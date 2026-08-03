  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Оздоев об уходе Сперцяна: «Краснодар» не зависел от одного игрока. Команда 8 лет борется за самые высокие места»

0
Оздоев об уходе Сперцяна: «Краснодар» не зависел от одного игрока. Команда 8 лет борется за самые высокие места»
Оздоев об уходе Сперцяна: «Краснодар» не зависел от одного игрока.

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев заявил, что «быки» не зависели от Эдуарда Сперцян, перешедшего летом в саудовский «Аль‑Ахли».

«Думаю, все знают, что такое «Краснодар». Это команда, которая не зависела от одного игрока. Она восемь лет борется за самые высокие места. 

Это о многом говорит. Все в наших руках», — сказал Оздоев.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48364 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoАль-Ахли Джидда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМагомед Оздоев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну, справедливости ради, пока серьёзных матчей по большому счету и не было.
Хотя начали быки здорово. А Кривцов - однозначно ТОП.
Ответkapitan.vorobey
Ну, справедливости ради, пока серьёзных матчей по большому счету и не было. Хотя начали быки здорово. А Кривцов - однозначно ТОП.
Согласен. Но концовка матча вчера была печальная (
ОтветGerk
Согласен. Но концовка матча вчера была печальная (
Расслабились, посчитали игру взятой)
Ботвинник говорил: тяжелее всего выиграть выигранную (по позиции) партию)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кривцов забил 25 голов за «Краснодар» в РПЛ. Лишь Сперцян достиг этой отметки в более молодом возрасте
Александр Бубнов: «Зенит» и «Спартак» не стали сильнее, а «Краснодар» стал. Сперцян вовремя ушел – браво Галицкому»
Кривцов об уходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Рад за него, но для «Краснодара» это большая потеря. Заменить Эдика будет очень сложно»
Рекомендуем
Главные новости
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Ко всем новостям
Последние новости
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
Глава Ассоциации футбола Аргентины Тапиа о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке