Кубок Англии. 1/4 финала. «Вест Хэм» по пенальти проиграл «Лидсу»

В Кубке Англии прошли матчи 1/4 финала.

В 1/4 финала Кубка Англии в субботу «Манчестер Сити » разгромил «Ливерпуль » (4:0), «Челси » разнес «Порт Вейл » (7:0), «Арсенал » на выезде проиграл «Саутгемптону» (1:2).

В воскресенье «Вест Хэм» в серии пенальти уступил «Лидсу» (2:2, 2:4 по пенальти).

Кубок Англии

1/4 финала

Кубок Англии. 1/4 финала 4 апреля 11:45, Этихад Манчестер Сити Завершен 4 - 0 2.47 xG 1.42 Ливерпуль Матч окончен Нико Гонсалес 88’ 87’ Конате 77’ Салах Кьеза Холанд Мармуш 77’ Семеньо Фоден 71’ Шерки Рейндерс 71’ 68’ Экитике Гакпо 68’ Виртц Нгумоа 67’ Гравенберх Мак Аллистер Бернарду Силва 67’ 65’ Керкез 64’ Салах 62’ Гомес Фримпонг Родри Эрнандес Нико Гонсалес 62’ Доку Савиньо 62’ Холанд

57’ Семеньо

50’ 2 тайм Перерыв Холанд

45’ +2’ Холанд

39’ Родри Эрнандес 34’ 24’ Гравенберх Манчестер Сити Траффорд, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд Запасные: Аит-Нури, Рейндерс, Фоден, Доннарумма, Аке, Савиньо, Ковачич, Нико Гонсалес, Мармуш 1 тайм Ливерпуль: Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Джонс, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Экитике, Салах Запасные: Нгумоа, Фримпонг, Робертсон, Вудмен, Мак Аллистер, Кьеза, Гакпо, Ньони, Моррисон

Кубок Англии. 1/4 финала 4 апреля 19:00, Сент-Мэри Саутгемптон Завершен 2 - 1 Арсенал Матч окончен Мэннинг Куарши 90’ +7’ 90’ +4’ Мартинелли Яндер 89’ Чарльз

85’ 79’ Хавертц Субименди Брэгг Чарльз 76’ 72’ Габриэл Салиба Сиенза Эдози 71’ Стюарт Ларин 70’ 68’ Дьокереш

61’ Эдегор Мадуэке 60’ Льюис-Скелли Калафьори 60’ Габриэл Жезус Дьокереш 2 тайм Перерыв Стюарт

35’ Мэннинг 27’ Саутгемптон Перец, Мэннинг, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Яндер, Брэгг, Сиенза, Азаз, Феллоуз, Стюарт Запасные: Куарши, Робинсон, Ларин, Лонг, Чарльз, Ромеу, Эдози, Арчер, Ойекунле 1 тайм Арсенал: Аррисабалага, Льюис-Скелли, Габриэл, Москера, Уайт, Нергор, Эдегор, Мартинелли, Хавертц, Доуман, Габриэл Жезус Запасные: Харриман-Аннус, Салиба, Калафьори, Салмон, Райя, О’Нилл, Субименди, Дьокереш, Мадуэке

Кубок Англии. 1/4 финала 5 апреля 15:30, Стадион Лондон Вест Хэм Завершен 2 - 2 3.1 xG 2.36 Счет в серии пенальти 2 - 4 Лидс Счет в серии пенальти 2 : 4 Матч окончен Стрейк

Пабло

Ньонто

Соучек

Ааронсон

Уокер-Питерс

Калверт-Льюин

Боуэн

Пиру

Пен Перерыв Траоре Майерс 120’ +5’ Ареоля Херрик 120’ 2 доп тайм Перерыв Уокер-Питерс 105’ +2’ 105’ Богл Пиру Кастельянос Канте 105’ Диуф Скарлз 105’ 1 доп тайм Перерыв Дисаси

90’ +6’ Фернандеш

90’ +3’ 90’ +1’ Богл 75’ Калверт-Льюин

Килмен 74’ 69’ Танака Груев 69’ Нмеча Калверт-Льюин 69’ Окафор Ньонто 52’ Родон Борнаув 47’ Ампаду Магасса Пабло 46’ Поттс Соучек 46’ 2 тайм Перерыв 40’ Нмеча 38’ Штах Ааронсон 26’ Танака

Вест Хэм Ареоля, Диуф, Килмен, Дисаси, Уокер-Питерс, Поттс, Магасса, Боуэн, Фернандеш, Траоре, Кастельянос Запасные: Канте, Аджала, Майерс, Соучек, Пабло, Херрик, Скарлз, Голамбекис, Ламадрид 1 тайм Лидс: Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Окафор, Штах, Джастин, Танака, Ампаду, Богл, Нмеча Запасные: Ааронсон, Ньонто, Байрэм, Пиру, Дарлоу, Борнаув, Лонгстафф, Калверт-Льюин, Груев

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

