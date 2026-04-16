«Барселона» ведет переговоры о подписании 16-летнего Консейсао. «Палмейрас» может продать вингера за 50 млн евро (As)

«Барселона» хочет подписать Эдуардо Консейсао.

«Барселона » и «Палмейрас » ведут переговоры о трансфере 16-летнего вингера Эдуардо Консейсао.

Как пишет As, переговоры между клубами идут быстро и позитивном ключе.

Сообщается, что сумма отступных за футболиста составляет 100 миллионов евро, но «Палмейрас» может продать игрока за половину этой суммы – 50 миллионами евро.

Консейсао еще не провел ни одного официального матча за «Палмейрас». Также ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».