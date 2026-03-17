🎥 Тевесу впервые показали великий ролик с Роналду и Паком. Решили, что Криро ушел из «МЮ» из-за корейца

Патрис Эвра и Пак Чжи Сун приехали в Аргентину, чтобы навестить Карлоса Тевеса . Старых друзей воссоединили в рамках корейского развлекательного шоу. Юмор на местном телевидении весьма специфический.

В Saturday Night Live Korea, аналог американского шоу, пару лет назад затащили игроков «Баварии». В полном безумии комфортно себя чувствовал только Томас Мюллер , даже Ким Мин Чжэ был смущен происходящим.

Южнокорейцы не пожалели и легендарное трио «Ман Юнайтед». У Тевеса спросили, знает ли он, почему Криштиану Роналду решил попрощаться с «красными дьяволами». Аргентинец начал отвечать абсолютно серьезно – всю историю он точно не знает, в детали не погружен.

Ведущий его перебил и назвал реальную причину: португальца смутили физиологические особенности Пака. Так Карлос впервые увидел легендарный ролик с Криро и Чжи Суном в главных ролях.

Эвра и Тевес со смехом подтвердили теорию ведущего – Роналду действительно покинул «Олд Траффорд» из-за южнокорейца.

Пожалуй, большее сумасшествие происходит на аргентинском телевидении. Месси свой поход на местную передачу вряд ли забудет.