  «Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)

«Барса» хотела бы снова арендовать Рэшфорда, «МЮ» настаивает на трансфере.

«Барселона» хотела бы еще на один сезон арендовать Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает talkSPORT, 28-летний нападающий и каталонский клуб близки к договоренности по поводу продолжения сотрудничества летом – Маркус дал понять, что хотел бы остаться. Но сине-гранатовым нужно достичь соглашения с «МЮ».

Представители клубов провели уже несколько встреч в этом году. «Юнайтед» сообщил спортивному директору «Барсы» Деку о том, что позволит уйти Рэшфорду на постоянной основе лишь в том случае, если получит 30 миллионов евро – об этой сумме выкупа была договоренность перед переходом Маркуса на правах аренды.

«Барселона» хотела бы пересмотреть как сумму, так и структуру выплат. Деку предложил «Манчестер Юнайтед» вариант с арендой Рэшфорда еще на один сезон и последующей выплатой всей суммы трансфера.

«МЮ» полагает, что «Барса» должна заплатить 30 миллионов летом за Маркуса. Каталонцы изучают иные варианты на тот случай, если заключить сделку на удастся.

Рэшфорд забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.

Вопрос от болельщика МЮ болельщикам Барселоны. Контракт с Найк вроде перезаключили, стадион, хоть и частично, ввели в эксплуатацию. Я в жизни не поверю что Барселона не может заплатить мизерные по нынешним временам 30 млн. Почему это до сих пор проблема?
Ответ Censormorum
Да он просто не нужен за такие деньги. Рэшфорд, к сожалению даже не первая опция в качестве замены. Иногда вообще забываешь, что он есть в команде, особенно после возвращения Канселу.
Ответ Censormorum
Просто видят возможность, что могут надавить на МЮ тем, что игрок хочет играть в Барселоне и то, что оставаясь в Манчестере ему придётся платить огромную ЗП по контракту. А когда останется год у Рэшфорда, они ценник скинут не зависимо от того, сколько он будет стоить или и вовсе не станут брать его.
28 лет, основное качество Решфорда скорость, через пару лет такой легкости уже не будет. Что то мне кажется, что не отдаст Барса за него 30 млн. Жаль, если не договорятся и ему прийдётся ехать обратно в МЮ, все таки в Барсе он немного ожил.
Пока длится эта тягомотина, Депутат уже потеряет свой мандат.
Считаю что его не нужно выкупать, первую половину сезона отыграл неплохо, вторая вообще ни о чем, 30 миллионов есть куда потратить, и это явно не тот случай
Ответ Slavenskiy
Ни о чем? Его ж не выпускают даже , если и выходит то на 15 минут
Рэшфорда нужно брать - так говорил Лапорта
Очень надеюсь, что в Барсе хватит ума его не покупать.
Барсе надо брать топаря))
МЮ нужно этим летом его продать. Следующим уже продать будет невозможно. Так что видимо Рэшу придется искать другой клуб)
не хотят- пусть ехают, на депутата найдутся другие покупатели, а начнёт упираться мол хочу только в Барсочку сослать в дубль и пусть там сидит. МЮ деньги нужны летом, из-за долгов которые надо выплачивать и на перестройку центра поля.
Барса ещё год попользуется, а потом откажется выкупать))
Хитро
Ответ klimkamnev
Если уж мю и пойдет на это то Про обязательный выкуп слышал? Опыт Санчо имеется
Не выкупят за 30. Будет штраф 15 .
Потом продадут в виллу или Челси за 20
Будут даже в выигрыше
Ответ danilevich
Там нет штрафа. Но МЮ не будет менять сумму сделки. Договорились на 30, значит на 30. Это уже заниженная цена. В АПЛ его продадут дороже. Это просто нищей Барсе дали скидку.
Материалы по теме
Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помог нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»
17 марта, 11:08
Дини о Рэшфорде: «В «Барсе» дали понять, что им насрать на него, у них недавно был Месси. В «МЮ» Маркус был значимой фигурой, здесь надо доказать, что он достоин играть за клуб»
6 марта, 20:46
«МЮ» рассчитывает на 80 млн евро от продажи Рэшфорда «Барселоне» и Хейлунда – «Наполи»
6 марта, 17:22
«Барселона» и Рэшфорд договорились – осталось решить вопрос с ФФП. «МЮ» получит 30 млн евро тремя частями
27 февраля, 19:26
«Барселона» и Рэшфорд достигли прогресса в переговорах по личному контракту. «МЮ» не снизит сумму выкупа форварда
25 февраля, 09:24
Вратарь «Барсы» Гарсия избежал травмы в матче с «Ньюкаслом». Утверждалось, что он пропустит 2-3 недели
5 минут назад
Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
18 минут назад
Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»
20 минут назад
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
47 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
51 минуту назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
сегодня, 10:21
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
сегодня, 10:03
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
сегодня, 10:01
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Батракова о Европе: «Алексей занимается с репетитором и неплохо владеет английским. Он спокойно овладеет нужным ему языком, когда переедет»
5 минут назад
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
21 минуту назад
Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
32 минуты назад
Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
34 минуты назад
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
50 минут назадФото
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
сегодня, 10:20
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
сегодня, 10:14
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
сегодня, 09:57
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
сегодня, 09:51
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Рекомендуем