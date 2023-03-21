Too Old to Die Young
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Это первая важная картина про футбол. Стоп, почему на ней вообще не разобрать футбол?

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Футбол Футбол

Учимся понимать абстрактную живопись.

Футбол в живописи не представлен великими и общеизвестными шедеврами, но знаковые работы о нем все же есть. Например, картины двух художников первой половины ХХ века: мексиканского реалиста Анхеля Сарраги и французского живописца Николя де Сталя. Но они написаны уже в то время, когда футбол окончательно проник в культуру. И на них он изображен достаточно просто и реалистично.

Первая же важная картина, которая затрагивает футбол, написана художником Умберто Боччони в 1910 году под названием «Динамизм футболиста». И первое, что вы скажете, когда на нее взглянете: «А где здесь футбол-то?»

Картина «Динамизм футболиста» передает стремительный дух ХХ века и специально сделана так, чтобы зритель фантазировал

Боччони – большой художник-футурист начала ХХ века. Сначала он писал классические пейзажи, но затем перешел на сторону футуристов и кубистов, создавая абстрактные картины, где главное – ухватить динамику движения чего-либо. Например, у него есть серия картин «Состояние души», где показаны отъезд и прибытие на железнодорожную станцию вместе с прощанием – тех, кто уезжает и тех, кто остается. Боччони теоризировал собственные модернистские представления об искусстве и во многом поэтому стал знаковым художником.

Как и другие футуристы, Боччони писал о стремительном мире, который поглощен прогрессом и скоростью (ее символом стал первый автомобильный бум). Делать по старинке реалистично уже нельзя, поэтому даже футболиста Боччони изображает как сотню переплетенных хаотичных движений. Мы можем лишь ухватить детали и представить, что это футболист.

В этом особенность картины (и в целом подхода футуристов) – она показывает не реального футболиста, а наши впечатления от его движений. При внимательном рассмотрении на картине можно пробраться через насыщенность абстрактных линий и заметить руки с ногами.

Оригинальный подход к изображению людей на картинах Боччони в манифесте объяснял так: «Чтобы нарисовать человеческую фигуру, вы не должны ее рисовать, а должны передать всю окружающую атмосферу.  Движение и свет разрушают материальность тел».

Поэтому Боччони так играет со светом и тенями, оставляя воздух для фантазии. Но у его футболиста точно нет головы, и это тоже сделано специально. Задумка в том, чтобы футболист не был персонализирован, и зрители остановились на самой красоте движения, а не придумывали какую-то личность.

«Мы поставим зрителя в центр картины», – так Боччони обосновывал идею футуристов. И поэтому нужно немного потрудиться, чтобы в куче разноцветных линий и абстракций заметить движения тела на футбольном поле.  

Анализируя Боччони, искусствоведы говорят, что он подобными картинами сражался с устаревшими подходами в живописи: «С помощью абстракции и последовательности Боччони бросил вызов присущей краске неподвижности на холсте и призвал нас забыть нашу культурную память, переосмыслить эстетические ощущения и противостоять традиционному восприятию окружающих объектов».

А как картина Боччони еще связана с футболом?

«Динамизм футболиста» Боччони написал в важный для футбола Италии год. В 1913-м в национальный чемпионат впервые попали команды не только севера, но и юга страны. Так футбол распространился по Италии через дополнительное противостояние между регионами. Но неизвестно, за кого болел Боччони.  

Еще у историков есть вопрос, почему в названии картины Боччони использовал английское слово «footballer», а не итальянское «calciatore». Уже тогда Федерация футбола Италии переходила с английских терминов на итальянские, но Боччони, который называл себя патриотом, почему-то использовал английское слово.

У Боччони есть еще одна картина про спорт – «Динамизм велосипедиста» (и это снова ода движению)

Да-да, опять тот же мотив, что и с футболистом. Но в этой картине разглядеть велосипед даже чуть проще. Тем более Боччони писал велосипедиста, начиная с обычного черно-белого рисунка. Но постепенно он делал его все более абстрактным и цветастым.

Спорт нравился Боччони из-за постоянного движения. Еще он любил теории физиков, которые рассматривали время и пространство не как последовательные и понятные величины. Боччони привлекала мысль, что объекты постоянно в движении, и нам невозможно их так просто уловить и формально описать:

«Все находится в движении, все устремляется вперед, все постоянно меняется. Фигура перед нами никогда не бывает стабильной, она постоянно появляется и исчезает. Поскольку изображения сохраняются на сетчатке, движущиеся объекты множатся, меняют форму, следуют друг за другом, как вибрации в пространстве, которое они пересекают».

Художник рисует Холанда каждый день. Есть эмо-Холанд, Наруто-Холанд и даже Холанд с Хасбиком

Самую дорогую картину о футболе написал художник из Петербурга. Два года назад ее продали за 20 миллионов евро

Фото: wikimedia.org

12 комментариев

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alex fedun
Ответ TheFrosty
Картина в 1913 написана додик. Какая нейросеть?
картина для дурачков вроде тебя, которые рот откроют и стоят наслаждаются, делая вид, что понимают что то в этом бреде.
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alex fedun
Ответ TheFrosty
Картина в 1913 написана додик. Какая нейросеть?
додик - сынок твоего папки...
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TheFrosty
Хорошо передает дух РПЛ. Такой же малопонятный, бессмысленный бред.
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TheFrosty
Ответ alex fedun
последние попытки недохудожников составить конкуренцию нейросети... до такого бреда midjourney явно не додумается...
Картина в 1913 написана додик. Какая нейросеть?
+1
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alex fedun
последние попытки недохудожников составить конкуренцию нейросети... до такого бреда midjourney явно не додумается...
+1
-2
-1
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dalmolchun
Ответ Михаил Максаков
что за безумие?
это и есть футбол, а так же все виды спорта и их адепты со стороны нормальных людей. Боччони красавчик.
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Мукунку хороший
-Клетчатый!..)
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Maricone
Это ж Тищенко (с)

А если серьезно, то какой-то у меня футболист-сумоист вышел, у которого вместо правой руки - клешня
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Михаил Максаков
что за безумие?
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Иван Шумков
Эх вы! Это ж бубль-гум!
+4
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luu
> При внимательном рассмотрении на картине можно пробраться через насыщенность абстрактных линий и заметить руки с ногами.
Ничего кроме отрубленных птичьих голов в лучах софитов я там не вижу, извините
+6
0
+6
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Космический Котик
Учимся понимать абстрактную живопись.
___

На нашем сайте изобразительного искусства.
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