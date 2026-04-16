  • «Барселона» ведет переговоры о подписании 16-летнего Консейсао. «Палмейрас» может продать вингера за 50 млн евро (As)
14

«Барселона» ведет переговоры о подписании 16-летнего Консейсао. «Палмейрас» может продать вингера за 50 млн евро (As)

«Барселона» хочет подписать Эдуардо Консейсао.

«Барселона» и «Палмейрас» ведут переговоры о трансфере 16-летнего вингера Эдуардо Консейсао.

Как пишет As, переговоры между клубами идут быстро и позитивном ключе.

Сообщается, что сумма отступных за футболиста составляет 100 миллионов евро, но «Палмейрас» может продать игрока за половину этой суммы – 50 миллионами евро.

Консейсао еще не провел ни одного официального матча за «Палмейрас». Также ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Я, кстати, тоже ни одного официального матча за «Палмейрас» не провел, но просил бы значительно меньше. Скауты Челси, обратите внимание!
Ответ Даниил Варламов_1116148027
Я, кстати, тоже ни одного официального матча за «Палмейрас» не провел, но просил бы значительно меньше. Скауты Челси, обратите внимание!
это все, конечно, смешно и весело, но судя по тому что я видел чувак абсолютно гениальный
В Барсе обычно молодые бразильцы не так хорошо приживаются
Кот в мешке . Лучше у себя в академии поискать и наигрывать .
а где этот "тигр", как его там Витор Роке?
Жесть, конечно - 16 лет и уже 50-100млн. Скоро, видимо, скауты начнут предлагать подписывать игроков уже прямо после детского сада...
Дурные деньги голове покоя не дают. В поисках волшебных решений.
Материалы по теме
«Ман Сити» пытается за 40 млн евро купить 16-летнего вингера «Палмейраса» Консейсао. «Барселоне», «ПСЖ» и «Челси» бразилец тоже интересен
14 апреля, 17:29
