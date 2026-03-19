Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»

Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: мы готовы отомстить «Зениту».

Красно-белые вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Динамо» (1:0, 2:5) и в Пути Регионов сыграют в гостях с петербуржцами. Ранее «Спартак» уступил «Зениту» в Мир РПЛ (0:2), пропустив два гола с пенальти.

«Мы, конечно же, готовы отомстить «Зениту». Мы хотим выиграть Кубок России , поэтому должны побеждать любую команду, с которой будем играть.

Мы знаем, что игра с «Зенитом» будет сложной, но у нас достаточно сил. Мы это показали в прошлой игре с ними. К сожалению, мы проиграли, но у нас хорошая команда, и мы можем победить всех», – сказал Ву.