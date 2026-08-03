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Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Ахматом»: «Угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!»
Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Ахматом»: угощу вас всех ужином.

Тренер «Спартака» Хуан Карседо обратился к команде в раздевалке после выездной победы над «Ахматом» (2:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

«Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным, но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву и заслужили эту победу. Мы заслужили ее.

Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» – сказал Карседо.

***

Эмоции Литвинова, Зобнина, Барко и Карседо после победы «Спартака» в Грозном

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Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАхмат
logoХуан Карлос Карседо
еда

Комментарии

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Здоровая обстановка укрепляет ментальность
а как же "завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу"?
Ответarlovski
а как же "завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу"?
это с одной стороны, а с другой стороны может в честь победы вместо ужина просто по двойной порции наваристого тарасовского борща каждому?
в Тарасовке дополнил позже
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