Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
«Если посмотреть, сколько оба клуба тратят на содержание своих команд, то мы увидим, что они находятся на уровне клубов Премьер-лиги. Меня беспокоит, что правила не соблюдаются. Мы должны обеспечить их устойчивость.
По отчетам «Реал» и «Барселона» всегда входят в тройку сильнейших клубов мира. Если верить нытью президента «Реала» (Флорентино Переса – Спортс’‘) трехлетней давности, то мы уже утонули, но они по-прежнему на вершине рейтинга. Они жалуются, но это не всерьез. Теперь они дружат и обнимаются с Аль-Хелайфи. Сегодня они конкурентоспособны, так будет и впредь», – сказал Тебас.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лучше бы об этом думал, чем об эфемерной войне с Пересом
Идиот даже не понимает, что за фокус на Мадриде и Барсе ему и предъявляют
Остальная ЛЛ(кроме матрасни) вообще нищая и по мелочи друг у друга скупает игроков. Пока в АПЛ аутсайдеры десятки миллионов как нефиг делать тратят
88 млн, которые Барселона потратила за последние 2 сезона - это меньше, чем траты 17 клубов АПЛ только за этот сезон ))