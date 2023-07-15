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🔥 Превью лучшей лиги мира: здесь Бердыев, Григорян, Талалаев и клуб Гурама Аджоева-старшего без Гурама Аджоева-младшего

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Лучшая лига мира возвращается! Рассказываем о каждом клубе

И еще много ярчайших людей.

Мелбет Первая лига стартует афишей из 2009-го – Пеп против Курбана Бердыева. Несколько незначительных отличий: Пеп – Клотет, тренер «Торпедо», а Бердыев руководит махачкалинским «Динамо».

Кроме этих героев, в новом сезоне много интересных сюжетов, за которыми стоит следить.

  • Кто пробьется в РПЛ из шести (!) частных клубов: «Акрон», «Алания», «Ленинградец», «Родина», «Торпедо» и «Черноморец»? 
  • Чье кунг-фу окажется круче: мастеров старой школы (Андрей Талалаев, Евгений Калешин, Александр Григорян) или недавних футболистов (Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Дмитрий Парфенов)?

Валерий Самсонов и Максимилиан Алфимов рассказывают о каждом участнике Лучшей лиги мира.

«Акрон»

Звезда: Евгений Калешин – самый системный коуч лиги

Что нужно знать: герои Кубка-2023

«Акрон» в прошлом сезоне пошумел в Кубке России, выбив сразу несколько клубов РПЛ, но в Первой лиге все было не настолько гладко.

Большую часть сезона тольяттинцы курсировали ближе к зоне вылета, чем к стыкам, и лишь к развязке забрались в десятку – на 9-м месте и финишировали. У Евгения Калешина очень хорошая база, он действительно здорово доносит требования до команды – а еще, кажется, он немного изменил свой подход по сравнению с «Балтикой», где никогда не отступал от плана А.

Теперь у «Акрона» есть план Б – возможно, именно этого не хватало Калешину в Калининграде, где он финишировал максимум пятым. Посмотрим, что получится с «Акроном». Сомнения в успехе остаются, учитывая прошлый сезон. Прогноз: борьба за стыки, итоговое 5-6 место

«Алания»

Звезда: Николай Гиоргобиани – забивал «Зениту» со штрафного в Кубке

Что нужно знать: дважды за последние три года попадали в зону стыков, но их не допускали

«Алания» даже после ухода Спартака Гогниева остается самобытным клубом (все еще делают упор на осетин, «легионеров», в том числе не из Осетии, в команде минимум), претендующим на выход в РПЛ.

В прошлом сезоне с приходом Олега Василенко клуб вернулся к атакующему футболу, и вообще есть ощущение, что у Василенко легко получится построить новый «Факел» во Владикавказе: игрокам «Алании» такой футбол близок и понятен. Да и с деньгами все в порядке: так, «Алания» переманила Давида Караева, поигравшего в РПЛ за «Торпедо», хотя у него были варианты и дивизионом выше.

Главный вопрос: что со стадионом? Его клятвенно обещают достроить к началу следующего сезона, хотя должны были сдать в 2023-м. Кажется, что если осетинский клуб еще раз заберется в стыки, но его туда не пустят, владелец Владимир Гуриев (металлург – гендир «Новоангарского обогатительного комбината)  просто забьет на финансирование. Стадион ремонтируют за счет республиканского бюджета, Гуриеву не дали построить новый – поэтому пока он в режиме ожидания.

Прогноз: прямой выход в РПЛ

«Арсенал»

Звезда: больше не Гурам Аджоев-младший – «легенда номер 17» ушла

Что нужно знать: Гурам Аджоев-старший все еще президент клуба

«Арсенал» – один из самых странных клубов этого межсезонья. После вылета из РПЛ туляки не мобилизовались, не участвовали в борьбе за выход в РПЛ и в итоге потеряли спонсора («Ростех» ушел в Премьер-лигу вместе с «Балтикой»). Летом туляки долго не могли определиться с вектором развития, в итоге оставили главным Александра Сторожука из системы «Краснодара», а он уже привлек сразу нескольких игроков, с которыми работал на юге. «Арсенал» превратился в «Краснодар-2» в отсутствие второй команды краснодарцев в Первой лиге – поможет ли?

Есть сомнения, что этот «Арсенал» станет реальным претендентом на место в РПЛ. В Первой лиге есть более готовые к этому команды.

Прогноз: середина таблицы

«Волгарь»

Звезда: Даниил Одоевский (вратарь) – рубился за «Зенит» в ЛЕ и сидел в запасе в ЛЧ 

Что нужно знать: клуб с влиянием «Зенита»

Перемены в «Волгаре» удивительны. Клуб с небольшим по меркам Первой лиги бюджетом в прошлом сезоне до последнего толкался в борьбе за стыки, однако руководству астраханского клуба, похоже, это не понравилось.

В начале июня промелькнул очень интересный слух: якобы «Газпром» хочет сделать «Волгарь» фарм-клубом «Зенита». Официально, конечно, никто эту историю не подтвердил, но смотрите, что было дальше. 

Тренера Андраника Бабаяна уволили, на его место пришел Анвер Конеев: минимум опыта работы главным (в питерской «Звезде»), зато больше десяти лет отработал в системе академии «Зенита». Сюда уже переходит кипер Даниил Одоевский из «Зенита» (в аренду), отметился Илья Зуев, защитник, поработавший с Конеевым в системе «Зенита». Как это поможет «Волгарю»?

Прогноз: борьба за выживание

«Динамо» Мх

Звезда: Курбан Бердыев – нужно объяснять?

Что нужно знать: в управлении «Динамо» – Гаджи Гаджиев, Курбан Бердыев и Шамиль Газизов

Самая малорезультативная команда прошлого сезона, которая влетела в Первую лигу… хотелось бы сказать, что ярко, но на самом деле нет – зато за стыки боролась до последнего.

В «Динамо» не очень много денег, но они нашлись на приглашение Шамиля Газизова из вылетевшей «Уфы» как директора и Курбана Бердыева – как главного тренера. Состав у махачкалинцев серенький, но к дисциплинированному футболу в стиле Бердыева они привыкли за два последних сезона.

Интересно, как уживутся в одном клубе Гаджиев, Бердыев и Газизов? Все привыкли тотально контролировать процессы, поэтому – загадка. Но если все получится, то «Динамо» вполне может стать претендентом на выход в РПЛ.

Прогноз: середина таблицы

«Енисей»

Звезда: Егор Иванов – 10 лет в «Енисее», легенда и капитан

Что нужно знать: в системе «Енисея» есть молодежка, вторая команда, академия и женская команда

«Енисей» перезагружается – руководство после поражения в стыках растеряло мотивацию. Экс-директор красноярцев Алексей Ивахов, объявивший на неделе об уходе, хотел вложений от руководства для борьбы за РПЛ – потому что «Енисей» в прошедшем сезоне не был среди топов по бюджету, но попал в стыки.

Однако наверху не намерены тратить на клуб больше – а это значит, что вряд ли «Енисей» снова засверкает. Да, команду не расформируют, бюджет останется, но на прорыв в Красноярском крае не готовы. Да и с составом сложности: только-только подписали двух новичков, а ушли минимум восемь человек.

Прогноз: середина таблицы

«КАМАЗ»

Звезда: Александр Гаглоев – один из лучших ассистентов Первой лиги в прошлом сезоне, легенда пердива

Что нужно знать: КАМАЗ – это Гаглоев и остальные

КАМАЗ – один из самых бедных клубов лиги. Причем второй год подряд! В прошлом сезоне выходец из Второй лиги очень бодро стартовал – удалось взять еще парочку футболистов в аренды.

Отсутствие денег стимулирует искать разные варианты по усилению. Так, в конце июня КАМАЗ предложил контракт полузащитнику 2Drots Борису Фартуне. А почему бы и нет? Честно, в этот раз не очень верится в магию Гаглоева и Челнов. Кажется, что прошлогодняя история взлета КАМАЗа (а клуб реально держался в борьбе за топ-6 до финиша) вряд ли повторится – теперь к челнинцам будут лучше готовиться.

Прогноз: вылет

«Кубань»

Звезда: Александр Григорян – хедлайнер российского футбольного андеграунда

Что нужно знать: пресс-конференции ярче матчей (и не потому что матчи тусклые)

«Кубань» в прошлом сезоне спаслась от вылета благодаря Григоряну – и есть ощущение, что если бы он работал с начала сезона, то вопрос вылета бы вообще не стоял. В этом сезоне будет возможность проверить этот тезис.

Более того, «Кубань» усилилась опытными футболистами: Темников, Маляров. Плюс в заявку внесли легендарного Хасана Мамтова – он еще и в штабе Григоряна. В общем, в этом сезоне за «Кубанью» будет интересно последить – кажется, что при определенном раскладе она может побороться и за стыки.

Этот сезон будет непредсказуемым – слишком много команд одного уровня, которых причисляют к фаворитом. Поэтому и кажется, что кто-нибудь из середняков может выстрелить.

Прогноз: середина таблицы

«Ленинградец»

Звезда: Михаил Маркин – забивал в Первой лиге за «Мордовию», «Балтику» и «Зенит-2»

Что нужно знать: «Ленинградец» создали, чтобы заменить «Тосно»

Появление московских и петербургских клубов в Первой лиге – это всегда вещь обреченная, долго они не живут. За примером («Тосно») далеко ходить не надо – да, ярко, но недолго.

Впрочем, есть сомнения, что «Ленинградец» повторит судьбу «Тосно», хоть по сути он и стал его преемником. Здесь не так активно тратят деньги, а состав на 90% сохранился по сравнению с прошлым сезоном. Есть игроки с опытом Первой лиги – лучший бомбардир Михаил Маркин, Эдуард Суханов и другие. 

Хоть Сергей Кирьяков и прекрасно знает эту команду (работает с ней два года), кажется, что «Ленинградцу» будет невероятно сложно сохранить место в Первой лиге без усиления. А его и правда почти нет.

Прогноз: вылет

«Нефтехимик»

Звезда: Кирилл Новиков – вылетал с «Динамо» из ЛЕ от тбилисского «Локо»

Что нужно знать: за 3,5 года заработали на трансферах 1,7 млн евро 

Вернувшись в ФНЛ в 2019-м, «Нефтехимик» четыре сезона уверенно финиширует в верхней половине. При этом клуб продает игроков (2 в РПЛ, 5 в ФНЛ) – в лиге, где платить за футболиста считается дурным тоном. В начале 2020-го трансфер Дениса Макарова в «Рубин» за 700 тыс евро запустил аттракцион невиданной щедрости. 

В прошлом сезоне нижнекамцы передали соседям еще трех футболистов, выручив за Мераби Уридию, Максима Ширяева и Руслана Берзукова 710 тысяч евро. Причем последний провел в клубе два месяца. Этим летом в «НХ» заглянули выходцы из РПЛ: в «Торпедо» отправился Никита Калугин, «Химки» забрали Игоря Обухова – еще плюс 225 тысяч. Кстати, в 2014-м из Нижнекамска перебрался в «Терек» Далер Кузяев.

«Нам тяжело конкурировать с командами ФНЛ, которые ставят задачу выхода в РПЛ, – рассуждал недавно Новиков. – В силу объективных причин: бюджет, трансферные возможности. Мы на протяжении трех лет, что я работаю здесь, не купили ни одного игрока. Мы можем только брать свободных агентов».

Прогноз: будут кошмарить лидеров и поборются за стыки

«Родина»

 

Звезда: владелец – миллиардер из Fix Price Сергей Ломакин

Что нужно знать: имеют партнерские клубы на Кипре и в Латвии

Самый молодой клуб лиги рвется в РПЛ, закладывая по три года на повышение. В 2016-м начали в КФК, в 2019-м поднялись в профи, а в прошлом году стартовали в Первой лиге. Дебют в ЛЛМ едва не вышел провальным: почти половину сезона клуб болтался в зоне вылета, а потом проиграл только дважды за 18 туров и чуть не совершил камбэк в стыках против «Нижнего».

«Родина» заточена под развитие молодых. В прошлом сезоне две команды из структуры клуба выступали во Второй лиге, а «Родина-2» даже залезла в серебро Дивизиона А. Главный инсайдер ФНЛ Сергей Ильев писал, что в Первой лиге всю сверкнувшую молодежь забирает «Родина», не оставляя остальным клубам шансов.

Собрав все доступные таланты в профессиональном футболе, «Родина» заглянула в Медиалигу и пригласила на просмотр 21-летнего голкипера 2Drots Дмитрия Сычева, который стал лучшим медиавратарем в прошлом году. Но контракт с ним еще не подписали.

Прогноз: выход в РПЛ напрямую или через стыки

«СКА-Хабаровск»

Звезда: рокер Роман Шаронов – запускал карьеру Хвичи в «Рубине»

Что нужно знать: придумали легальный способ обнулить желтые

Покинув РПЛ в 2018-м, Хабаровск возвращается вот уже пять лет. Ближе всего армейцы были год назад. СКА на багаже отскочившего в «Химки» Сергея Юрана добрался до стыков, где встретился с бывшим тренером – почти как в меме с человеком-пауком. Команды обменялись домашними победами 1:0 и 3:0, и «Химки» сохранились в РПЛ.

Прошлым летом СКА заманил Шаронова двухлетним контрактом, но о борьбе за РПЛ забыли через месяц: одна победа в шести стартовых турах. Осенью ситуация выправилась – перед зимней паузой армейцы отставали на одно очко от зоны стыков и на пять от прямого выхода. Но весной случился тотальный провал: две домашние победы в последних турах – над не хотевшим в стыки «Волгарем» и полурезервным «Арсеналом».

Несмотря на весеннее обострение, Шаронова оставили на новый сезон – до первой неудачной серии.

Прогноз: с трудом залезут в стыки

«Сокол»

Звезда: Денис Бояринцев – вывел 2,5 клуба в ФНЛ

Что нужно знать: подписали Игоря Леонтьева – выиграл РПЛ с Массимо Каррерой

«Сокол» вернулся в Первую лигу после шестилетнего отсутствия. Номинально клуб поднял в ЛЛМ Бояринцев, хотя специалист пришел только в мае, когда Саратов почти обеспечил путевку наверх. Это четвертый клуб в самостоятельной карьере экс-хавбека «Спартака». Ранее он выводил в ФНЛ «Текстильщик» и «Родину», из которой уволили после решения задачи. Бояринцев-игрок в 2002-м выиграл ЛЛМ с «Рубином», а как тренер набрал пять побед и две ничьих в 25 играх лиги.

Саратов заходит в сезон с одним из самых скромных бюджетов в лиге (вместе с «КАМАЗом») и самой низкой средней стоимостью игроков – 174 тыс евро, по данным Transfermarkt. Два ключевых игрока – хавбеки, прошедшие академию «Спартака»: Владлен Бабаев и Игорь Леонтьев, проведший 90 минут в чемпионском сезоне.

Прогноз: спасутся от вылета в последних турах

«Торпедо»

Звезда: Александр Рязанцев – забил «Барсе» Пепа Гвардиолы

Что нужно знать: потратили на трансферы 160+ миллионов

Покинув РПЛ, «Торпедо» сохранило тренера – банящего за улыбки на тренировках Пепа Клотета. В помощь испанцу за три дня до старта чемпионата выписали Артема Горлова, который в прошлом сезоне отметился в «Енисее» и «Нижнем». Вероятно, 36-летний специалист нужен Пепу для понимания специфики Первой лиги.

В следующем году «Торпедо» исполнится 100 лет. Встречать юбилей приятнее в РПЛ, поэтому к банкету готовятся заранее и не смотрят на ценники. Из 12 новичков 7 перебрались в столицу за компенсации: Егор Бабурин («Ростов», 60 млн), Сергей Бородин («Краснодар», 30), Ираклий Манелов («Краснодар», 25), Никита Калугин («Нефтехимик», 15), Александр Иваньков («СКА-Хабаровск», 10), Даниил Шамкин («Зенит», 20) и Глеб Шевченко («Шахтер» Солигорск, 15-20).

Сейчас «Торпедо» косплеит «Рубин» прошлого сезона, но первую часть чемпионата казанцы провели скомкано и выиграли Первую лигу, сменив двух тренеров. У команды Пепа неприятный старт: «Динамо» Бердыева, дерби с «Химками» Талалаева и колючий «Черноморец» Зырянова.

Прогноз: выход в РПЛ через стыки

«Тюмень»

Звезда: Игорь Меньщиков – выиграл серебро РПЛ с «Ротором»

Что нужно знать: подписали брата-близнеца Владислава Шитова из «Крыльев»

«Тюмень» возвращается в Первую лигу спустя четыре года, но могла сделать это еще в 2021-м. В последнем туре лидер Группы 4 дома отдал ничью безденежной «Ладе», играя в большинстве с 64-й минуты. В нынешнем составе сохранились пять свидетелей того фэйла. Плюс главный тренер Игорь Меньщиков.

Желающая прописаться в ЛЛМ, но ограниченная в ресурсах «Тюмень» берет количеством. Сейчас у команды Меньщикова второй по численности ростер в лиге – 30 футболистов. Из новичков самым известным стал 20-летний вингер «Спартака» Виталий Шитов. В прошлом сезоне Гильермо Абаскаль на пять минут выпустил его вместо Шамара Николсона против «Химок».

Прогноз: финишируют в нескольких очках от вылета 

«Химки»

Звезда: Андрей Талалаев – вывел три клуба из РПЛ

Что нужно знать: Илья Садыгов по-прежнему в команде

«Химки» почти выполнили план по сохранению состава. В команде остались: голкипер Антон Митрюшкин, защитники Лео Андраде, Петар Голубович, Стефан Малентиевич, Ираклий Чежия, хавбеки Бутта Магомедов, Аяз Гулиев и нападающий Илья Садыгов. Заманить в ФНЛ не удалось только защитников Брайана Идову, Виталия Лысцова и вингера Резиуана Мирзова, у которых истекли контракты. 

Сейчас у Талалаева сразу два лучших бомбардира ФНЛ. Артем Кулишев отличился в питерском «Динамо» (17 голов в сезоне-2017/18). Александр Руденко отметился в «Спартаке-2» (14 мячей в сезоне-2019/20). Последнего «Химки» готовы опустить меньше, чем за 33 млн – за эту сумму купили его у «Спартака» в феврале 2022-го.

«Мне не очень понравился календарь, – сказал Талалев перед стартом турнира. – Если смотреть первые пять туров, то там очень много поединков с командами, которые являются лидерами ФНЛ. Мне кажется, матчи просто потеряют в зрелищности».

Прогноз: вернутся в РПЛ напрямую

«Черноморец»

Звезда: Константин Зырянов – брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА

Что нужно знать: владелец – президент Федерации гандбола России

В сентябре прошлого года в «Черноморец» пришел Сергей Шишкарев – уроженец Новороссийска с состоянием в 800 млн долларов, сколоченное на крупнейшем в России транспортно-логистическом холдинге «Дело». Инвестор с порога показал амбиции: «Ставим максимальные задачи, в том числе возвращение в еврокубки».

Через месяц клуб назначил Константина Зырянова – и уже через два тура новый тренер вывел команду на первое место во Второй лиге, к финишу сезона обогнав с солидным запасом напичканные деньгами «Ротор» и «Чайку». Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут отметил высокие нагрузки Зырянова: «Интенсивность такая, что некоторые ребята чуть ли не блюют».

В Первой лиге «Черноморец» пошел по прошлогоднему пути махачкалинского «Динамо». Подписал по одному опытному новичку в каждую линию и взял «лимитчка» (на протяжении всего матча должен участвовать минимум один футболист не старше 22 лет) Даниила Гурченко у ЦСКА.

Прогноз: грань стыков за РПЛ

«Шинник»

Звезда: Дмитрий Хомуха – победил на Евро U17 c Головиным

Что нужно знать: выбрали гендира в конкурсе из 23 кандидатов

В «Шиннике» так увлеклись выбором генерального директора (23 кандидата >>> топ-6 >>> победил президент местной федерации футбола), что забыли о комплектовании. За два дня до старта чемпионата в заявке всего 10 полевых и два вратаря. Хотя на клубном сайте состав выглядит насыщеннее: 21 игрок.

Есть интересные фамилии: побеждавший с «Торпедо» в Первой лиге-2021/22 Александр Довбня, чемпион Украины-2011/12 с «Шахтером» Роман Емельянов, обладатель Суперкубка России-2018 со «Спартаком» Артем Самсонов и 42-летний Эльдар Низамутдинов, у которого 97 голов в ЛЛМ.

«Шинник» стартует с двойного выезда Хабаровск – Саратов.

Прогноз: вылет с последнего места

Подписывайте на телеграмм-каналы авторов: Валерия Самсонова и Максимиллиана Алфимова

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Фото: VK/fcakronfcalaniapfcarsenaltulafcva1960fcdmxfceniseyfckamazpfckubanleningradecfcfcneftekhimikfcrodinamoscowfcskapfc_sokoltorpedomoscowfctyumen_fcfcchernomorets.nvrskfcshinnik; РИА Новости/Алексей Филиппов

Кто выиграет Первую лигу?
846 голосов
Торпедо
30%
Торпедо
Химки
15%
Химки
Алания
23%
Алания Владикавказ
Родина
8%
Родина Москва
СКА-Хабаровск
8%
СКА Хабаровск
Акрон
16%
Акрон

2 комментария

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Vseznaika
Динамо Мх это квинтэссенция безумия в управление. Лучше даже представить сложно. Удачи им :) ждем в РПЛ
+1
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Игорь Горочкин
Аджоев, к счастью, уже не президент)
Это важно
+1
0
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