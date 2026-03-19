Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг успешно перенес операцию после травмы пальца руки в матче ЛЧ.

Ранее сообщалось, что нидерландец лишился части пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля » (0:4, первая игра – 1:0).

26-летний вингер, вышедший на замену в перерыве, серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме. У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках и немедленно доставили в больницу для операции.

Сегодня Ланг выложил фотографию из больницы с подписью «Дерьмо случается», а затем репостнул ее в сторис инстаграма, написав: «Операция прошла успешно! Спасибо за все ваши сообщения ❤️».

