Оздоев об уходе Сперцяна: «Краснодар» не зависел от одного игрока. Команда 8 лет борется за самые высокие места»

Оздоев об уходе Сперцяна: «Краснодар» не зависел от одного игрока.

Полузащитник «Краснодара » Магомед Оздоев заявил, что «быки» не зависели от Эдуарда Сперцян , перешедшего летом в саудовский «Аль‑Ахли ».

«Думаю, все знают, что такое «Краснодар». Это команда, которая не зависела от одного игрока. Она восемь лет борется за самые высокие места.

Это о многом говорит. Все в наших руках», — сказал Оздоев.