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Самая сильная сторона «МЮ» в матче против «Саутгемптона». Показываем на схеме

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Диогу Далот Диогу Далот
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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В субботу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0. На 55-й минуте Бруну Фернандеш завершил блестящую атаку команды точным ударом в касание. 

Эта победа прервала серию из семи гостевых поражений «Юнайтед» в Премьер-лиге. Кроме того, «МЮ» впервые с декабря прошлого года сыграл на ноль на выезде.  

Потому неудивительно, что оборона «красных дьяволов» была самой сильной стороной игры команды в субботнем матче.

Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан, кажется, сформировали надежную связку, а Тирелл Маласиа и Диогу Далот классно показали себя на флангах.

Мартинес был одним из лучших игроков «МЮ»! Он сделал шесть перехватов, семь выносов и пять раз выиграл мяч в воздухе.

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