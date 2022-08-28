Самая сильная сторона «МЮ» в матче против «Саутгемптона». Показываем на схеме

В субботу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0. На 55-й минуте Бруну Фернандеш завершил блестящую атаку команды точным ударом в касание.

Эта победа прервала серию из семи гостевых поражений «Юнайтед» в Премьер-лиге. Кроме того, «МЮ» впервые с декабря прошлого года сыграл на ноль на выезде.

Потому неудивительно, что оборона «красных дьяволов» была самой сильной стороной игры команды в субботнем матче.

Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан, кажется, сформировали надежную связку, а Тирелл Маласиа и Диогу Далот классно показали себя на флангах.

Мартинес был одним из лучших игроков «МЮ»! Он сделал шесть перехватов, семь выносов и пять раз выиграл мяч в воздухе.