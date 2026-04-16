«Барселона» ведет переговоры о подписании 16-летнего Консейсао. «Палмейрас» может продать вингера за 50 млн евро (As)
«Барселона» хочет подписать Эдуардо Консейсао.
«Барселона» и «Палмейрас» ведут переговоры о трансфере 16-летнего вингера Эдуардо Консейсао.
Как пишет As, переговоры между клубами идут быстро и позитивном ключе.
Сообщается, что сумма отступных за футболиста составляет 100 миллионов евро, но «Палмейрас» может продать игрока за половину этой суммы – 50 миллионами евро.
Консейсао еще не провел ни одного официального матча за «Палмейрас». Также ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
14 комментариев
Я, кстати, тоже ни одного официального матча за «Палмейрас» не провел, но просил бы значительно меньше. Скауты Челси, обратите внимание!
Я, кстати, тоже ни одного официального матча за «Палмейрас» не провел, но просил бы значительно меньше. Скауты Челси, обратите внимание!
это все, конечно, смешно и весело, но судя по тому что я видел чувак абсолютно гениальный
As - это желтуха
В Барсе обычно молодые бразильцы не так хорошо приживаются
Шо, опять?!
Кот в мешке . Лучше у себя в академии поискать и наигрывать .
а где этот "тигр", как его там Витор Роке?
Жесть, конечно - 16 лет и уже 50-100млн. Скоро, видимо, скауты начнут предлагать подписывать игроков уже прямо после детского сада...
Дурные деньги голове покоя не дают. В поисках волшебных решений.
