Экс-арбитр Фернандес: «Винчич и Ковач в Испании не судили бы даже 5-й дивизион. Это оскорбление для наших арбитров, что эти двое обслуживают матчи в Европе»
Бывший арбитр Павел Фернандес критически оценил работу Славко Винчича, который судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (4:3).
На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку.
«Винчич и Ковач будут работать на чемпионате мира, хотя в Испании они бы не судили даже в пятом дивизионе. Это оскорбление для наших арбитров, что эти двое судят матчи в Европе», – написал Павел Фернандес.
Ковач обсуживал первый четвертьфинальный матч турнира между «Атлетико» и «Барселоной» (2:0), когда защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч в штрафной после того, как его ему передал вратарь Хуан Муссо. Арбитр не отреагировал на этот эпизод.
Английские - это уверенные в себе клоуны под защитой ФА, которые с умным видом принимают абсолютно идиотские решения, а федерация их потом оправдывает.
Испанские - актрисульки, которые перетягивают на себя внимание, а так же плывут под давлением больших клубов. Но испанскую федерацию это устраивает, потому что в их мире существуют только 2 клуба, а остальная лига пусть умирает.
Что то, что это дно. Лучше уже Винчичи.
P. S. Напоминает ситуацию в школе: когда "пятерку" получил - я сам все сделал, а когда "двойка" или "тройка" - учитель поставил такую оценку