  • Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
Хавьер Тебас: траты «Реала» и «Барсы» – на уровне клубов АПЛ.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовом положении «Реала» и «Барселоны».

«Если посмотреть, сколько оба клуба тратят на содержание своих команд, то мы увидим, что они находятся на уровне клубов Премьер-лиги. Меня беспокоит, что правила не соблюдаются. Мы должны обеспечить их устойчивость.

По отчетам «Реал» и «Барселона» всегда входят в тройку сильнейших клубов мира. Если верить нытью президента «Реала» (Флорентино Переса – Спортс’‘) трехлетней давности, то мы уже утонули, но они по-прежнему на вершине рейтинга. Они жалуются, но это не всерьез. Теперь они дружат и обнимаются с Аль-Хелайфи. Сегодня они конкурентоспособны, так будет и впредь», – сказал Тебас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Барса тратит …. Лол
Барса и Реал года 2 не тратят как АПЛ
Да, только большинство клубов ла лиги имеют проблемы с деньгами

Лучше бы об этом думал, чем об эфемерной войне с Пересом
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
+++
Идиот даже не понимает, что за фокус на Мадриде и Барсе ему и предъявляют
Остальная ЛЛ(кроме матрасни) вообще нищая и по мелочи друг у друга скупает игроков. Пока в АПЛ аутсайдеры десятки миллионов как нефиг делать тратят
Ответ King_X
А что делать? Телеправа на всех,может,распределять? Так те же Барса и Мадрид не допустят такого ни за что. Не удивлюсь,если уже были попытки.
Да, особенно Барселона «тратит на уровне АПЛ» )))

88 млн, которые Барселона потратила за последние 2 сезона - это меньше, чем траты 17 клубов АПЛ только за этот сезон ))
Ответ Кирилл
Так и продали на 98 миллионов . Ещё и в плюсе остались .
Ну да ну да… пусть расскажет об этом, например, Севилье, которая сейчас борется за выживание и летом потеряет всех ключевых футболистов, а в недавнем прошлом еще штамповала евротрофеи. Барса и Реал тоже в последние годы и близко не тратят на уровне клубов АПЛ. Как тут кто-то писал уже, если б Тебас следил за своей Лигой как за АПЛ, то и она не была бы в таком ужасном положении. Выкинь щас из Ла Лиги Реал и Барсу, не уверен, что она бы вообще в топ-10 входила. И то, что эти клубы сейчас входят в топ европейского футбола, это не благодаря, а вопреки Тебасу
Да, особенно Барса, которая экономит на всем и вся тратит на уровне АПЛ. Условные Лидс или Бёрнли тратят намного больше каталонцев, не говоря уже про Ливерпуль, Сити либо Арсенал
Сказочный 🤡
Барса вся прям утратилась, только Ла Масия и спасает
И ведь его вообще не волнует, что помимо Реала и Барсы в ЛаЛиге ещё команды есть ))
