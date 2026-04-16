Экс-арбитр Фернандес: «Винчич и Ковач в Испании не судили бы даже 5-й дивизион. Это оскорбление для наших арбитров, что эти двое обслуживают матчи в Европе»

Павел Фернандес: Винчич и Ковач в Испании не судили бы даже 5-й дивизион.

Бывший арбитр Павел Фернандес критически оценил работу Славко Винчича, который судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом » (4:3).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку .

«Винчич и Ковач будут работать на чемпионате мира, хотя в Испании они бы не судили даже в пятом дивизионе. Это оскорбление для наших арбитров, что эти двое судят матчи в Европе», – написал Павел Фернандес.

Ковач обсуживал первый четвертьфинальный матч турнира между «Атлетико» и «Барселоной» (2:0), когда защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч в штрафной после того, как его ему передал вратарь Хуан Муссо. Арбитр не отреагировал на этот эпизод.