Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
Экс-защитник «Челси» Франк Лебеф не понимает, зачем Лиэм Росеньор передал записку Алехандро Гарначо в концовке матча с «ПСЖ» при счете 0:3.
«Челси» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «ПСЖ» со счетом 2:8 по сумме двух матчей (2:5, 0:3).
«Я бы подошел к бровке и спросил: «Это шутка, или вы издеваетесь? Вы думаете, то, что я прочитал, будет полезно прямо сейчас?» Это ничего не значит, возможно, он написал что-то в шутку.
Самое забавное, что парень, получивший это сообщение, искал другого игрока, чтобы тот дал ему инструкции. Возможно, игрок, о котором шла речь, уже был заменен, мы не знаем. Возможно, он сошел с ума, это было безумие.
Он не единственный, кто делает подобные вещи. Я не знаю, что пытаются нам показать новые тренеры из новой эры, но мы знаем, что это совершенно бесполезно», – сказал Лебеф в интервью ESPN.
- Нужно забить минимум 3 гола!