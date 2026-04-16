  Экс-арбитр Фернандес: «Винчич и Ковач в Испании не судили бы даже 5-й дивизион. Это оскорбление для наших арбитров, что эти двое обслуживают матчи в Европе»
43

Экс-арбитр Фернандес: «Винчич и Ковач в Испании не судили бы даже 5-й дивизион. Это оскорбление для наших арбитров, что эти двое обслуживают матчи в Европе»

Павел Фернандес: Винчич и Ковач в Испании не судили бы даже 5-й дивизион.

Бывший арбитр Павел Фернандес критически оценил работу Славко Винчича, который судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (4:3).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку.

«Винчич и Ковач будут работать на чемпионате мира, хотя в Испании они бы не судили даже в пятом дивизионе. Это оскорбление для наших арбитров, что эти двое судят матчи в Европе», – написал Павел Фернандес.

Ковач обсуживал первый четвертьфинальный матч турнира между «Атлетико» и «Барселоной» (2:0), когда защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч в штрафной после того, как его ему передал вратарь Хуан Муссо. Арбитр не отреагировал на этот эпизод.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
Испанские судьи - это что-то вроде английских, такое же днище и позор европейского футбола.

Английские - это уверенные в себе клоуны под защитой ФА, которые с умным видом принимают абсолютно идиотские решения, а федерация их потом оправдывает.
Испанские - актрисульки, которые перетягивают на себя внимание, а так же плывут под давлением больших клубов. Но испанскую федерацию это устраивает, потому что в их мире существуют только 2 клуба, а остальная лига пусть умирает.

Что то, что это дно. Лучше уже Винчичи.
Ответ Proper Chels
Испанские судьи - это что-то вроде английских, такое же днище и позор европейского футбола. Английские - это уверенные в себе клоуны под защитой ФА, которые с умным видом принимают абсолютно идиотские решения, а федерация их потом оправдывает. Испанские - актрисульки, которые перетягивают на себя внимание, а так же плывут под давлением больших клубов. Но испанскую федерацию это устраивает, потому что в их мире существуют только 2 клуба, а остальная лига пусть умирает. Что то, что это дно. Лучше уже Винчичи.
Английские судьи свои) Хоть ошибаются равномерно, в пользу фаворита или аутсайдера. А вот испанские, как вы верно указали, свистят в одну сторону, поэтому 2 клуба Ла Лиги не понимают, почему их судят так в ЛЧ. Доказательство: Барса вот никак не может пройти Атлетико в ЛЧ, уже третий раз подряд в 1/4 финале уступили им, даже праймовые Месси, Хави и Иньеста не помогли.
P. S. Напоминает ситуацию в школе: когда "пятерку" получил - я сам все сделал, а когда "двойка" или "тройка" - учитель поставил такую оценку
Ответ Proper Chels
Испанские судьи - это что-то вроде английских, такое же днище и позор европейского футбола. Английские - это уверенные в себе клоуны под защитой ФА, которые с умным видом принимают абсолютно идиотские решения, а федерация их потом оправдывает. Испанские - актрисульки, которые перетягивают на себя внимание, а так же плывут под давлением больших клубов. Но испанскую федерацию это устраивает, потому что в их мире существуют только 2 клуба, а остальная лига пусть умирает. Что то, что это дно. Лучше уже Винчичи.
Лучше тут не скажешь. Если судья в одной из этих лиг не совершил 2-3 результативных ошибки за матч, то сегодня просто не его очередь судить и он смотрит игру на диване, других вариантов нет
Испанские судьи те еще фокусники
Ответ Jamshed Zokirov_1117110581
Испанские судьи те еще фокусники
Да)особенно Луис Медина Канталехо, заметивший фол Руни на Зырянове ) доброго здравия ему желаю 👍🏻
Привыкли, что судьи обслуживают интересы двух суперклубов
Не дать Винисиусу даже желтой карточки, когда он сначала сфолил на Киммихе, после чего наступил на Йозуа, а затем еще и толкнул, когда последний уже поднимался - что на это скажет бывший испанский судейка? 🤭
Ответ BAvaretc2000
Не дать Винисиусу даже желтой карточки, когда он сначала сфолил на Киммихе, после чего наступил на Йозуа, а затем еще и толкнул, когда последний уже поднимался - что на это скажет бывший испанский судейка? 🤭
Тебе бы в балет пойти, а не футбол смотреть
Ответ Isl_70
Тебе бы в балет пойти, а не футбол смотреть
Жаль тебя расстраивать (скорее нет), но я футбол не только смотрю, но и играю иногда 😂😂😂
Что теперь судьи заступились за Реал? Матч уже проигран.
Ответ Caleb Marvin
Что теперь судьи заступились за Реал? Матч уже проигран.
Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Да не переживай так, опущенный, это всего лишь футбол.
Так в Испании судьи худшие в топ-лигпх, наравне с английскими. О чём речь вообще.
Ответ Рашпель793
Так в Испании судьи худшие в топ-лигпх, наравне с английскими. О чём речь вообще.
Английские всё-таки похуже. В АПЛ с судейством вообще мрак
В сухом остатке - Атлетико прошел дальше всех среди испанских клубов. Даже в еврокубках ниже ещё в игре Райо Вальекано, Бетис и Сельта (ну тут вылет будет). Зато два гегемона уже отправились отдыхать и поделом
Ответ trav
В сухом остатке - Атлетико прошел дальше всех среди испанских клубов. Даже в еврокубках ниже ещё в игре Райо Вальекано, Бетис и Сельта (ну тут вылет будет). Зато два гегемона уже отправились отдыхать и поделом
Полосатый гегемон всё же наиграл на победу, не повезло маленько.
Не болельщик Баварии, но карточка напрашивалась. Прибежал за Кейном на чужую половину поля, чтобы врезать по ногам. В Испании Реал бы так не наказали бы, это точно, а дали бы пенальти в ворота Баварии.
Такие комментарии очень многое говорят об уровне испанских судей
надоели эти нытики
Материалы по теме
Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил «Реал» вдесятером»
15 апреля, 21:51
Экс-судья Бурруль об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Непропорциональное наказание – он держал мяч всего 3 секунды. Действия Винчича граничат со злоупотреблением властью»
15 апреля, 21:24
