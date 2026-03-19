  • Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»

Ланга успешно прооперировали после травмы пальца.

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг успешно перенес операцию после травмы пальца руки в матче ЛЧ.

Ранее сообщалось, что нидерландец лишился части пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 1:0).

26-летний вингер, вышедший на замену в перерыве, серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме. У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках и немедленно доставили в больницу для операции.

Сегодня Ланг выложил фотографию из больницы с подписью «Дерьмо случается», а затем репостнул ее в сторис инстаграма, написав: «Операция прошла успешно! Спасибо за все ваши сообщения ❤️».

Изображение: instagram.com/stories/noano

Лангу из «Галатасарая» отрезало часть пальца. Кошмар из-за рекламного щита на «Энфилде»

Кто выиграет ЛЧ?13944 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Источник: инстаграм Ноа Ланга
С пальцем беда, зато с эрекцией все хорошо)
Фото было сделано утром, судя по всему😼
Тетки зачетные :)))
А бубнов то обиженка,заблокировала возможность ответа и слилась)
Материалы по теме
Лангу из «Галатасарая» отрезало часть пальца. Кошмар из-за рекламного щита на «Энфилде»
сегодня, 10:01
Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить
сегодня, 09:34
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
вчера, 22:30
Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
7 минут назад
Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»
9 минут назад
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
36 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
40 минут назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
43 минуты назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
55 минут назад
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
сегодня, 10:03
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
сегодня, 10:01
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
сегодня, 10:00Промо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
сегодня, 09:54
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
10 минут назад
Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
21 минуту назад
Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
23 минуты назад
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
56 минут назад
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
сегодня, 10:14
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
сегодня, 09:57
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
сегодня, 09:51
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
сегодня, 09:32
Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
сегодня, 09:15
