Нидерланды или Голландия – так как правильно? В чем разница? Как корректно говорить нам?

На ЧМ-2022 в Катаре сыграет сборная Нидерландов. Или все-таки Голландии? Это одно и то же или есть важная разница в значении? Почему голландцы недавно сами отказались от слова Голландия? А как нам их называть, чтобы не обидеть?

Главное правило для запоминания: Голландия – это только часть Нидерландов

Нидерланды – официальное название страны. Полный вариант – Королевство Нидерландов: территории государства включают не только европейскую часть, но и несколько островов в Карибском море. Такое название оно получило в XIX веке после поражения Наполеона Бонапарта и выхода из-под контроля Французской империи.

До этого два века на этих территориях существовала Республика Семи Объединенных Нижних Земель (в переводе – Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) или просто Голландия – из-за большого влияния отдельного региона. После прихода французских войск Наполеон превратил республику в королевство и поставил на управление брата Луи.

Голландия – историческая область на западе Нидерландов, куда входят три крупнейших города (столица Амстердам, Гаага и Роттердам). Она состоит из Северной и Южной частей – это 2 из 12 провинций, которые формируют современные Нидерланды. Регион масштабно прокачал экономику, поэтому название «Голландия» закрепилось и распространилось в мире как обозначение всей страны.

Вероятно, в России вариант «Голландия» распространился благодаря Петру I, который в конце XVII века приезжал с визитом и называл страну именно так. Там он около четырех месяцев посещал фабрики, верфи, мастерские и лаборатории, чтобы изучить иностранный опыт. Первыми локациями стали Амстердам и Зандам, которые расположены в Северной Голландии.

Зачем Нидерланды отказались от варианта «Голландия» – так правительство меняет устаревшие стереотипы и перераспределяет потоки туристов

С 2020 года правительство Нидерландов отказалось от названия «Голландия». Раньше на государственном уровне оба варианта были взаимозаменяемыми. Бренд обновленных Нидерландов использовался на Евро-2020 и Олимпиаде-2020 – такое название без альтернативы указывалось во всех официальных протоколах и пресс-релизах.

Национальный ребрендинг связан с уходом от ассоциаций с наркотиками и секс-индустрией. Правительство выбрало такой подход, чтобы стимулировать экспорт, развитие туризма и спорта и продвинуть в мире культуру и ценности. «Если сравнить наш ребрендинг с песней, то основное повествование обеспечивается повторяющимся припевом, к которому каждый может добавить свой куплет», – говорила глава общественной дипломатии МИДа Нидерландов Ингрид де Бир.

План руководства Нидерландов – перераспределить туристические потоки. Их исследования показали, что молодые туристы имеют неправильные или устаревшие представления о стране. Чтобы привлечь внимание к малоизвестным направлениям, совет по туризму сократил рекламу самых популярных достопримечательностей. К 2030 году Нидерланды планируют принимать до 42 миллионов туристов [в 2018-м было 18 миллионов].

Нидерланды сохранили оранжевый цвет как национальный («Оранье» – название футбольной сборной), но поменяли логотип: вместо тюльпана и надписи Holland появилось сочетание букв NL, стилизованное под оранжевый цветок. При этом официальный веб-сайт Нидерландов сохранил домен Holland.com, а футбольные болельщики в кричалках используют вариант «Голландия», потому что он привычен и проще рифмуется.

Правительство Нидерландов планирует использовать новый логотип в течение 20 лет. Разработка рекламной кампании заняла полтора года. Ингрид де Бир сказала, что логотип продвинет Нидерланды за рубежом и станет атрибутом городов, университетов, спортивных и общественных организаций, компаний и культурных учреждений.

Так как правильно говорить?

De Telegraaf объяснял, что в Нидерландах страну называют только так. Это закреплено на государственном уровне и используется в официальных источниках. Если ориентироваться на географию, после 2020 года называть Нидерланды как целую страну Голландией неправильно, но на бытовом уровне взаимозаменяемость наименований сохраняется. Запретов на использование «Голландия», «голландцы» или «голландский» нет – эти слова более привычны и устойчивы.

Наталья Коойман живет в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов: «Голландцы абсолютно не обижаются, когда говорят Holland об их стране. Мало того, когда идут футбольные чемпионаты или в День короля, вся страна украшается флажками – на них надпись вовсе не Nederland.

В нашей провинции и в других на атрибутике написано Holland, и голландцы вообще не заморачиваются по этому поводу. Так что, если при знакомстве вы спросите: «Are you Dutch?» (в переводе – «ты голландец?»), голландец не возмутится: «Ты что, вообще ку-ку? Я нидерландец».

Местная жительница Татьяна Ефремова, которая переехала в Нидерланды в 2019 году, рассказывала: «Долгое время сами голландцы говорили «Голландия», а подразумевали всю страну. Но с недавнего времени правительство решило сфокусироваться на том, чтобы изменить имидж Нидерландов в мире, и хочет, чтобы страна называлась только Нидерланды.

Особенно важно это стало в связи с тем, что в 2020 году в Нидерландах должны были пройти – в первый раз за многие годы – гонки «Формулы-1» и «Евровидение». В общем, я тоже стала так говорить. Хотя это не строго, конечно. Ну и никто не говорит, к примеру, нидерландский сыр».

Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle, Michael Steele, John Thys; unsplash.com/Thomas Bormans, Joël de Vriend, Ian, Denise Jans