«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)

«Барса» хотела бы снова арендовать Рэшфорда, «МЮ» настаивает на трансфере.

«Барселона» хотела бы еще на один сезон арендовать Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед ».

Как сообщает talkSPORT, 28-летний нападающий и каталонский клуб близки к договоренности по поводу продолжения сотрудничества летом – Маркус дал понять, что хотел бы остаться. Но сине-гранатовым нужно достичь соглашения с «МЮ».

Представители клубов провели уже несколько встреч в этом году. «Юнайтед» сообщил спортивному директору «Барсы» Деку о том, что позволит уйти Рэшфорду на постоянной основе лишь в том случае, если получит 30 миллионов евро – об этой сумме выкупа была договоренность перед переходом Маркуса на правах аренды.

«Барселона » хотела бы пересмотреть как сумму, так и структуру выплат. Деку предложил «Манчестер Юнайтед» вариант с арендой Рэшфорда еще на один сезон и последующей выплатой всей суммы трансфера.

«МЮ» полагает, что «Барса» должна заплатить 30 миллионов летом за Маркуса. Каталонцы изучают иные варианты на тот случай, если заключить сделку на удастся.

Рэшфорд забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах Ла Лиги .