Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Ахматом»: «Угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!»

Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Ахматом»: угощу вас всех ужином.

Тренер «Спартака » Хуан Карседо обратился к команде в раздевалке после выездной победы над «Ахматом » (2:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

«Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным, но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву и заслужили эту победу. Мы заслужили ее.

Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» – сказал Карседо.

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