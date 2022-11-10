Любовь ван Гала с женой – восторг сквозь боль смерти. Он запоминает цвет ее туши и кладет подарки под подушку

«Можешь пойти в отель. Только в мою комнату. Займемся сексом». Это не начало порнофильма, а разговор Луи ван Гала с женой Труус во время тренировки сборной Нидерландов на ЧМ-2022 в Катаре. Диалог попал на камеры и стал вирусным, но ван Гал не смутился и просто улыбнулся журналистам.

Да-да, это тот ван Гал, который ругался со звездными футболистами и которому уже 71 год. Его отношения с женой – особенная материя, в которой сконцентрированы и нежность, и крепкая связь, и тяжесть обстоятельств.

Ван Гал женился во второй раз в 57 лет: первая жена умерла от рака, а ее портрет до сих пор висит в гостиной

Труус ван Гал – вторая жена Луи ван Гала. Впервые ван Гал женился в 1973 году, когда запускал карьеру игрока. Тот брак продлился больше 20 лет. Фернанда Оббес, с которой ван Гал познакомился, когда ей было 16 лет, умерла в 1994 году от рака. Тогда ван Гал строил звездный «Аякс» как тренер.

На матчах болельщики соперников вывешивали оскорбительные плакаты, в которых упоминали смертельный диагноз жены. Ван Гал говорил, что если бы бог существовал, то не допустил бы таких страданий. Через 11 лет он назвал смерть Оббес тем, что в последний раз заставляло его плакать. Вместе они воспитывали двух дочерей.

В 2008 году ван Гал женился во второй раз. Свадьба прошла в Португалии в его день рождения – 08.08.2008. К тому моменту пара уже 13 лет находилась в отношениях. Труус ван Гал планировала провести закрытую церемонию, но Луи пригласил 80 друзей:

«Это было важно для меня, но не так важно для него. Он всегда считал меня женой, но СМИ продолжали называть меня «подругой Луи». Мне это не нравилось. Я хотела поехать в Вегас, чтобы быть только вдвоем, но Луи планировал большой праздник. Он сказал: «Если вам есть что праздновать, то празднуйте». И был прав. Тайная свадьба была бы неправильной. Его дочери от первого брака тоже присутствовали там».

В доме ван Гала висит портрет Фернанды Оббес. Труус ван Гал не считает это проблемой: «Почему бы и нет? Она тоже бабушка. Я купила двум внукам по маленькой майке АЗ, когда Луи был там главным тренером. Вы бы видели его лицо. Гордое и эмоциональное. Луи – душевный человек. Жаль, что не многие об этом знают».

Ван Гал не занимается делами по дому и не может сварить кофе, но подмечает все детали ее внешности и помнит все их даты

Впервые ван Гал встретился со второй женой в апреле 1995 года, когда тренировал «Аякс». Тогда в Амстердам на полуфинал Лиги чемпионов приехала «Бавария». Труус ван Гал сидела в первом ряду рядом с немецким руководством – Карлом-Хайнцем Румменигге, Карлом Хопфнером и Ули Хенессом: «Мне очень жаль. «Аякс» выиграл… 4:1? 4:2?» Их перебил бас ван Гала: «5:2!»

Когда Луи ван Гал уже сам тренировал «Баварию», Труус говорила о совместном досуге: «Нам нравится проводить время вместе и часто путешествовать. Мы любим жизнь и наслаждаемся ужином с семьей и друзьями, но иногда проводим вечера дома вместе: смотрим телевизор, читаем газеты и ожидаемо тратим много времени на электронную почту. Я вроде секретаря Луи, потому что он говорит мне, что писать, так как мы не всегда думаем в одном и том же духе».

Луи ван Гал – повышенная внимательность к деталям. «Если я накрашу ресницы синей тушью вместо черной, он сразу это заметит, – рассказывала Труус ван Гал. – Или если у меня нет подводки под глазами. Тогда он говорит: «Чего-то не хватает». Луи похож на старушку, которая все замечает: что в вазе стоят свежие цветы, какие на мне колготки.

Он помнит, что было темно, когда мы впервые встретились. Луи – больший романтик, чем я. Он всегда создает атмосферу праздника. Мы съехались 22 декабря 1995 года. Я иногда забываю об этом, а он – нет. Для него эта дата – как день свадьбы. А утром он говорит: «Ты уже заглянула под подушку? Нет ли там еще одного подарка?» Он вообще любит меня баловать.

Лучший подарок от него? Думаю, длинное серое жемчужное ожерелье, когда он сделал мне предложение. Однажды я увидела это ожерелье в Gassan Diamonds. Очень красивое и очень редкое, с серыми жемчужинами. Луи уже позвонил Китти Лизер и спросил, может ли она придержать его. На Рождество он положил его под елку и сказал, что хочет на мне жениться. У него только что был двойной перелом ноги, он был в гипсе до паха. «Сначала на колени!» – сказала я».

Труус ван Гал говорила, что Луи не занимается делами по дому и не может приготовить кофе: «Ему нравится, что я его балую, и мне нравится это делать». Они совпадают во вкусах: каждый день выпивают по небольшому бокалу вина и не любят французские сорта. Ван Гал говорил, что жена научила его чаще улыбаться на публике, а она называла его самым честным человеком в мире:

«Он очень эмоционален и немного наивен. Верит всему, что слышит. Иногда я говорю ему: «Эй, Луи, ты действительно в это веришь?» Думаю, это типичное противостояние мужчины и женщины. Иногда он спрашивает меня: «Почему ты такая подозрительная?» И я отвечаю: «Так и есть, просто доверяю своим чувствам».

Когда ван Гал лечился от рака простаты, они по-разному восприняли период лечения: «Труус была очень напугана. Она не такая, как я. Я читал об этом и знаю, что большинство мужчин не умирают от рака простаты – по крайней мере, в 90 процентах случаев. Почему я должен умереть? Так же, как вы должны управлять футбольной командой, нужно справляться с этой болезнью».

Ван Гал обещал жене закончить карьеру в 55 лет (но тренирует в 71), а она спрогнозировала его увольнение из «МЮ»

В 1995 году Луи ван Гал вышел на пик тренерской карьеры – единственный раз выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом». Чемпионства с АЗ и «Баварией», бронза с Нидерландами на ЧМ-2014 и сложный период в «Манчестер Юнайтед» были уже во втором браке.

Когда ван Гал тренировал «МЮ», Труус говорила ему, что руководство не продлит с ним контракт: «С января и до конца сезона она предупреждала об этом. Труус – женщина, а у женщин есть инстинкты к таким вещам. Я не видел, что задумал Вудворд, но женщины обладают такими качествами, которых нет у мужчин. И действительно не думал, что руководство что-то замышляет».

Ван Гал обещал жене закончить тренерскую карьеру в 55 лет, чтобы больше времени проводить вместе: «У нас уже не так много лет вместе. Вот в чем причина». Но так и не ушел: поработал в Эредивизи, Бундеслиге и АПЛ, съездил на ЧМ-2014 со сборной Нидерландов и вернулся в нее после пятилетней паузы.

В 2016 году ван Гал покинул «Манчестер Юнайтед» и завершил карьеру, аргументировав уход из футбола отношениями с женой: «Она перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Сейчас мне 65. Я не могу продолжать и продолжать. Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И я могу сказать, что она очень счастлива».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, VI Images; eastnews.ru/Alberto PIZZOLI / AFP