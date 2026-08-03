Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Ахматом»: «Угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!»
Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Ахматом»: угощу вас всех ужином.
Тренер «Спартака» Хуан Карседо обратился к команде в раздевалке после выездной победы над «Ахматом» (2:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.
«Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным, но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву и заслужили эту победу. Мы заслужили ее.
Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» – сказал Карседо.
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Эмоции Литвинова, Зобнина, Барко и Карседо после победы «Спартака» в Грозном
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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