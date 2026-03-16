Милый жест юного фаната «МЮ». Отправил маме послание с «Олд Траффорда»

15 марта Великобритания отметила прекрасный праздник – День матери. 5-летний Лука из Манчестера не смог провести день с мамой, у мальчика на то была веская причина – он впервые посетил «Олд Траффорд».

Лука своими глазами увидел, как его любимые «красные дьяволы» со счетом 3:1 обыграли «Астон Виллу» в 30-м туре АПЛ. Чтобы мама не обижалась, малыш отправил ей послание через трансляцию матча.

Оператор запечатлел мальчика с самодельным плакатом: «Прости, мама, но я на своей первой игре «Юнайтед». С Днем матери! Лука».

На игру ребенок пошел с папой.

Уже дома парнишка позировал с плакатом на фоне собственного фото.

Этот день матери Лука вряд ли забудет.