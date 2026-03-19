Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о желании команды отомстить «Зениту».
Красно-белые вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Динамо» (1:0, 2:5) и в Пути Регионов сыграют в гостях с петербуржцами. Ранее «Спартак» уступил «Зениту» в Мир РПЛ (0:2), пропустив два гола с пенальти.
«Мы, конечно же, готовы отомстить «Зениту». Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду, с которой будем играть.
Мы знаем, что игра с «Зенитом» будет сложной, но у нас достаточно сил. Мы это показали в прошлой игре с ними. К сожалению, мы проиграли, но у нас хорошая команда, и мы можем победить всех», – сказал Ву.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Месть планируется в формате : «приедем, снова сфолим в своей штрафной, но на этот раз НЕ признаем?
Поменьше бы заявлений и побольше самоотдачи. Тогда может что-то и получится.
Учитывая тушинских кудесников игры в своей штрафной, там и придумывать ничего не надо будет. Сами всё оформят😎
Не говори гоп, мститель !
Какой там кэф на пенальти будет?!
1,25 примерно...
ставь хату, чо
Снова пошли лозунги. Постарайтесь лучше молча сделать дело
Фильм Джона Ву, Дух мщения. Скоро на Матч ТВ. В главных ролях Стивен Сигал, Чарли Шин и Кейко.
В равной игре, конечно обыграете без шансов, но тут другое, Кубок вынесут дважды юбилярам
Ни пизвизди! Опять им пендали подарите!
