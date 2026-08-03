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Трансфер Диоманде в «Реал» задерживается – экс-агенты вингера «Лейпцига» пожаловались в ФИФА (As)
Трансфер Диоманде в «Реал» задерживается из-за конфликта между его агентами.

Трансфер вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде в «Реал» задерживается из-за конфликта между его нынешними агентами с бывшими, которые пожаловались в ФИФА, сообщает As.

Компания Maxidel Management, ранее занимавшаяся делами 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара, обвиняет в нарушении контракта агентство Roc Nation, ныне представляющее интересы Диоманде и принимающее участие в переговорах с «Мадридом».

Решением вопроса может стать предоставление футболисту временной лицензии, пока не будет определена общая сумма сделки. Оба клуба заинтересованы в прозрачности процесса, поскольку выплата комиссионных ненадлежащему агенту может повлечь за собой штрафные санкции.

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит «Лейпцигу» за Диоманде до 135 млн с учетом бонусов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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Комментарии

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Есть два клуба, есть игрок. Но деньги делают совсем посторонние, 4е, 5е лица. Которые не имеют отношение ни к клубу, ни к игроку.
ОтветMilaninho23
Есть два клуба, есть игрок. Но деньги делают совсем посторонние, 4е, 5е лица. Которые не имеют отношение ни к клубу, ни к игроку.
вообще-то онр его в Испанию смогли устроить и тем самым помогли вырваться из Кот-Д’Ивуара, а до этого вощрои по всей Европе
Ответкупи-продай
вообще-то онр его в Испанию смогли устроить и тем самым помогли вырваться из Кот-Д’Ивуара, а до этого вощрои по всей Европе
Могу ошибиться, но диоманде с 14 лет в США жил, и в Испанию именно оттуда попал, а не с Кот-д’Ивуара
ОтветДмитрий Кожевин
Чайки налетели
При чём тут Брайтон? 😂
Сутенерская разборка
На кону стоят баснословные бабки агентские, они друг друг глотки перегрызут за них, потому что не каждый год такой куш выпадает!
Я уже со счета сбился, сколько можно покупать игроков
ОтветTimur831
Я уже со счета сбился, сколько можно покупать игроков
думфрис,кукурелья и эспи,а этот еще не завершенный трансфер) купили 3...
ОтветTalgat Ergeshov
думфрис,кукурелья и эспи,а этот еще не завершенный трансфер) купили 3...
Ну и Комнате с Бернарду были подписаны свободными агентами. И того уже 5 человек, ровно половина стартового состава(а с приходом Диоманде будет и того больше)
в шоке от того, что бывший агент Диоманде - это Макс Градель. Он же вот только что буквально жег за Сент-Этьен и разрывал на КАН
Уже карман жгет, бояться что сорвется золотая рыбка))
Вот одна из темных сторон футбола
Голодные игры)).
Надеюсь, что сорвется. Чуйка, что вообще не то пальто.
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