэл
43’
33’
Шериф
  Жоао Педро
25’
  Хато
2’
Челси
Санчес, Хато, Адарабиойо, Фофана, Гюсто, Сантос, Лавия, Палмер, Эстевао, Нету, Жоао Педро
Запасные: Сарр, Кукурелья, Кавума-Макквин, Делап, Гарначо, Шерман-Лоу, Кайседо, Эссугу, Ачимпонг
1тайм
Порт Вейл:
Госи, Гордон, Лоуренс-Гэбриэл, Холл, Хамфрис, Джон, Уэйн, Ойо, Уолтерс, Гэррити, Шериф
Запасные: Грэй, Шипли, Эймос, Мэглойр, Арчер, Кроусдейл, Холл, Кэмпбелл, Стокли
4 апреля 19:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
2 - 1
Арсенал
Мэннинг   Куарши
90’
+7’
90’
+4’
Мартинелли
Яндер
89’
  Чарльз
85’
79’
Хавертц   Субименди
Брэгг   Чарльз
76’
72’
Габриэл   Салиба
Сиенза   Эдози
71’
Стюарт   Ларин
70’
68’
  Дьокереш
61’
Эдегор   Мадуэке
60’
Льюис-Скелли   Калафьори
60’
Габриэл Жезус   Дьокереш
2тайм
Перерыв
  Стюарт
35’
Мэннинг
27’
Саутгемптон
Перец, Мэннинг, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Яндер, Брэгг, Сиенза, Азаз, Феллоуз, Стюарт
Запасные: Куарши, Робинсон, Ларин, Лонг, Чарльз, Ромеу, Эдози, Арчер, Ойекунле
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Льюис-Скелли, Габриэл, Москера, Уайт, Нергор, Эдегор, Мартинелли, Хавертц, Доуман, Габриэл Жезус
Запасные: Харриман-Аннус, Салиба, Калафьори, Салмон, Райя, О’Нилл, Субименди, Дьокереш, Мадуэке
5 апреля 15:30, Стадион Лондон
Вест Хэм
2 - 2
3.1xG2.36
Счет в серии пенальти 2 - 4
Лидс
Стрейк
Пабло
Ньонто
Соучек
Ааронсон
Уокер-Питерс
Калверт-Льюин
Боуэн
Пиру
Пен
Перерыв
Траоре   Майерс
120’
+5’
Ареоля   Херрик
120’
2 доптайм
Перерыв
Уокер-Питерс
105’
+2’
105’
Богл   Пиру
Кастельянос   Канте
105’
Диуф   Скарлз
105’
1 доптайм
Перерыв
  Дисаси
90’
+6’
  Фернандеш
90’
+3’
90’
+1’
Богл
75’
  Калверт-Льюин
Килмен
74’
69’
Танака   Груев
69’
Нмеча   Калверт-Льюин
69’
Окафор   Ньонто
52’
Родон   Борнаув
47’
Ампаду
Магасса   Пабло
46’
Поттс   Соучек
46’
2тайм
Перерыв
40’
Нмеча
38’
Штах   Ааронсон
26’
  Танака
Вест Хэм
Ареоля, Диуф, Килмен, Дисаси, Уокер-Питерс, Поттс, Магасса, Боуэн, Фернандеш, Траоре, Кастельянос
Запасные: Канте, Аджала, Майерс, Соучек, Пабло, Херрик, Скарлз, Голамбекис, Ламадрид
1тайм
Лидс:
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Окафор, Штах, Джастин, Танака, Ампаду, Богл, Нмеча
Запасные: Ааронсон, Ньонто, Байрэм, Пиру, Дарлоу, Борнаув, Лонгстафф, Калверт-Льюин, Груев
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

На что способен «Спартак» в сезоне?13888 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ответ Свисток Негрейры
Zaluple in progress...50%
Случайная осечка. Золотой дубль (АПЛ+ЛЧ) неизбежен. У хейтеров трещат седалища
2 недели = минус два кубка. Это Артета, детка 😁
Удачи Порт Вейлу
Ответ Плеймейкер87
Удачи Порт Вейлу
Фанаты Челси плюсуют?))
Ответ Evgen_Hazard
Фанаты Челси плюсуют?))
Персофаны Энцо)
ну кому как не святым останавливать это зло !
Артета, конечно, гений: такую многоходовку разыгрывает. Сначала слил финал кубка лиги, чтоб сосредоточиться на АПЛ, а теперь ещё слил потенциальный финал кубка Англии. Во вторник нужно ещё сливать ЛЧ. Чтоб в итоге слить Сити в очной встрече и окончательно поплыть в АПЛ 😆
Ответ Акер
Артета, конечно, гений: такую многоходовку разыгрывает. Сначала слил финал кубка лиги, чтоб сосредоточиться на АПЛ, а теперь ещё слил потенциальный финал кубка Англии. Во вторник нужно ещё сливать ЛЧ. Чтоб в итоге слить Сити в очной встрече и окончательно поплыть в АПЛ 😆
Не фанату Челси это писать. Пенсы в еще более глубокой попе в этом сезоне
Ответ Den-is
Не фанату Челси это писать. Пенсы в еще более глубокой попе в этом сезоне
Комментарий удален модератором
два кубка слито, осталось ещё 2
Залупл всё ближе
Ответ Evgen_Hazard
Залупл всё ближе
Это такой тактически-доминирующий ход. Сливают мусорную чашку ради победы в ЛЧ.Понимать надо))
Здорово придумал артета, слить святым, чтобы не позориться в финале против сити
Ответ Evgen_Hazard
Здорово придумал артета, слить святым, чтобы не позориться в финале против сити
Наш Артетка традиционно сливает всё по весне
Ответ Evgen_Hazard
Здорово придумал артета, слить святым, чтобы не позориться в финале против сити
Стратег)
Салах пробил как чел, который никогда не играл в футбол и которого попросили пнуть мяч во дворе
квадрупл, сорри, требл уплывает
