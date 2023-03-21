Это первая важная картина про футбол. Стоп, почему на ней вообще не разобрать футбол?

Учимся понимать абстрактную живопись.

Футбол в живописи не представлен великими и общеизвестными шедеврами, но знаковые работы о нем все же есть. Например, картины двух художников первой половины ХХ века: мексиканского реалиста Анхеля Сарраги и французского живописца Николя де Сталя. Но они написаны уже в то время, когда футбол окончательно проник в культуру. И на них он изображен достаточно просто и реалистично.

Первая же важная картина, которая затрагивает футбол, написана художником Умберто Боччони в 1910 году под названием «Динамизм футболиста». И первое, что вы скажете, когда на нее взглянете: «А где здесь футбол-то?»

Картина «Динамизм футболиста» передает стремительный дух ХХ века и специально сделана так, чтобы зритель фантазировал

Боччони – большой художник-футурист начала ХХ века. Сначала он писал классические пейзажи, но затем перешел на сторону футуристов и кубистов, создавая абстрактные картины, где главное – ухватить динамику движения чего-либо. Например, у него есть серия картин «Состояние души», где показаны отъезд и прибытие на железнодорожную станцию вместе с прощанием – тех, кто уезжает и тех, кто остается. Боччони теоризировал собственные модернистские представления об искусстве и во многом поэтому стал знаковым художником.

Как и другие футуристы, Боччони писал о стремительном мире, который поглощен прогрессом и скоростью (ее символом стал первый автомобильный бум). Делать по старинке реалистично уже нельзя, поэтому даже футболиста Боччони изображает как сотню переплетенных хаотичных движений. Мы можем лишь ухватить детали и представить, что это футболист.

В этом особенность картины (и в целом подхода футуристов) – она показывает не реального футболиста, а наши впечатления от его движений. При внимательном рассмотрении на картине можно пробраться через насыщенность абстрактных линий и заметить руки с ногами.

Оригинальный подход к изображению людей на картинах Боччони в манифесте объяснял так: «Чтобы нарисовать человеческую фигуру, вы не должны ее рисовать, а должны передать всю окружающую атмосферу. Движение и свет разрушают материальность тел».

Поэтому Боччони так играет со светом и тенями, оставляя воздух для фантазии. Но у его футболиста точно нет головы, и это тоже сделано специально. Задумка в том, чтобы футболист не был персонализирован, и зрители остановились на самой красоте движения, а не придумывали какую-то личность.

«Мы поставим зрителя в центр картины», – так Боччони обосновывал идею футуристов. И поэтому нужно немного потрудиться, чтобы в куче разноцветных линий и абстракций заметить движения тела на футбольном поле.

Анализируя Боччони, искусствоведы говорят, что он подобными картинами сражался с устаревшими подходами в живописи: «С помощью абстракции и последовательности Боччони бросил вызов присущей краске неподвижности на холсте и призвал нас забыть нашу культурную память, переосмыслить эстетические ощущения и противостоять традиционному восприятию окружающих объектов».

А как картина Боччони еще связана с футболом?

«Динамизм футболиста» Боччони написал в важный для футбола Италии год. В 1913-м в национальный чемпионат впервые попали команды не только севера, но и юга страны. Так футбол распространился по Италии через дополнительное противостояние между регионами. Но неизвестно, за кого болел Боччони.

Еще у историков есть вопрос, почему в названии картины Боччони использовал английское слово «footballer», а не итальянское «calciatore». Уже тогда Федерация футбола Италии переходила с английских терминов на итальянские, но Боччони, который называл себя патриотом, почему-то использовал английское слово.

У Боччони есть еще одна картина про спорт – «Динамизм велосипедиста» (и это снова ода движению)

Да-да, опять тот же мотив, что и с футболистом. Но в этой картине разглядеть велосипед даже чуть проще. Тем более Боччони писал велосипедиста, начиная с обычного черно-белого рисунка. Но постепенно он делал его все более абстрактным и цветастым.

Спорт нравился Боччони из-за постоянного движения. Еще он любил теории физиков, которые рассматривали время и пространство не как последовательные и понятные величины. Боччони привлекала мысль, что объекты постоянно в движении, и нам невозможно их так просто уловить и формально описать:

«Все находится в движении, все устремляется вперед, все постоянно меняется. Фигура перед нами никогда не бывает стабильной, она постоянно появляется и исчезает. Поскольку изображения сохраняются на сетчатке, движущиеся объекты множатся, меняют форму, следуют друг за другом, как вибрации в пространстве, которое они пересекают».

Фото: wikimedia.org