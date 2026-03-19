Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовом положении «Реала » и «Барселоны».

«Если посмотреть, сколько оба клуба тратят на содержание своих команд, то мы увидим, что они находятся на уровне клубов Премьер-лиги. Меня беспокоит, что правила не соблюдаются. Мы должны обеспечить их устойчивость.

По отчетам «Реал» и «Барселона » всегда входят в тройку сильнейших клубов мира. Если верить нытью президента «Реала» (Флорентино Переса – Спортс’‘) трехлетней давности, то мы уже утонули, но они по-прежнему на вершине рейтинга. Они жалуются, но это не всерьез. Теперь они дружат и обнимаются с Аль-Хелайфи . Сегодня они конкурентоспособны, так будет и впредь», – сказал Тебас.